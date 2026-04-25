03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
01:55 04.05.2026

Монголия готовится к реформе образования

В результате реформы планируется обеспечить развитие у детей трех ключевых компетенций: интеллектуальной, эмоциональной и физической, подготавливая к жизни, а не только к экзаменам.

Министр образования Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан 27 апреля представил дорожную карту реформ в сфере образования и направления их реализации.

Ранее премьер-министр Ням-Осорын Учрал предложил инициативу "Освободим": четыре пути к свободе и четыре стратегии освобождения. В рамках этой инициативы 22 апреля Министерство образования утвердило комплексную программу "Освободим детей и молодежь от отставания в знаниях и навыках".

В рамках программы запланирована реализация семи ключевых реформ:

- образовательная программа - экосистема;
- освободим учителей от избыточной рабочей нагрузки;
- лучшая школа - рядом с домом;
- освободим за счет цифровизации;
- система оценки без фальсификаций;
- эффективное управление;
- финансирование, основанное на результатах и показателях эффективности.

В результате реформы планируется обеспечить развитие у детей трех ключевых компетенций: интеллектуальной, эмоциональной и физической. Иными словами, система образования должна быть ориентирована на подготовку к жизни, а не только к экзаменам.

Отдельное внимание уделяется мерам по устранению нехватки учителей. В частности, поэтапно будут реализованы меры по возвращению в государственные школы педагогов, чье обучение оплачивалось за счет государства, но которые не работают по специальности и обязаны возместить затраченные средства. Кроме того, отмечается, что значительная часть высококвалифицированных педагогов перешла в частные школы. Если такой переход произошел в течение последних трех лет, рассматривается вопрос их возвращения в государственный сектор. В противном случае частные школы могут обязать компенсировать затраты.

***

В Монголии изучили особенности "поколения Z"
29 апр 2026, Монцамэ

Школа экономики и бизнеса Университета "Улаанбаатар эрдэм" представила результаты исследования факторов, влияющих на удовлетворенность представителей поколения Z. Эта тема в последнее время стала привлекать внимание не только на рынке труда Монголии, но и во всем мире.

К поколению Z относятся люди, родившиеся в 1997-2012 годах, и в Монголии они составляют около 20% рынка труда.

В первую очередь эксперты Школы изучили различия между социальными поколениями, а затем провели опрос среди работающих представителей поколения Z и проанализировали факторы, влияющие на их удовлетворенность. На основе этого опроса и было подготовлено исследование. Так, по результатам исследования сделано следующее заключение.

"Представители поколения Z отличаются от предыдущих поколений такими чертами, как стремление к справедливости и честности, способность к адаптации, но у них отсутствует интерес к длительной работе на одном месте, а также они предпочитают гибкий график работы"-говорится в документе.

В исследовании рассматривается, как представители поколения Z относятся к различным условиям труда в государственном и частном секторах, какую рабочую среду они выбирают, где работают дольше, и в каких случаях чаще меняют место работы.

Источник - ARD
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777848900


