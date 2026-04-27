Среда, 06.05.2026
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
00:05 06.05.2026

Михаил Пшеничников

Редакция Readovka собрала самые важные события 5 мая в разрезе СВО. Русские войска сумели подавить сопротивление ВСУ на юго-западных окраинах Константиновки и войти в город на ряде новых участков. На Украине отмечены признаки подготовки к повторной мобилизации ряда категорий военных инвалидов или же возложению на них финансовых обязательств. Появилось видео, подтверждающее, что в войсках незалежной запугивание и публичные избиения вкупе с другими методами подавления личности являются главными средствами поддержания дисциплины.



Взять южную половину

Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в боях к югу от Константиновки добились значительного прогресса. Нашим штурмовым подразделениям в селе Долгая Балка удалось закрепиться и развить успех, взяв под контроль порядка 1/3 населенного пункта. Помимо этого, русские бойцы смогли овладеть заброшенной войсковой частью в окрестностях села. Таким образом, ВСУ упустили момент, когда они могли имеющимися на участке силами восстановить полный контроль над населенным пунктом и вынудить ВС РФ отойти от него. Дальнейшая же перспектива не сулит противнику ничего хорошего, так как полная утрата Долгой Балки и поселка Роскошное откроет для наших войск дорогу на север вдоль малых водохранилищ. Именно по их дамбам ВСУ снабжают гарнизон Константиновки сухопутными дронами. По этой причине неприятель будет максимально упорствовать в обороне оставшейся под его контролем части села Долгая Балка. В таких условиях русским штурмовикам едва ли удастся стремительно развить успех. Но ситуация на участке гарантирует утрату противником населенного пункта.

Подразделениям ВС РФ со стороны Ильиновки и соседнего с ним тепличного комбината "Перспектива" удалось войти в южные и юго-западные микрорайоны Константиновки. Украинский гарнизон в городе выстроил оборону в многоквартирных высотных домах по улице Громова и примыкающим к ней кварталам. ВСУ по аналогии со сражениями за другие города и пгт будут "играть" от отдельных узлов обороны в многоквартирной застройке и использовать штурмовые группы в качестве маневренного средства выставления заслонов на угрожаемых участках.

Важно отметить, что с перенесением боев на новые участки в черте города обороняющиеся постепенно утрачивают возможность концентрировать свои усилия. Теперь весомая часть сил будет вынуждена выстраивать круговую оборону в кварталах многоквартирных домов. Это исключает для украинского командования возможность маневрировать сколь-нибудь значительными соединениями внутри городской черты. Теперь задачи неприятеля будут заключаться в сохранении контроля над ключевыми для него позициями и недопущении расчленения оборонительной системы. Более того, опыт боев в Покровске, когда русские штурмовики использовали канализацию и прочие подземные коммуникации для выхода в тыл опорным пунктам ВСУ, требует от противника сделать все, чтобы не допустить "пустот" ни в оборонительных порядках, ни в тылу. Иначе наши "черепашки-ниндзя" воспользуются моментом и начнут внезапно "посещать" украинские опорники. Общая картина говорит о том, что ВС РФ нацелены на то, чтобы сломить сопротивление неприятеля сначала на юге города, а потом начнется операция по ликвидации его обороны на севере Константиновки. Оно и понятно, такой "торт" нужно потреблять по частям.

Жив еще? Тогда воюй или плати

В эфире украинского медиа Новини Life нардеп Нагорняк (от партии "Слуга народа" – прим. ред.) сделал знаковое заявление.

"Нам нужно полностью аннулировать все без исключения справки об инвалидности. Единственное исключение сделать для людей, которые с 2014 года воевали и получили ранения и инвалидность. Потому что ни для кого не секрет, что 98% этих справок – куплены. Ликвидировать эти справки об инвалидности, и государство должно предложить им экономическое бронирование. Рассчитывать, что после того, как у них ликвидируют справки, они пойдут в ВСУ… Считаю, что не пойдут. Они купят справку заново. Поэтому оптимальный вариант – предложить им возможность экономического бронирования", – сказал он.

Тут нардеп полностью вскрыл все намерения партии Зеленского. По всей видимости, Банковая намеревается взять курс на "монетизацию" уклонения от мобилизации. Это Нагорняк назвал "экономическим бронированием". Особенно обращает на себя внимание формулировка с аннулированием вообще всех свидетельств об инвалидности. Исключение делается только для тех, кто участвовал в боевых действиях против народных республик Донбасса после Евромайдана.

Встает закономерный вопрос – а как же те украинские военные, которые стали инвалидами после начала СВО? Их же на порядки больше, чем тех, кто получил инвалидность в ходе так называемой АТО. На какой базе зиждется наглость Нагорняка, заявившего о 98% купленных свидетельств об инвалидности? Ведь ампутантов, слепых и прочих с внешними признаками полной обоснованности получения подобного документа, мягко говоря, больше, чем 2%, о которых заявлял нардеп. Стоит предположить, что при получении новых кредитов Запад наложил на Украину специфические обязательства по "сбору всех возможных податей" и других обременений. Кроме того, были установлены нормы сборов и мобилизации, которые могут толкнуть Банковую на беспрецедентные шаги.

А что власти будут делать с массой натуральных инвалидов, которые не подпадают под формулировку Нагорняка о "выслугах боевых лет"? Стоит предположить, что и их справки будут также аннулированы. Неужели есть опасность того, что людей, лишившихся конечностей, у которых аннулировали документы, по второму разу отправят на передовую? В сети есть как минимум несколько видео с украинскими военнопленными, которые в беседе указывали на то, что даже ампутанты с протезами мобилизуются в окопы. Таким образом, реалия как таковая на Украине уже есть, остается ее только юридически оформить. Следовательно, Киев в потенциале отчасти получает "второе дыхание" для мобилизации, протезированные отставники из ВСУ могут вернуться в окопы, но им будет предложена альтернатива в виде "экономического бронирования", прямо говоря – откупа.

"Бей своих, чтобы свои же боялись"

В сети появилось видео, демонстрирующие атмосферу в вооруженных силах Украины. На кадрах военнослужащий 155-й ОМБр избивает другого со словами: "ты штурмовик, ты командиру обязан жизнью, ты его в ноги должен целовать". Процесс происходит перед строем, что указывает на то, что это варварство предпринято в "воспитательных целях". Остается загадкой, что именно привело к такой экзекуции. Однако судя по тому, что говорит избивающий, жертва либо отказалась от исполнения приказа, либо самовольно оставила часть, но была поймана.

Таким "воспитанием" личного состава командиры подразделений ВСУ и их подручные из числа сержантов добиваются послушания людей. Работает принцип – "если я не подчинюсь, со мной поступят также". И избиение, это еще не самое страшное, комсостав противника практикует расстрелы неугодных.

Вчера, 4 мая, главным событием дня стало очередное обострение обстановки в западном секторе Запорожского направления.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778015100


