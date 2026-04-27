Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев

03:19 05.05.2026 Узбекистан и АБР подписали новую Программу партнерства до 2030 года

Шавкат Мирзиеев 3-4 мая находится в Самарканде для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития.



ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава АБР Масато Канда подписали программу сотрудничества до 2030 года, сообщает пресс-служба лидера РУз.



Мирзиеев 3-4 мая находится в Самарканде для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития. В рамках программы пребывания он принял делегацию АБР во главе с президентом этого авторитетного многостороннего финансового института.



Стороны рассмотрели практические аспекты расширения полномасштабного взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с Азиатским банком развития.



"За 30 лет взаимодействия АБР стал настоящим стратегическим партнером Узбекистана. Портфель проектов достигает почти 16 миллиардов долларов, что относит Узбекистан к числу крупнейших партнеров Банка в регионе по объемам операций", - говорится в сообщении.



Уже реализованы и в процессе реализации важные проекты по модернизации железных и автодорог, энергетической и социальной инфраструктуры, обновлению водных и канализационных сетей, развитию сельского хозяйства и частного сектора, а также в других направлениях.







"Состоялась церемония обмена Программой партнерства между Узбекистаном и АБР до 2030 года…Президент Узбекистана и глава АБР отметили важность своевременной и эффективной реализации проектов на 12,5 миллиарда долларов, включенных в новую Программу партнерства с АБР до 2030 года, которая была подписана в рамках саммита", - говорится в сообщении.



Стороны договорились о совместной работе в таких направлениях, как:

- поддержка ипотечного рынка, частного сектора, молодежного и женского предпринимательства;

- сокращение бедности;

- продвижение реформ в области инклюзивного образования и развития человеческого капитала;

- внедрение цифровых инноваций;

- модернизация инфраструктуры в специальных экономических зонах.



Особое внимание уделили вопросам продвижения крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии, в том числе путем усиления лидирующей роли банка в мобилизации средств.



Президент Узбекистана пожелал руководству и команде АБР успешного и продуктивного проведения заседания Совета управляющих.



Что предложил Шавкат Мирзиеев на заседании Совета управляющих АБР в Самарканде

ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил на ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития в Самарканде, сообщает пресс-служба главы государства.



Форум под девизом "Перекрестки прогресса: продвижение взаимосвязанного будущего региона" объединил свыше 4 тыс. экспертов из более чем 100 стран, представителей иностранных правительств, международных финансовых организаций, ведущих банков и компаний.



Глава республики отметил, что Узбекистан гордится проведением столь авторитетного форума.



"Новый Узбекистан, являющийся воплощением великой истории и процветающего будущего, все больше становится важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного значения. Убежден, что нынешний самаркандский форум послужит продвижению передовых идей и новых инициатив, принятию важных решений", - сказал президент.



Он детально остановился на результатах реформ, осуществляемых в стране:

- за последние годы в экономику привлекли $150 млрд иностранных инвестиций, запустили тысячи современных предприятий;

- экспорт товаров и услуг за этот период вырос втрое, объем экономики увеличился с $50 млрд до $147 млрд;

- с 2020 года Узбекистан последовательно улучшает свои суверенные кредитные рейтинги. В Индексе экономической свободы в этом году республика поднялась на 14 позиций и впервые вошла в число государств с "умеренно свободной" экономикой;

- в условиях глобальной нестабильности экономика Узбекистана по итогам первого квартала достигла роста в 8,7%;

- за последнее десятилетие Узбекистан вошел в пятерку стран, добившихся наибольших позитивных изменений в достижении Целей устойчивого развития.



"Самое главное - в ходе реформ первостепенное внимание мы уделяем улучшению жизни каждой семьи, каждого человека. За этот период мы повысили доходы 8,5 миллиона нуждающихся граждан и добились снижения уровня бедности с почти 35 процентов до 5,8 процента в настоящее время, - отметил руководитель страны.



"К 2030 году мы намерены перевести все отрасли Узбекистана на модель технологического и инновационного роста, увеличив объем экономики до более чем 240 миллиардов долларов. Наша цель - в результате войти в число стран с доходом выше среднего и полностью искоренить бедность", - сказал Мирзиеев.



В ближайшее время республика выведет на международный фондовый рынок 30% акций Национального инвестиционного фонда, включающего активы 13 стратегических крупных предприятий.



Лидер РУз особо отметил роль Азиатского банка развития и других международных финансовых организаций в масштабных реформах, осуществляемых в Узбекистане.



"Вместе с банком, ставшим нашим надежным стратегическим партнером, на сегодняшний день мы реализовали и осуществляем проекты на общую сумму почти $16 млрд. Особенно ценим то, что Азиатский банк развития с первых дней был с нами в таких направлениях, как возобновляемая энергетика, строительство жилья в сельской местности и экономическое сотрудничество в Центральной Азии", - заявил президент.



Он сообщил, что Узбекистан и АБР наметили конкретные планы по дальнейшему расширению тесного сотрудничества в таких важных направлениях, как сокращение бедности, развитие человеческого капитала и строительство современной инфраструктуры. Накануне стороны подписали новую программу сотрудничества на $12 млрд.



"В нынешние неспокойные времена в мировой экономике происходят сложные изменения, стремительно осваиваются новые технологии. Сами обстоятельства требуют, чтобы мы совместно с Банком внедрили новые механизмы и действенные подходы для обеспечения устойчивого развития", - пояснил глава РУз.



Он акцентировал внимание на том, что сегодня цифровые технологии и искусственный интеллект переводят практически все отрасли в совершенно новый формат.



По прогнозам Всемирной торговой организации, к 2040 году за счет ИИ объем международного торгового оборота вырастет дополнительно на 40%.



Узбекистан серьезно взялся за развитие информационных технологий при непосредственном содействии АБР, а также партнеров из США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Японии, Республики Корея и Китая:

- в республике начали создание хаба искусственного интеллекта, основанного на инновациях и знаниях;

- в отраслях экономики осуществляют работу по более чем 200 проектам в области ИИ;

- реализуют программы по увеличению числа центров обработки данных, суперкомпьютеров и лабораторий искусственного интеллекта в регионах, а также по подготовке "Пяти миллионов лидеров в области ИИ".



Безусловно, использование открытых моделей ИИ необходимо и в наиболее востребованных населением сферах - образовании, здравоохранении, водном хозяйстве, экологии и обеспечении продовольственной безопасности, сказал президент.



В этих целях глава Узбекистана:

- предложил разработать под эгидой АБР специальную программу по масштабированию искусственного интеллекта в развивающихся странах;

- объявил о присоединении республики к инициативе Банка "Цифровая магистраль для Азии" и выдвинул предложение открыть в Ташкенте ее региональный координационный центр.



Мирзиеев также напомнил, что развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта, в свою очередь, резко увеличивает потребность в энергетических ресурсах.



Он рассказал, что Узбекистан добился значительного прогресса в этой области: в сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями ввел в эксплуатацию крупные ветровые и солнечные электростанции суммарной мощностью 5 600 мегаватт, что позволило увеличить долю "зеленой" энергии в общей генерации до 30%. В планах - к 2030 году довести этот показатель до 54%.



"В целом наш регион обладает огромным потенциалом в сфере генерации возобновляемой энергии. С благодарностью отмечаем поддержку Азиатского банка развития в создании "зеленого" энергетического коридора "Центральная Азия – Европа" для расширения экспорта чистой энергии. Надеемся, что страны региона в сотрудничестве с Банком в ближайшее время запустят реализацию этого проекта "энергетической артерии", - сказал лидер страны.



По его словам, самой актуальной задачей становится обеспечение взаимосвязанности транспортных систем и стабильности логистических коридоров.



Изменение логистических коридоров вследствие различных конфликтов и противоречий в мире уже сегодня приводит к росту транспортных расходов для стран Центральной Азии до 30%, а сроки доставки увеличиваются на несколько недель.



Глава республики напомнил о начале работ по проекту строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, связывающей Восток и Запад. Новый транспортный маршрут существенно повысит транзитный потенциал всего региона. Сроки доставки грузов сократятся до 10 дней, будет создана возможность для перевозки до 15 млн тонн грузов в год.



"В этой связи предлагаем организовать в рамках программы Банка по региональному экономическому сотрудничеству в Центральной Азии (ЦАРЭС) "Цифровой таможенный и логистический альянс". Это создаст возможности для гармонизации таможенных процедур, цифровизации документооборота и упрощения грузоперевозок через границы", - сказал он.



Президент Узбекистана высказал заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества с частным сектором при участии АБР.



Он подчеркнул, что в нынешний технологический век день ото дня усиливается конкуренция в области критических минералов.



По оценкам международных экспертов, к 2040 году спрос на важные для промышленности минералы вырастет в 6 раз.



Мирзиеев сообщил, что Узбекистан располагает крупными запасами меди, вольфрама, молибдена, магния, графита, ванадия, титана и других полезных ископаемых. Для освоения этого потенциала совместно корейскими партнерами налажена работа R&D-центра и строится "Технопарк металлов будущего" в Ташкентской и Самаркандской областях. С крупными компаниями США, Китая и Турции запустили более 70 проектов на сумму $1,6 млрд.



"Наша цель - не только добывать полезные ископаемые, но и за счет их глубокой переработки дать новый импульс развитию экономики. Предлагаем присоединиться к программе Азиатского банка развития "От критических минералов - к производству" и в ее рамках осуществлять проекты с высокой добавленной стоимостью", - сказал он.



Глава Узбекистана указал на необходимость внедрять современные технологии и цифровые решения в геологоразведочных работах, применять экологические стандарты в процессах добычи и переработки, создавать устойчивые цепочки поставок критических минералов.



Президент напомнил, что серьезное воздействие на развитие стран Центральной Азии оказывают изменение климата и опустынивание.



В Узбекистане в целях смягчения последствий экологических проблем:

- в течение пяти лет в рамках общенационального проекта "Яшил макон" ("Зеленое пространство") ежегодно высаживают 200 млн саженцев;

- на высохшем дне Аральского моря создали 2 млн гектаров защитных лесных насаждений с зеленым покровом;

- поставили задачу - к 2030 году довести уровень озеленения республики до 30%.



"В то же время Азиатский банк развития успешно реализует свой Климатический план действий, рассчитанный до 2030 года. Банк направляет не менее 50 процентов ежегодных ассигнований на финансирование климатических проектов. Полагаю, что такие благородные усилия совместно с Банком и другими странами региона дадут еще более весомые результаты. В этой связи предлагаем реализовать региональный проект "Зеленый пояс Центральной Азии", - сказал Мирзиеев.



Говоря о туристической сфере, он отметил, что в условиях мировой нестабильности миллионы туристов ищут безопасные направления.



Центральная Азия обладает огромным потенциалом в таких направлениях, как паломнический, культурный, гастрономический, этнографический, экстремальный и медицинский туризм.



Благодаря вниманию к сфере и реформам, направленным на создание необходимой инфраструктуры, сервиса, визового и транспортного обеспечения, и прежде всего - на обеспечение безопасности туристов, за десять лет поток иностранных гостей в Узбекистан вырос в шесть раз и достиг 12 млн человек в год.



Недавно открытый в Ташкенте Центр исламской цивилизации, признанный научной и духовной сокровищницей Центральной Азии, и мемориальный комплекс великого ученого и мыслителя Имама Бухари, возведенный в Самарканде, стали новыми уникальными достопримечательностями страны.



"Подобные комплексы создаются и в соседних странах. Поэтому выдвигаем инициативу по созданию "Туристического кольца Центральной Азии" - туристического пространства, объединяющего страны региона. Призываем соседние государства, Азиатский банк развития и других наших партнеров сформировать портфель проектов по развитию туризма и совместно финансировать их", - сказал президент.



Он отметил, что все эти предложения и инициативы Узбекистан готов осуществлять в активном партнерстве с АБР не только в рамках суверенного кредитования, но и посредством государственно-частного партнерства, инструментов гарантирования, смешанного финансирования и мобилизации частного капитала.



"В этой связи предлагаем сформировать Инновационную платформу финансирования региональных проектов", - добавил Шавкат Мирзиеев.



В заключение он отметил, что в условиях резких перемен, происходящих сегодня в мировой экономике, роль Азиатского банка развития в обеспечении социально-экономической стабильности обширного региона становится еще более важной. Источник - Sputnik

