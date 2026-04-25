В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования

01:55 04.05.2026

Монголия готовится к реформе образования



В результате реформы планируется обеспечить развитие у детей трех ключевых компетенций: интеллектуальной, эмоциональной и физической, подготавливая к жизни, а не только к экзаменам.



Министр образования Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан 27 апреля представил дорожную карту реформ в сфере образования и направления их реализации.



Ранее премьер-министр Ням-Осорын Учрал предложил инициативу "Освободим": четыре пути к свободе и четыре стратегии освобождения. В рамках этой инициативы 22 апреля Министерство образования утвердило комплексную программу "Освободим детей и молодежь от отставания в знаниях и навыках".



В рамках программы запланирована реализация семи ключевых реформ:



- образовательная программа - экосистема;

- освободим учителей от избыточной рабочей нагрузки;

- лучшая школа - рядом с домом;

- освободим за счет цифровизации;

- система оценки без фальсификаций;

- эффективное управление;

- финансирование, основанное на результатах и показателях эффективности.



В результате реформы планируется обеспечить развитие у детей трех ключевых компетенций: интеллектуальной, эмоциональной и физической. Иными словами, система образования должна быть ориентирована на подготовку к жизни, а не только к экзаменам.



Отдельное внимание уделяется мерам по устранению нехватки учителей. В частности, поэтапно будут реализованы меры по возвращению в государственные школы педагогов, чье обучение оплачивалось за счет государства, но которые не работают по специальности и обязаны возместить затраченные средства. Кроме того, отмечается, что значительная часть высококвалифицированных педагогов перешла в частные школы. Если такой переход произошел в течение последних трех лет, рассматривается вопрос их возвращения в государственный сектор. В противном случае частные школы могут обязать компенсировать затраты.



В Монголии изучили особенности "поколения Z"

29 апр 2026, Монцамэ



Школа экономики и бизнеса Университета "Улаанбаатар эрдэм" представила результаты исследования факторов, влияющих на удовлетворенность представителей поколения Z. Эта тема в последнее время стала привлекать внимание не только на рынке труда Монголии, но и во всем мире.



К поколению Z относятся люди, родившиеся в 1997-2012 годах, и в Монголии они составляют около 20% рынка труда.



В первую очередь эксперты Школы изучили различия между социальными поколениями, а затем провели опрос среди работающих представителей поколения Z и проанализировали факторы, влияющие на их удовлетворенность. На основе этого опроса и было подготовлено исследование. Так, по результатам исследования сделано следующее заключение.



"Представители поколения Z отличаются от предыдущих поколений такими чертами, как стремление к справедливости и честности, способность к адаптации, но у них отсутствует интерес к длительной работе на одном месте, а также они предпочитают гибкий график работы"-говорится в документе.



В исследовании рассматривается, как представители поколения Z относятся к различным условиям труда в государственном и частном секторах, какую рабочую среду они выбирают, где работают дольше, и в каких случаях чаще меняют место работы.