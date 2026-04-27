Вторник, 05.05.2026
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
00:05 05.05.2026

ВСУ потеряли значительную часть резервов в попытках вернуть контроль над Степногорском – сводка Readovka за 4 мая

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала ключевые события 4 мая в зоне СВО. Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска. Также рассматриваются намерения Киева привлечь больше трудовых мигрантов для замещения работников, отправляющихся на фронт.



Неадекватная цена

Сводная группировка ВСУ и Нацгвардии Украины продолжает давление на позиции 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ в западной части Запорожского направления. Русские подразделения удерживают оборону Степногорска и рубежей на подступах к городу.

Большая часть села Приморское, за исключением южной окраины, а также районы к северо-западу от Степногорска, включая Павловку, находятся в серой зоне. Постоянное давление вынудило командование 7-й гв. ДШД усилить плотность обороны, чтобы не допустить изоляции отдельных гарнизонов.

Задача ВСУ – полностью занять Приморское, обойти Степногорск с юга и соединиться с подразделениями, наступающими южнее Павловки. Это должно создать угрозу окружения города и ключевых позиций русских войск, включая Таврический горно-обогатительный комбинат.

Несмотря на задействование значительных сил и высокие потери, ВСУ не удалось взять Степногорск с ходу. Со второй половины апреля украинские войска пытаются реализовать альтернативный план обхода, однако и он не дал результата.

Фактически противник сумел лишь создать ситуацию, при которой дальнейшее давление может казаться перспективным. Однако это сопровождается длительным действием на пределе возможностей и значительными потерями.

Продвижению ВСУ мешают русские подразделения в районах Степового, Щербаков, Малых Щербаков и Павловки. Попытки наступления к югу от Павловки регулярно срываются контратаками русских десантников.

В южной части Приморского украинские силы также не могут развить успех из-за ограниченных возможностей маневра. Для соединения с группировкой южнее Павловки им необходимо пройти узкий коридор между Приморским и Степногорском, что существенно осложняет задачу.

Вопрос о том, сможет ли противник довести операцию до конца, остается открытым. С учетом понесенных потерь его шансы выглядят сомнительными. При этом сама цена уже проведенных действий может подталкивать командование ВСУ к продолжению наступления.

Ситуация остается напряженной, однако для украинской стороны она складывается тяжелее из-за истощения сил на ключевом этапе операции.

Замещение как средство сохранения власти

Пресс-секретарь войск территориальной обороны ВСУ Мусиенко заявил, что трудовые мигранты, находящиеся на Украине, должны участвовать в боевых действиях.

"Трудовые мигранты из Колумбии, Эфиопии и Индии сначала должны пойти воевать, чтобы доказать, что Украина действительно важна для них", – сказал он.

Это заявление можно рассматривать как сигнал о возможном привлечении иностранных работников к участию в конфликте. При этом, по имеющимся данным, с осени 2025 года на Украину увеличился поток трудовых мигрантов, в том числе из Индии и Бангладеш.

В то же время массовое вовлечение мигрантов в боевые действия представляется ограниченным сценарием из-за риска международной реакции. Основная их роль, вероятно, связана с замещением работников, отправляемых на фронт.

Ранее украинские власти уже использовали механизм "высвобождения" мобилизационного ресурса через сокращение перечня предприятий с правом бронирования сотрудников. В этих условиях трудовые мигранты могут компенсировать нехватку рабочей силы.

Одновременно Киев расширяет список стран, откуда планируется привлекать работников, и пересматривает перечень стран "миграционного риска". Этот список подразумевает то, что выходцы из стран, входящих в него, воспринимаются как те, кто использует Украину как транзитную площадку для дальнейшего переезда в ЕС. Однако Киеву позарез нужны мигранты, и он готов идти на ряд рисков, сокращая перечень стран, откуда Украина ранее рабочих не привлекала.

Такая политика дает возможность одновременно поддерживать экономику и сохранять мобилизационный ресурс. При этом часть мигрантов теоретически может привлекаться к участию в вооруженных формированиях.

Высказывание представителя войск ТрО также может быть адресовано внутренней аудитории – на фоне обсуждения распределения мобилизационной нагрузки между различными категориями населения.

Вчера, 3 мая, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777928700


