Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
15:49 04.05.2026

США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана
Следующей целью интереса американцев может стать Киргизия

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
03.05.2026

США претендуют на роль ключевого, а возможно, и монопольного разработчика месторождений редкоземельных металлов в Казахстане. Объединенная компания Kaz Resources готовится стать стратегическим поставщиком критически важного сырья для американского рынка. Особую интригу проекту придает участие в капитале компании сыновей президента США – Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа. На фоне недавнего заявления главы Белого дома Дональда Трампа о готовности "идти куда угодно" за редкими металлами эксперты прогнозируют, что следующей целью американской экспансии в Центральной Азии станет Киргизия.

За масштабным проектом по добыче вольфрама в Казахстане обнаружился след сыновей президента США Дональда Трампа. История разворачивалась по классическим канонам крупных инвестиций: сначала Дональд-младший и Эрик Трамп "зашли" в строительную компанию Skyline Builders через инвестиционных консультантов из Dominari Securities.

Затем Skyline совершила рывок в добывающую отрасль, инвестировав 20 млн долл. в дочернюю структуру группы Cove Capital, которая как раз планировала разработку крупнейшего, но пока не тронутого месторождения вольфрама в Казахстане. Об этом сообщила Financial Times.

Этот проект сложно назвать рядовым – правительство США поддержало его внушительной суммой в 1,6 млрд долл., признав вольфрам критически важным ресурсом. В результате слияния Skyline и структур Cove Capital появилась компания Kaz Resources. Сейчас она находится на финальной стадии подготовки к выходу на американскую биржу Nasdaq, закрепляя связь между политическим истеблишментом США и ресурсами Казахстана.

Согласно опубликованному пресс-релизу на сайте Kaz Resources, компания подтвердила, что на мировом рынке редкоземельных металлов появился новый мощный игрок в результате слияния компаний Skyline Builders и Cove Kaz Capital Group, который ставит своей задачей создание "минерального моста" между Казахстаном и США. Амбиции Skyline простираются далеко за пределы добычи вольфрама: компания намерена закрыть потребности Штатов в редчайших элементах – от лития до рубидия. Кроме того, в заявлении говорится, что в сделку по объединению бизнеса также войдет еще одна американская компания – KAZ Critical Minerals, владеющая 15 лицензиями в Казахстане.

Основой сделки стало приобретение у казахстанской горнорудной компании "Тау-Кен Самрук" 70% в дочерней структуре ТОО "Северный Катпар", которое владеет лицензиями на два месторождения в Карагандинской области – "Северный Катпар" и "Верхний Кайракты". Эти участки представляют собой одно из крупнейших в мире вольфрамовых месторождений с запасами более 410 тыс. т. Планируемые инвестиции в проект оцениваются в 1,1 млрд долл.

Согласно оценкам Всемирного банка, Казахстан обладает внушительным фондом из более чем 5 тыс. неразведанных месторождений, общая стоимость которых превышает 46 трлн долл. По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, в настоящее время поисковые работы ведутся на 12 участках, включая "Куйректыколь" в Карагандинской области, где запасы металлов оцениваются в 935,4 тыс. т с прогнозом достижения 1 млн т. По прогнозам экспертов, успешная организация полного промышленного цикла – от добычи до выпуска готовой продукции – позволит сектору редкоземельных металлов приносить стране 7,1% ВВП, что сравнимо с текущими доходами от нефти и газа – 7,3% ВВП (см. "НГ" от 28.07.25).

Стратегические приоритеты Вашингтона лежат в иной плоскости. Помимо защиты национальных интересов администрация Трампа стремится нивелировать геополитическое влияние Пекина, выстроив альтернативные цепочки поставок редкоземельных металлов. Ситуация осложняется тем, что на текущий момент КНР удерживает статус монополиста в производстве и потреблении вольфрама. Для США этот вопрос стоит особенно остро: после прекращения собственной добычи в 2015 году страна оказалась в критической зависимости от китайского экспорта.

Как сказал "НГ" генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов, сам факт наличия редкоземельных металлов и элементов в недрах Казахстана не имеет ценности до тех пор, пока не налажена их переработка. Без фабрик заявления о богатстве остаются лишь политическими. Главной проблемой Орлов называет "долго и дорого" – процесс от открытия месторождения до начала добычи может занять 10–15 лет, тогда как регионам уже сейчас нужны деньги.

Аналитик Квентин Ламарш из TechMet SCM также отметил, что превращение этих богатых запасов в работающее производство – это вопрос огромных денег и многих лет упорного труда.

Но для Трампа, судя по его заявлению – "за редкоземельными металлами мы пойдем куда угодно", – длительность срока от добычи до переработки не проблема.

Центральная Азия превращается в ключевой узел глобальной технологической гонки. Как отметил в ходе круглого стола Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" эксперт Мурат Бейшенов, редкоземельные металлы сегодня – это "новая нефть", фундамент для оборонного и космического секторов. Пока Казахстан пользуется преимуществом равнинного рельефа для легкой добычи, а Узбекистан реализует амбициозную программу модернизации стоимостью 3 млрд долл., стремясь к созданию замкнутого цикла переработки, Киргизия лишь начинает свой путь.

По мнению президента Союза промышленников и предпринимателей Киргизии Данила Ибраева, нынешняя позиция Вашингтона и его действия – неоднозначный вопрос с точки зрения влияния на страны Центральной Азии. "Но я убежден, что в Кыргызстан придут инвесторы, которые будут не только наращивать свои капиталы на добыче наших ресурсов, но и будут воплощать инициативы по формированию промышленного потенциала в нашей стране за счет строительства перерабатывающих предприятий, чтобы добытые ресурсы не вывозились в виде сырья, а приобретали добавочную стоимость. А для этого необходимы квалифицированная рабочая сила, энергетика и, конечно, благоприятная обстановка в нашей стране", – подытожил Ибраев.

Источник - Независимая газета
