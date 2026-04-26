Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору

08:45 04.05.2026

29 апреля 2026 Мир и безопасность



В год 20-летия Семипалатинского договора, на фоне растущей ядерной угрозы и геополитической напряженности, опыт Центральной Азии приобретает особую важность. Двадцать лет назад регион, на территории которого Советский Союз десятилетиями проводил ядерные испытания, сделал выбор в пользу безопасности, создав Зону, свободную от ядерного оружия.



Отказ от ядерного оружия



На полях Обзорной конференции сторон Договора о нераспространении ядерного оружия, которая в эти дни проходит в штаб-квартире ООН, 20-й годовщине со дня создания Зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, был посвящен специальный круглый стол, организованный Казахстаном. Его участники обсудили, как это соглашение помогает укреплять международную безопасность в условиях все более нестабильной глобальной обстановки.



Символично, что сам договор был подписан в 2006 году в Семипалатинске – на месте одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. За сорок лет – начиная с 1949 года – на территории общей площадью в 18,5 тысяч квадратных километров Советский Союз произвел 456 взрывов. Полигон был закрыт указом президента Казахстана в 1991 году, но последствия испытаний до сих пор сказываются на здоровье людей и состоянии окружающей среды.



Соглашение по Центральной Азии



Соглашение, известное как Семипалатинский договор, объединило Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Оно вступило в силу в 2009 году и закрепило добровольный отказ этих государств от разработки, приобретения, испытаний и размещения ядерного оружия. Контроль за соблюдением обязательств осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).



Инструмент глобальной безопасности



Выступая на круглом столе, глава отделения по вопросам оружия массового уничтожения Управления ООН по вопросам разоружения Кристофер Кинг подчеркнул, что безъядерные зоны остаются важным инструментом глобальной безопасности. "Зоны, свободные от ядерного оружия, – это не только историческое достижение, но и действующий инструмент региональной безопасности, нераспространения и снижения ядерных рисков", – отметил он.



Пример регионального сотрудничества



Он также подчеркнул, что Центральноазиатская зона стала примером эффективного регионального сотрудничества, объединившего пять стран в рамках юридически обязывающего соглашения.



"Такие зоны способствуют транспарентности, укреплению доверия и снижению рисков, а также служат связующим звеном между региональной безопасностью и глобальными усилиями в области нераспространения", – добавил Кинг.



По его словам, Казахстан играет активную роль в продвижении этой повестки, поддерживая инициативы в области нераспространения и укрепляя международное сотрудничество.



Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев, возглавляющий делегацию этой страны на Обзорной конференции, убежден, что значение этого соглашения выходит далеко за пределы региона.



"Вклад Семипалатинского договора в обеспечение безопасности не только Центральной Азии, но и за ее пределами безусловен", – отметил он в интервью Службе новостей ООН. По словам дипломата, создание зоны стало результатом общего стремления стран региона укрепить мир, стабильность и безопасность, а также преодолеть тяжелое наследие ядерных испытаний.



Геополитическая напряженность



Сегодня, на фоне растущей геополитической напряженности, некоторые эксперты высказывают опасения по поводу жизнеспособности подобных соглашений. Однако, как подчеркнул Ашикбаев, практика показывает обратное. "Напротив, именно в такие критические периоды зона доказывает, что ее существование – это позитивный фактор", – сказал он. Казахстан, по его словам, по-прежнему привержен многосторонней дипломатии, а развитие зоны является частью этой политики.



Опыт Центральной Азии вызывает интерес и в других регионах мира. Однако, как отметил Ашикбаев, создание подобных зон должно быть суверенным решением самих государств. "Создание таких зон не может быть навязано извне. Это должно быть суверенным решением государств", – подчеркнул он.



Последствия ядерных испытаний



В то же время последствия ядерного прошлого продолжают ощущаться и сегодня – прежде всего в районе бывшего Семипалатинского полигона. "Последствия ядерных испытаний – это долгосрочные последствия, на столетие вперед", – отметил дипломат.



По его словам, в регионе реализуются программы реабилитации, создан современный онкологический центр, а часть ранее закрытых территорий постепенно возвращается в хозяйственное использование после тщательной проверки. При этом на других участках усиливаются меры безопасности.



Несмотря на достигнутый прогресс, работа по преодолению последствий испытаний остается одной из ключевых задач.



Уникальные особенности Семипалатинского соглашения



Семипалатинский договор имеет уникальные особенности: это единственная зона, свободная от ядерного оружия, полностью расположенная в северном полушарии и граничащая с двумя государствами, обладающими ядерным оружием. Также это единственная зона, где в прошлом не только испытывали ядерную бомбу, но размещали атомное оружие.



Эксперты отмечают, что в условиях глобальной нестабильности значение таких соглашений только возрастает.