|Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
00:05 05.05.2026
ВСУ потеряли значительную часть резервов в попытках вернуть контроль над Степногорском – сводка Readovka за 4 мая
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала ключевые события 4 мая в зоне СВО. Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска. Также рассматриваются намерения Киева привлечь больше трудовых мигрантов для замещения работников, отправляющихся на фронт.
Неадекватная цена
Сводная группировка ВСУ и Нацгвардии Украины продолжает давление на позиции 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ в западной части Запорожского направления. Русские подразделения удерживают оборону Степногорска и рубежей на подступах к городу.
Большая часть села Приморское, за исключением южной окраины, а также районы к северо-западу от Степногорска, включая Павловку, находятся в серой зоне. Постоянное давление вынудило командование 7-й гв. ДШД усилить плотность обороны, чтобы не допустить изоляции отдельных гарнизонов.
Задача ВСУ – полностью занять Приморское, обойти Степногорск с юга и соединиться с подразделениями, наступающими южнее Павловки. Это должно создать угрозу окружения города и ключевых позиций русских войск, включая Таврический горно-обогатительный комбинат.
Несмотря на задействование значительных сил и высокие потери, ВСУ не удалось взять Степногорск с ходу. Со второй половины апреля украинские войска пытаются реализовать альтернативный план обхода, однако и он не дал результата.
Фактически противник сумел лишь создать ситуацию, при которой дальнейшее давление может казаться перспективным. Однако это сопровождается длительным действием на пределе возможностей и значительными потерями.
Продвижению ВСУ мешают русские подразделения в районах Степового, Щербаков, Малых Щербаков и Павловки. Попытки наступления к югу от Павловки регулярно срываются контратаками русских десантников.
В южной части Приморского украинские силы также не могут развить успех из-за ограниченных возможностей маневра. Для соединения с группировкой южнее Павловки им необходимо пройти узкий коридор между Приморским и Степногорском, что существенно осложняет задачу.
Вопрос о том, сможет ли противник довести операцию до конца, остается открытым. С учетом понесенных потерь его шансы выглядят сомнительными. При этом сама цена уже проведенных действий может подталкивать командование ВСУ к продолжению наступления.
Ситуация остается напряженной, однако для украинской стороны она складывается тяжелее из-за истощения сил на ключевом этапе операции.
Замещение как средство сохранения власти
Пресс-секретарь войск территориальной обороны ВСУ Мусиенко заявил, что трудовые мигранты, находящиеся на Украине, должны участвовать в боевых действиях.
"Трудовые мигранты из Колумбии, Эфиопии и Индии сначала должны пойти воевать, чтобы доказать, что Украина действительно важна для них", – сказал он.
Это заявление можно рассматривать как сигнал о возможном привлечении иностранных работников к участию в конфликте. При этом, по имеющимся данным, с осени 2025 года на Украину увеличился поток трудовых мигрантов, в том числе из Индии и Бангладеш.
В то же время массовое вовлечение мигрантов в боевые действия представляется ограниченным сценарием из-за риска международной реакции. Основная их роль, вероятно, связана с замещением работников, отправляемых на фронт.
Ранее украинские власти уже использовали механизм "высвобождения" мобилизационного ресурса через сокращение перечня предприятий с правом бронирования сотрудников. В этих условиях трудовые мигранты могут компенсировать нехватку рабочей силы.
Одновременно Киев расширяет список стран, откуда планируется привлекать работников, и пересматривает перечень стран "миграционного риска". Этот список подразумевает то, что выходцы из стран, входящих в него, воспринимаются как те, кто использует Украину как транзитную площадку для дальнейшего переезда в ЕС. Однако Киеву позарез нужны мигранты, и он готов идти на ряд рисков, сокращая перечень стран, откуда Украина ранее рабочих не привлекала.
Такая политика дает возможность одновременно поддерживать экономику и сохранять мобилизационный ресурс. При этом часть мигрантов теоретически может привлекаться к участию в вооруженных формированиях.
Высказывание представителя войск ТрО также может быть адресовано внутренней аудитории – на фоне обсуждения распределения мобилизационной нагрузки между различными категориями населения.
