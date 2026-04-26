Понедельник, 04.05.2026
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
    ЦентрАзия   |   Казахстан 
"Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
08:42 04.05.2026

26 апреля 2026

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай прокомментировал ключевые итоги международного экологического форума, отметив особую роль президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в консолидации стран региона, сообщает Zakon.kz.

Экологические проблемы перестали быть внутренним делом отдельных наций, превратившись в вопрос глобальной безопасности. Об этом заявил в интервью 24.kz генеральный секретарь Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, оценивая итоги масштабного форума в Астане.

Особое внимание Сарыбай уделил выступлению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который указал на несправедливое распределение мировых финансов.

"Хочу присоединиться к словам благодарности в адрес президента Казахстана, который выступил с этой инициативой. Касым-Жомарт Кемелулы обратил внимание на то, что сейчас финансовые ресурсы уходят на другие цели вместо решения экологических проблем. Это абсолютно правильная постановка вопроса. Человечество должно задуматься, в каком состоянии мы передадим планету следующим поколениям", – подчеркнул Кайрат Сарыбай.

По словам Генсека СВМДА, экологическая повестка в Азии значительно усилилась именно в период председательства Казахстана (2020-2024 годы), когда экологическая безопасность была выделена в отдельное приоритетное направление.

Одной из самых острых тем обсуждения стал дефицит водных ресурсов. Кайрат Сарыбай выразил полную поддержку предложению Токаева о реформировании международных подходов к управлению водой.

"По предложению президента Токаева необходимо создать отдельное специализированное агентство в рамках ООН, которое будет заниматься водными вопросами. Единая структура позволила бы комплексно решать проблемы, ведь страны одного бассейна часто придерживаются разной политики. Без согласованных действий эффективное использование воды невозможно", – отметил спикер.

Дипломат добавил, что позитивные сдвиги уже заметны на уровне региона. Он процитировал мнение коллег о том, что "будущее единства Центральной Азии зависит от воды". В этом контексте важным шагом стало заседание Международного фонда спасения Арала.

"Как отметил глава государства, необходимо решать экологические проблемы без ущерба для экономических интересов. Для Казахстана экологические требования не должны становиться препятствием для индустриализации. Это общая ответственность: и развитые, и развивающиеся экономики должны инвестировать в "зеленые" технологии", – резюмировал генсек СВМДА.

Сарыбай выразил уверенность, что инициативы, поддержанные в Астане, станут катализатором для всей Азии, превращая экологическую дипломатию в инструмент мира и устойчивого развития.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777873320


