Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова

Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык

Токаев ужесточает правила приема иностранцев



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

04.05.2026



Казахстан кардинально меняет правила игры в миграционной политике. Ставка сделана на тех, чьи идеи и капиталы способны дать импульс экономическому развитию страны. Ключевым инструментом стратегии станет "Алтын виза" ("Золотая виза"), предоставляющая иностранным специалистам беспрецедентный доступ к государственным и финансовым услугам наравне с гражданами Республики Казахстан (РК). Для кандасов – этнических казахов, родившихся за рубежом, правила переезда в республику ужесточили.



Заместитель премьер-министра Аида Балаева раскрыла детали реализации указа главы государства о переходе к новой модели миграционной политики и объяснила, почему борьба за таланты становится приоритетом № 1. Республика меняет правила игры в миграционной сфере: на смену строгим квотам и ограничениям приходит эпоха стимулов.



Цель амбициозна: к концу 2026 года превратить Казахстан в главный региональный центр для талантов и инвестиций. Для достижения этой цели в республике стартовала новая реформа.



"Если говорить просто, мы уходим от сложной, во многом ограничительной системы к более открытой и гибкой миграционной модели. Ключевая цель – выстроить прозрачную, предсказуемую и благоприятную миграционную систему для специалистов, востребованных отечественной экономикой, обеспечить им возможность свободного въезда, эффективной профессиональной реализации и полноценной, комфортной интеграции в жизнь Казахстана", – сказала Балаева.



То есть Казахстан делает миграцию удобной и цифровой. Аида Балаева выделила четыре главных изменения. Первое – это принцип "одного окна": больше не нужно бегать по разным кабинетам, все документы – от разрешений на работу до статуса пребывания теперь оформляются в одной системе, быстро и прозрачно.



Второе – дебюрократизация. Сроки рассмотрения заявок сокращаются, а лишние бумажные проверки убираются. Это экономит время и деньги и государству, и людям.



Третье – это переход к модели управляемого привлечения человеческого капитала. Визовая система стала проще и понятнее. Теперь для каждого найдется свое решение. Для бизнеса – специальные условия для инвесторов и руководителей. Для талантов – зеленый свет для ученых, врачей и деятелей культуры. Для профи – упрощенный въезд для тех, кто прилетает работать над конкретными проектами. Главной сенсацией стала "Алтын виза" ("Золотая виза") – статус, близкий к гражданству: обладатели этого документа и члены их семей получат права, практически равные правам граждан Казахстана. Самое главное – им будут предоставлены беспрецедентные налоговые льготы: освобождение от подоходного налога с физических лиц и льготы по налогам на имущество и землю. Инвесторы, врачи и IT-специалисты получают особые, стабильные условия. Это гарантия того, что они смогут спокойно жить и работать в стране долгие годы.



Для того чтобы получить "Алтын визу", иностранный гражданин должен выполнить одно из следующих условий: вложить в уставный капитал местных компаний не менее 300 тыс. долл. или инвестировать аналогичную сумму в ценные бумаги Казахстана.



И наконец, признание дипломов: Казахстан упрощает подтверждение иностранной квалификации. Это позволит зарубежным профи в высокотехнологичных сферах сразу приступать к делу, не тратя месяцы на подтверждение своих знаний.



Власти Казахстана считают, что новая миграционная реформа не только повысит инвестиционную привлекательность страны, но и послужит привлечению в Казахстан самых талантливых специалистов мира.



Для мигрантов, не подпадающих под "золотой стандарт", но желающих получить казахстанский паспорт, необходимо подтвердить наличие на своих банковских счетах суммы, эквивалентной 1320 МРП (месячных показателей) или чуть более 10 тыс. долл. по текущему курсу и сдать экзамен на знание казахского языка.



Директор Агентства этнонациональной политики Александр Кобринский в комментарии "НГ" отметил, что новая миграционная стратегия Казахстана становится осознанным фильтром для потока этнических переселенцев – "кандасов". Эксперт напомнил, что на заре независимости республика, где доля титульной нации составляла около 20%, остро нуждалась в демографическом пополнении. Тогда первый президент Нурсултан Назарбаев инициировал массовое возвращение этнических казахов из Монголии, Афганистана и Китая.



Однако, по мнению Кобринского, эта политика имела побочные эффекты: в страну прибыли и продолжают прибывать люди, далекие от современных социокультурных реалий Казахстана, не имеющие ни квалификации, ни образования, но при этом пользующиеся беспрецедентными льготами – автоматическим видом на жительство, упрощенным получением гражданства и госсубсидиями. К сожалению, ожидаемого экономического эффекта это не принесло: вместо работы в дефицитных северных регионах переселенцы предпочитали оседать на перенаселенном юге, фактически оставаясь на иждивении государства.



"Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев ставит вопрос иначе: миграция должна работать на развитие страны. Глава государства инициировал реформу, которая прекращает эпоху безусловной поддержки. Теперь "кандасы" будут проходить те же процедуры, что и остальные иностранцы, включая обязательный экзамен на знание казахского языка. Это прагматичный шаг страны, которая больше не может позволить себе содержание неквалифицированных кадров", – сказал в заключение Кобринский.