Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США

00:56 05.05.2026

Китай заблокировал исполнение санкций США против пяти китайских компаний, предположительно связанных с торговлей иранской нефтью



Пекин, 2 мая /Синьхуа/ - Министерство коммерции КНР в субботу издало приказ, который запрещает признавать, исполнять и соблюдать санкции США, введенные в отношении пяти китайских компаний по причине их предполагаемого участия в сделках с иранской нефтью.



Этими пятью компаниями являются Hengli Petrochemical /Dalian/ Refining Co., Ltd., Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd., Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., Ltd., Hebei Xinhai Chemical Group Co., Ltd. и Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd.



По информации ведомства, ограничительные меры США включают внесение вышеперечисленных предприятий в Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, заморозку их активов и запрет на проведение с ними каких-либо транзакций.



Как пояснил в субботу официальный представитель китайского Министерства коммерции, комментируя ответный запрет КНР, с 2025 года США в рамках своих указов, направленных против других стран, наложили санкции на эти китайские компании за их предполагаемое участие в нефтяных сделках с Ираном.



По его словам, меры США неправомерно запрещают или ограничивают нормальную экономическую и торговую деятельность между китайскими компаниями и третьими странами, а также их гражданами, юридическими лицами и другими организациями, что является нарушением международного права и базовых норм международных отношений.



Официальный представитель отметил, что в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития и обеспечения законных прав и интересов китайских граждан, юридических лиц и других организаций Министерство коммерции ввело данный запрет на основании Правил противодействия необоснованному экстерриториальному применению законодательства и мер иностранных государств.



Он вновь подчеркнул, что китайское правительство последовательно выступает против односторонних санкций, принятых без одобрения ООН и не имеющих под собой оснований в международном праве.



В торговом ведомстве также обратили внимание, что введение запрета, являющегося практическим шагом по реализации вышеуказанных правил в соответствии с законом, не влияет на выполнение Китаем своих международных обязательств и не затрагивает осуществляемую им в установленном законом порядке защиту законных прав и интересов предприятий с иностранными инвестициями.



Министерство будет продолжать внимательно отслеживать неправомерное экстерриториальное применение иностранных законов и мер и, в случае возникновения таких ситуаций, предпримет дальнейшие действия в соответствии с китайским законодательством, добавил официальный представитель.