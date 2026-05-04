В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"

11:37 05.05.2026

Утвержден символ "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"

04.05.2026

город Душанбе



Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон утвердил символ "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания".



Символ выполнен в круглой форме, по его окружности на таджикском языке написано: "2026 - Год расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания".



В символе солнце, горы с заснеженными вершинами и зеленые склоны земли олицетворяют горную и солнечную страну, райскую природу Таджикистана, также отражают глобальные инициативы Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по вопросам воды и защиты ледников, красивые здания, тоннели и дороги символизируют созидание и благоустройство, а плотины и линии электропередачи отображают творение света.



Здание Правительства Республики Таджикистан, Флаг и величественный комплекс "Истиклол" являются символами устойчивости нации и государства, а открытая книга – символом знаний, просвещения и укрепления национального самосознания и самопознания.



Министерства и ведомства, организации и учреждения, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, а также средства массовой информации могут широко использовать утвержденный символ.



