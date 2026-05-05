Вторник, 05.05.2026
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из Центральной Азии
05.05.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ

Стараясь повсюду держать руку на пульсе, США агрессивно лезут на "поляну" Организации Договора о коллективной безопасности. К сожалению, должного отпора они не встречают.

В частности, 28 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина со спецпосланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, в ходе которой они обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Душанбе и Вашингтоном в политической, экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства и расширении практического взаимодействия.

Помимо этого, стороны высоко оценили роль региональной площадки "С5+1" как эффективного механизма диалога и укрепления многопланового взаимодействия между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами. В завершение Душанбе и Вашингтон подтвердили готовность к дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитию образовательных и культурных обменов как важной основы долгосрочного партнерства.

И все бы ничего, если бы в официальных источниках не подчеркивалось, что во время встречи отдельно была отмечена острая необходимость координации усилий Таджикистана (между прочим – члена ОДКБ) и США – участника НАТО (что бы там ни "пылили" в информационном поле) в борьбе с современными вызовами и угрозами, включая терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков.

Стоит сказать и о том, что эмиссара Вашингтона принял также президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "В ходе беседы, – сообщила президентская пресс-служба, – был обсужден широкий круг вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективой сотрудничества двух сторон, в том числе в областях экономики и торговли, инвестиций и обеспечения безопасности. В этом контексте отдельное внимание было уделено процессу реализации договоренностей, достигнутых в рамках диалога "Центральная Азия – США (С5+1)". При этом лидер нации отметил заинтересованность Таджикистана в развитии связей с Соединенными Штатами Америки в этих и других сферах, представляющих взаимный интерес".

Понятно, что, даже не говоря про финансово-экономический и прочие компоненты, Вашингтон пытается усилить военное влияние в Центральной Азии и стать ключевым актором в части так называемого обеспечения региональной безопасности для стран – членов ОДКБ, особенно Таджикистана, на территории которого (на минуточку) находится самая крупная российская военная база за рубежом.

Тем самым США, мечтая вернуть себе позиции, которые были в первые годы афганской войны, пытаются вытеснить из ЦА Россию, по сути, делая шаги в сторону прямой конфронтации с ней. По-видимому, американцы хотят взять реванш за свои безуспешные планы пятилетней давности в части размещения военной базы с военнослужащими, беспилотниками, бомбардировщиками и артиллерией в Таджикистане, граничащим с Афганистаном и обеспечивающим быстрый доступ к той стране, откуда они позорно сами же и сбежали.

Между тем следует напомнить, что, согласно договоренностям в рамках ОДКБ, размещение в регионе американского контингента, мягко выражаясь, не предусмотрено. И, наоборот, там прямо предусмотрено обеспечение безопасности Таджикистана находящейся на его территории (в Душанбе и Бохтаре) российской 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной военной базой. Напомним: это самое крупное соединение России за ее пределами, в состав которого входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные части и подразделения, а также части ПВО, РХБ защиты и связи. Основными задачами 201-й базы служат: обеспечение безопасности России и защиты ее интересов в Центральной Азии; помощь в поддержании стабильности в Таджикистане; предотвращение и содействие в подавлении террористических и экстремистских угроз; помощь в охране таджикско-афганской границы, защита рубежей от проникновения религиозных радикалов, боевиков; участие в учениях государств ОДКБ и ШОС; обучение военнослужащих армии Таджикистана.

Немаловажным аспектом является участие солдат и офицеров базы в развитии культурных связей двух стран. Например, 24 апреля в городе Турсунзаде на базе российско-таджикской школы имени Д.И. Менделеева состоялась IV Международная научно-практическая конференция, приуроченная к Году единства народов России, в которой, помимо представителей дипломатического корпуса, педагогов и школьников, приняли участие военнослужащие 201-й российской военной базы. Одним из центральных событий стало открытие школьного музея, посвященного Великой Отечественной войне. Программа завершилась концертом, который открыл военный оркестр 201-й военной базы, исполнивший как известные композиции военных лет, так и современные произведения.

Немногим ранее военнослужащие 201-й военной базы провели работы по благоустройству захоронений советских воинов на Аллее героев и участников Великой Отечественной войны, расположенной на территории православного кладбища Душанбе по случаю памятной даты – 19 апреля – Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками.

Ну и, наконец, в рамках военно-патриотического и культурного воспитания в целях укрепления российско-таджикской дружбы постоянно проводятся такие мероприятия, как экскурсии на территорию базы, где молодежь посещает музей воинской части, посвященный истории формирования и его деятельности.

Таким образом, пока живы подобные традиции в Таджикистане, американцам с их идеологией и военным вмешательством, казалось бы, здесь и делать нечего.

Однако, как видим, в Душанбе склонны отдавать дань ложной многовекторности, поддерживая координацию с США в борьбе с современными вызовами и угрозами. Неужели печальный опыт соседнего Афганистана, пошедшего в свое время на такую "координацию" с Вашингтоном, не в состоянии ничему научить таджикистанских руководителей?

Источник - Ритм Евразии
