Вторник, 05.05.2026
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
05:58 05.05.2026

Токаев ужесточает правила приема иностранцев

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
04.05.2026

Казахстан кардинально меняет правила игры в миграционной политике. Ставка сделана на тех, чьи идеи и капиталы способны дать импульс экономическому развитию страны. Ключевым инструментом стратегии станет "Алтын виза" ("Золотая виза"), предоставляющая иностранным специалистам беспрецедентный доступ к государственным и финансовым услугам наравне с гражданами Республики Казахстан (РК). Для кандасов – этнических казахов, родившихся за рубежом, правила переезда в республику ужесточили.

Заместитель премьер-министра Аида Балаева раскрыла детали реализации указа главы государства о переходе к новой модели миграционной политики и объяснила, почему борьба за таланты становится приоритетом № 1. Республика меняет правила игры в миграционной сфере: на смену строгим квотам и ограничениям приходит эпоха стимулов.

Цель амбициозна: к концу 2026 года превратить Казахстан в главный региональный центр для талантов и инвестиций. Для достижения этой цели в республике стартовала новая реформа.

"Если говорить просто, мы уходим от сложной, во многом ограничительной системы к более открытой и гибкой миграционной модели. Ключевая цель – выстроить прозрачную, предсказуемую и благоприятную миграционную систему для специалистов, востребованных отечественной экономикой, обеспечить им возможность свободного въезда, эффективной профессиональной реализации и полноценной, комфортной интеграции в жизнь Казахстана", – сказала Балаева.

То есть Казахстан делает миграцию удобной и цифровой. Аида Балаева выделила четыре главных изменения. Первое – это принцип "одного окна": больше не нужно бегать по разным кабинетам, все документы – от разрешений на работу до статуса пребывания теперь оформляются в одной системе, быстро и прозрачно.

Второе – дебюрократизация. Сроки рассмотрения заявок сокращаются, а лишние бумажные проверки убираются. Это экономит время и деньги и государству, и людям.

Третье – это переход к модели управляемого привлечения человеческого капитала. Визовая система стала проще и понятнее. Теперь для каждого найдется свое решение. Для бизнеса – специальные условия для инвесторов и руководителей. Для талантов – зеленый свет для ученых, врачей и деятелей культуры. Для профи – упрощенный въезд для тех, кто прилетает работать над конкретными проектами. Главной сенсацией стала "Алтын виза" ("Золотая виза") – статус, близкий к гражданству: обладатели этого документа и члены их семей получат права, практически равные правам граждан Казахстана. Самое главное – им будут предоставлены беспрецедентные налоговые льготы: освобождение от подоходного налога с физических лиц и льготы по налогам на имущество и землю. Инвесторы, врачи и IT-специалисты получают особые, стабильные условия. Это гарантия того, что они смогут спокойно жить и работать в стране долгие годы.

Для того чтобы получить "Алтын визу", иностранный гражданин должен выполнить одно из следующих условий: вложить в уставный капитал местных компаний не менее 300 тыс. долл. или инвестировать аналогичную сумму в ценные бумаги Казахстана.

И наконец, признание дипломов: Казахстан упрощает подтверждение иностранной квалификации. Это позволит зарубежным профи в высокотехнологичных сферах сразу приступать к делу, не тратя месяцы на подтверждение своих знаний.

Власти Казахстана считают, что новая миграционная реформа не только повысит инвестиционную привлекательность страны, но и послужит привлечению в Казахстан самых талантливых специалистов мира.

Для мигрантов, не подпадающих под "золотой стандарт", но желающих получить казахстанский паспорт, необходимо подтвердить наличие на своих банковских счетах суммы, эквивалентной 1320 МРП (месячных показателей) или чуть более 10 тыс. долл. по текущему курсу и сдать экзамен на знание казахского языка.

Директор Агентства этнонациональной политики Александр Кобринский в комментарии "НГ" отметил, что новая миграционная стратегия Казахстана становится осознанным фильтром для потока этнических переселенцев – "кандасов". Эксперт напомнил, что на заре независимости республика, где доля титульной нации составляла около 20%, остро нуждалась в демографическом пополнении. Тогда первый президент Нурсултан Назарбаев инициировал массовое возвращение этнических казахов из Монголии, Афганистана и Китая.

Однако, по мнению Кобринского, эта политика имела побочные эффекты: в страну прибыли и продолжают прибывать люди, далекие от современных социокультурных реалий Казахстана, не имеющие ни квалификации, ни образования, но при этом пользующиеся беспрецедентными льготами – автоматическим видом на жительство, упрощенным получением гражданства и госсубсидиями. К сожалению, ожидаемого экономического эффекта это не принесло: вместо работы в дефицитных северных регионах переселенцы предпочитали оседать на перенаселенном юге, фактически оставаясь на иждивении государства.

"Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев ставит вопрос иначе: миграция должна работать на развитие страны. Глава государства инициировал реформу, которая прекращает эпоху безусловной поддержки. Теперь "кандасы" будут проходить те же процедуры, что и остальные иностранцы, включая обязательный экзамен на знание казахского языка. Это прагматичный шаг страны, которая больше не может позволить себе содержание неквалифицированных кадров", – сказал в заключение Кобринский.

Источник - Независимая газета
