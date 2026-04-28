ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения

00:52 04.05.2026

Афганские женщины в голубых и белых бурках стоят перед больницей "Малалай" в Кабуле, ожидая посещения родственников. Ранее обязанные полностью покрывать лица, некоторые женщины теперь показывают их, опасаясь преследований.

© ЮНИСЕФ/Ш. Ноорани Женщины ждут своей очереди в больнице в Кабуле, Афганистан.



28 апреля 2026



Ограничения на образование для девочек и занятость женщин в Афганистане могут привести к нехватке квалифицированных кадров в сфере образования и здравоохранения. К 2030 году дефицит работников в этих отраслях составит более 25 тысяч человек. Об этом во вторник предупреждает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).



По данным агентства, дети уже теряют доступ к образованию и медицинской помощи в результате ограничений. Кроме того, страдает экономика страны и ключевые системы услуг, которые зависят от квалифицированных специалистов.



Согласно новому отчету ЮНИСЕФ, доля женщин в государственной службе сократилась с 21 процента до 17,7 процента в период с 2023 по 2025 год.



Кризис в сфере образования



Более одного миллиона девочек лишены права на образование с тех пор, как де-факто власти – движение "Талибан" – ввели запрет в сентябре 2021 года. Если ограничения сохранятся до 2030 года, более двух миллионов девочек будут лишены возможности учиться после окончания начальной школы в стране, где уже наблюдается один из самых низких уровней грамотности среди женщин в мире.



"Афганистан не может позволить себе потерять будущих преподавательниц, медсестер, врачей, акушерок и социальных работниц, которые предоставляют жизненно важные услуги. Именно к этому приведет дальнейшее исключение девочек из системы образования", – заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.



"Мы призываем де-факто власти снять запрет на среднее образование для девочек и обращаемся к международному сообществу с призывом и дальше поддерживать право девочек на обучение", – добавила она.



Удар по жизненно важным услугам



Согласно докладу, Афганистан сталкивается с двойным кризисом: страна теряет уже подготовленных специалисток и одновременно не может подготовить новое поколение. К 2030 году страна может лишиться до 20 тысяч учительниц и 5 400 медицинских работниц.



Система образования уже ощущает последствия кризиса. Число женщин-учителей на базовом уровне сократилось более чем на девять процентов – с почти 73 тысяч в 2022 году до примерно 66 тысяч в 2024 году. Это угрожает обучению детей, особенно девочек, которые с большей вероятностью посещают школу и продолжают учебу, когда в школах работают женщины.



Особенно серьезными последствия могут быть для системы здравоохранения, где социальные нормы часто ограничивают возможность женщин обращаться за медицинской помощью к мужчинам. ЮНИСЕФ предупреждает, что сокращение числа медицинский работниц напрямую уменьшит доступ к услугам в области охраны материнства, здоровья новорожденных и детей и усугубит риски для женщин и детей.



Экономический потенциал



Ограничения в отношении женщин и девочек также ежегодно обходятся Афганистану в 84 миллиона долларов недополученной экономической выгоды, и эти потери будут только расти, предупреждает ЮНИСЕФ.



"Лишая афганских девочек доступа к среднему образованию, мы лишаем целую страну ее потенциала – обрекая девочек, их семьи и общины на бедность, ухудшая показатели здоровья и подавляя экономический потенциал, который могло бы раскрыть образованное поколение женщин", – подчеркнула Рассел.



ЮНИСЕФ продолжает поддерживать образование в стране. В 2025 году более 3,7 миллиона детей в государственных школах получили экстренную помощь, а 442 тысячи детей – 66 процентов из них девочки – участвовали в программах обучения на базе местных сообществ. Кроме того, агентство построило или восстановило 232 школы.