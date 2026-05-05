США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев

США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из Центральной Азии

05.05.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ



Стараясь повсюду держать руку на пульсе, США агрессивно лезут на "поляну" Организации Договора о коллективной безопасности. К сожалению, должного отпора они не встречают.



В частности, 28 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина со спецпосланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, в ходе которой они обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Душанбе и Вашингтоном в политической, экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства и расширении практического взаимодействия.



Помимо этого, стороны высоко оценили роль региональной площадки "С5+1" как эффективного механизма диалога и укрепления многопланового взаимодействия между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами. В завершение Душанбе и Вашингтон подтвердили готовность к дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитию образовательных и культурных обменов как важной основы долгосрочного партнерства.



И все бы ничего, если бы в официальных источниках не подчеркивалось, что во время встречи отдельно была отмечена острая необходимость координации усилий Таджикистана (между прочим – члена ОДКБ) и США – участника НАТО (что бы там ни "пылили" в информационном поле) в борьбе с современными вызовами и угрозами, включая терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков.



Стоит сказать и о том, что эмиссара Вашингтона принял также президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "В ходе беседы, – сообщила президентская пресс-служба, – был обсужден широкий круг вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективой сотрудничества двух сторон, в том числе в областях экономики и торговли, инвестиций и обеспечения безопасности. В этом контексте отдельное внимание было уделено процессу реализации договоренностей, достигнутых в рамках диалога "Центральная Азия – США (С5+1)". При этом лидер нации отметил заинтересованность Таджикистана в развитии связей с Соединенными Штатами Америки в этих и других сферах, представляющих взаимный интерес".



Понятно, что, даже не говоря про финансово-экономический и прочие компоненты, Вашингтон пытается усилить военное влияние в Центральной Азии и стать ключевым актором в части так называемого обеспечения региональной безопасности для стран – членов ОДКБ, особенно Таджикистана, на территории которого (на минуточку) находится самая крупная российская военная база за рубежом.



Тем самым США, мечтая вернуть себе позиции, которые были в первые годы афганской войны, пытаются вытеснить из ЦА Россию, по сути, делая шаги в сторону прямой конфронтации с ней. По-видимому, американцы хотят взять реванш за свои безуспешные планы пятилетней давности в части размещения военной базы с военнослужащими, беспилотниками, бомбардировщиками и артиллерией в Таджикистане, граничащим с Афганистаном и обеспечивающим быстрый доступ к той стране, откуда они позорно сами же и сбежали.



Между тем следует напомнить, что, согласно договоренностям в рамках ОДКБ, размещение в регионе американского контингента, мягко выражаясь, не предусмотрено. И, наоборот, там прямо предусмотрено обеспечение безопасности Таджикистана находящейся на его территории (в Душанбе и Бохтаре) российской 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной военной базой. Напомним: это самое крупное соединение России за ее пределами, в состав которого входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные части и подразделения, а также части ПВО, РХБ защиты и связи. Основными задачами 201-й базы служат: обеспечение безопасности России и защиты ее интересов в Центральной Азии; помощь в поддержании стабильности в Таджикистане; предотвращение и содействие в подавлении террористических и экстремистских угроз; помощь в охране таджикско-афганской границы, защита рубежей от проникновения религиозных радикалов, боевиков; участие в учениях государств ОДКБ и ШОС; обучение военнослужащих армии Таджикистана.



Немаловажным аспектом является участие солдат и офицеров базы в развитии культурных связей двух стран. Например, 24 апреля в городе Турсунзаде на базе российско-таджикской школы имени Д.И. Менделеева состоялась IV Международная научно-практическая конференция, приуроченная к Году единства народов России, в которой, помимо представителей дипломатического корпуса, педагогов и школьников, приняли участие военнослужащие 201-й российской военной базы. Одним из центральных событий стало открытие школьного музея, посвященного Великой Отечественной войне. Программа завершилась концертом, который открыл военный оркестр 201-й военной базы, исполнивший как известные композиции военных лет, так и современные произведения.



Немногим ранее военнослужащие 201-й военной базы провели работы по благоустройству захоронений советских воинов на Аллее героев и участников Великой Отечественной войны, расположенной на территории православного кладбища Душанбе по случаю памятной даты – 19 апреля – Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками.



Ну и, наконец, в рамках военно-патриотического и культурного воспитания в целях укрепления российско-таджикской дружбы постоянно проводятся такие мероприятия, как экскурсии на территорию базы, где молодежь посещает музей воинской части, посвященный истории формирования и его деятельности.



Таким образом, пока живы подобные традиции в Таджикистане, американцам с их идеологией и военным вмешательством, казалось бы, здесь и делать нечего.



Однако, как видим, в Душанбе склонны отдавать дань ложной многовекторности, поддерживая координацию с США в борьбе с современными вызовами и угрозами. Неужели печальный опыт соседнего Афганистана, пошедшего в свое время на такую "координацию" с Вашингтоном, не в состоянии ничему научить таджикистанских руководителей?