 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.05.2026
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:45 04.05.2026

29 апреля 2026 Мир и безопасность

В год 20-летия Семипалатинского договора, на фоне растущей ядерной угрозы и геополитической напряженности, опыт Центральной Азии приобретает особую важность. Двадцать лет назад регион, на территории которого Советский Союз десятилетиями проводил ядерные испытания, сделал выбор в пользу безопасности, создав Зону, свободную от ядерного оружия.

Отказ от ядерного оружия

На полях Обзорной конференции сторон Договора о нераспространении ядерного оружия, которая в эти дни проходит в штаб-квартире ООН, 20-й годовщине со дня создания Зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, был посвящен специальный круглый стол, организованный Казахстаном. Его участники обсудили, как это соглашение помогает укреплять международную безопасность в условиях все более нестабильной глобальной обстановки.

Символично, что сам договор был подписан в 2006 году в Семипалатинске – на месте одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. За сорок лет – начиная с 1949 года – на территории общей площадью в 18,5 тысяч квадратных километров Советский Союз произвел 456 взрывов. Полигон был закрыт указом президента Казахстана в 1991 году, но последствия испытаний до сих пор сказываются на здоровье людей и состоянии окружающей среды.

Соглашение по Центральной Азии

Соглашение, известное как Семипалатинский договор, объединило Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Оно вступило в силу в 2009 году и закрепило добровольный отказ этих государств от разработки, приобретения, испытаний и размещения ядерного оружия. Контроль за соблюдением обязательств осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Инструмент глобальной безопасности

Выступая на круглом столе, глава отделения по вопросам оружия массового уничтожения Управления ООН по вопросам разоружения Кристофер Кинг подчеркнул, что безъядерные зоны остаются важным инструментом глобальной безопасности. "Зоны, свободные от ядерного оружия, – это не только историческое достижение, но и действующий инструмент региональной безопасности, нераспространения и снижения ядерных рисков", – отметил он.

Пример регионального сотрудничества

Он также подчеркнул, что Центральноазиатская зона стала примером эффективного регионального сотрудничества, объединившего пять стран в рамках юридически обязывающего соглашения.

"Такие зоны способствуют транспарентности, укреплению доверия и снижению рисков, а также служат связующим звеном между региональной безопасностью и глобальными усилиями в области нераспространения", – добавил Кинг.

По его словам, Казахстан играет активную роль в продвижении этой повестки, поддерживая инициативы в области нераспространения и укрепляя международное сотрудничество.

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев, возглавляющий делегацию этой страны на Обзорной конференции, убежден, что значение этого соглашения выходит далеко за пределы региона.

"Вклад Семипалатинского договора в обеспечение безопасности не только Центральной Азии, но и за ее пределами безусловен", – отметил он в интервью Службе новостей ООН. По словам дипломата, создание зоны стало результатом общего стремления стран региона укрепить мир, стабильность и безопасность, а также преодолеть тяжелое наследие ядерных испытаний.

Геополитическая напряженность

Сегодня, на фоне растущей геополитической напряженности, некоторые эксперты высказывают опасения по поводу жизнеспособности подобных соглашений. Однако, как подчеркнул Ашикбаев, практика показывает обратное. "Напротив, именно в такие критические периоды зона доказывает, что ее существование – это позитивный фактор", – сказал он. Казахстан, по его словам, по-прежнему привержен многосторонней дипломатии, а развитие зоны является частью этой политики.

Опыт Центральной Азии вызывает интерес и в других регионах мира. Однако, как отметил Ашикбаев, создание подобных зон должно быть суверенным решением самих государств. "Создание таких зон не может быть навязано извне. Это должно быть суверенным решением государств", – подчеркнул он.

Последствия ядерных испытаний

В то же время последствия ядерного прошлого продолжают ощущаться и сегодня – прежде всего в районе бывшего Семипалатинского полигона. "Последствия ядерных испытаний – это долгосрочные последствия, на столетие вперед", – отметил дипломат.

По его словам, в регионе реализуются программы реабилитации, создан современный онкологический центр, а часть ранее закрытых территорий постепенно возвращается в хозяйственное использование после тщательной проверки. При этом на других участках усиливаются меры безопасности.

Несмотря на достигнутый прогресс, работа по преодолению последствий испытаний остается одной из ключевых задач.

Уникальные особенности Семипалатинского соглашения

Семипалатинский договор имеет уникальные особенности: это единственная зона, свободная от ядерного оружия, полностью расположенная в северном полушарии и граничащая с двумя государствами, обладающими ядерным оружием. Также это единственная зона, где в прошлом не только испытывали ядерную бомбу, но размещали атомное оружие.

Эксперты отмечают, что в условиях глобальной нестабильности значение таких соглашений только возрастает.

Источник - Новости ООН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777873500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2026 года №1242
- Сенаторы вернули в Мажилис закон об ответственном обращении с животными
- Государство и нация
- Главы МИД Казахстан и России приняли План сотрудничества на 2027-2028 годы
- Доверие как фундамент единства. Модель Казахстана
- "Не священное писание"
- Ассамблея народа Казахстана: итоги трех десятилетий и риски новой трансформации
- 5 лет "e-Өтініш": как цифровая платформа изменила диалог государства и граждан
- В Казахстане вводится регулирование оборота цифровых активов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  