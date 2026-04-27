00:05 06.05.2026 ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 мая в разрезе СВО. Русские войска сумели подавить сопротивление ВСУ на юго-западных окраинах Константиновки и войти в город на ряде новых участков. На Украине отмечены признаки подготовки к повторной мобилизации ряда категорий военных инвалидов или же возложению на них финансовых обязательств. Появилось видео, подтверждающее, что в войсках незалежной запугивание и публичные избиения вкупе с другими методами подавления личности являются главными средствами поддержания дисциплины.







Взять южную половину



Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в боях к югу от Константиновки добились значительного прогресса. Нашим штурмовым подразделениям в селе Долгая Балка удалось закрепиться и развить успех, взяв под контроль порядка 1/3 населенного пункта. Помимо этого, русские бойцы смогли овладеть заброшенной войсковой частью в окрестностях села. Таким образом, ВСУ упустили момент, когда они могли имеющимися на участке силами восстановить полный контроль над населенным пунктом и вынудить ВС РФ отойти от него. Дальнейшая же перспектива не сулит противнику ничего хорошего, так как полная утрата Долгой Балки и поселка Роскошное откроет для наших войск дорогу на север вдоль малых водохранилищ. Именно по их дамбам ВСУ снабжают гарнизон Константиновки сухопутными дронами. По этой причине неприятель будет максимально упорствовать в обороне оставшейся под его контролем части села Долгая Балка. В таких условиях русским штурмовикам едва ли удастся стремительно развить успех. Но ситуация на участке гарантирует утрату противником населенного пункта.



Подразделениям ВС РФ со стороны Ильиновки и соседнего с ним тепличного комбината "Перспектива" удалось войти в южные и юго-западные микрорайоны Константиновки. Украинский гарнизон в городе выстроил оборону в многоквартирных высотных домах по улице Громова и примыкающим к ней кварталам. ВСУ по аналогии со сражениями за другие города и пгт будут "играть" от отдельных узлов обороны в многоквартирной застройке и использовать штурмовые группы в качестве маневренного средства выставления заслонов на угрожаемых участках.



Важно отметить, что с перенесением боев на новые участки в черте города обороняющиеся постепенно утрачивают возможность концентрировать свои усилия. Теперь весомая часть сил будет вынуждена выстраивать круговую оборону в кварталах многоквартирных домов. Это исключает для украинского командования возможность маневрировать сколь-нибудь значительными соединениями внутри городской черты. Теперь задачи неприятеля будут заключаться в сохранении контроля над ключевыми для него позициями и недопущении расчленения оборонительной системы. Более того, опыт боев в Покровске, когда русские штурмовики использовали канализацию и прочие подземные коммуникации для выхода в тыл опорным пунктам ВСУ, требует от противника сделать все, чтобы не допустить "пустот" ни в оборонительных порядках, ни в тылу. Иначе наши "черепашки-ниндзя" воспользуются моментом и начнут внезапно "посещать" украинские опорники. Общая картина говорит о том, что ВС РФ нацелены на то, чтобы сломить сопротивление неприятеля сначала на юге города, а потом начнется операция по ликвидации его обороны на севере Константиновки. Оно и понятно, такой "торт" нужно потреблять по частям.



Жив еще? Тогда воюй или плати



В эфире украинского медиа Новини Life нардеп Нагорняк (от партии "Слуга народа" – прим. ред.) сделал знаковое заявление.



"Нам нужно полностью аннулировать все без исключения справки об инвалидности. Единственное исключение сделать для людей, которые с 2014 года воевали и получили ранения и инвалидность. Потому что ни для кого не секрет, что 98% этих справок – куплены. Ликвидировать эти справки об инвалидности, и государство должно предложить им экономическое бронирование. Рассчитывать, что после того, как у них ликвидируют справки, они пойдут в ВСУ… Считаю, что не пойдут. Они купят справку заново. Поэтому оптимальный вариант – предложить им возможность экономического бронирования", – сказал он.



Тут нардеп полностью вскрыл все намерения партии Зеленского. По всей видимости, Банковая намеревается взять курс на "монетизацию" уклонения от мобилизации. Это Нагорняк назвал "экономическим бронированием". Особенно обращает на себя внимание формулировка с аннулированием вообще всех свидетельств об инвалидности. Исключение делается только для тех, кто участвовал в боевых действиях против народных республик Донбасса после Евромайдана.



Встает закономерный вопрос – а как же те украинские военные, которые стали инвалидами после начала СВО? Их же на порядки больше, чем тех, кто получил инвалидность в ходе так называемой АТО. На какой базе зиждется наглость Нагорняка, заявившего о 98% купленных свидетельств об инвалидности? Ведь ампутантов, слепых и прочих с внешними признаками полной обоснованности получения подобного документа, мягко говоря, больше, чем 2%, о которых заявлял нардеп. Стоит предположить, что при получении новых кредитов Запад наложил на Украину специфические обязательства по "сбору всех возможных податей" и других обременений. Кроме того, были установлены нормы сборов и мобилизации, которые могут толкнуть Банковую на беспрецедентные шаги.



А что власти будут делать с массой натуральных инвалидов, которые не подпадают под формулировку Нагорняка о "выслугах боевых лет"? Стоит предположить, что и их справки будут также аннулированы. Неужели есть опасность того, что людей, лишившихся конечностей, у которых аннулировали документы, по второму разу отправят на передовую? В сети есть как минимум несколько видео с украинскими военнопленными, которые в беседе указывали на то, что даже ампутанты с протезами мобилизуются в окопы. Таким образом, реалия как таковая на Украине уже есть, остается ее только юридически оформить. Следовательно, Киев в потенциале отчасти получает "второе дыхание" для мобилизации, протезированные отставники из ВСУ могут вернуться в окопы, но им будет предложена альтернатива в виде "экономического бронирования", прямо говоря – откупа.



"Бей своих, чтобы свои же боялись"



В сети появилось видео, демонстрирующие атмосферу в вооруженных силах Украины. На кадрах военнослужащий 155-й ОМБр избивает другого со словами: "ты штурмовик, ты командиру обязан жизнью, ты его в ноги должен целовать". Процесс происходит перед строем, что указывает на то, что это варварство предпринято в "воспитательных целях". Остается загадкой, что именно привело к такой экзекуции. Однако судя по тому, что говорит избивающий, жертва либо отказалась от исполнения приказа, либо самовольно оставила часть, но была поймана.



Таким "воспитанием" личного состава командиры подразделений ВСУ и их подручные из числа сержантов добиваются послушания людей. Работает принцип – "если я не подчинюсь, со мной поступят также". И избиение, это еще не самое страшное, комсостав противника практикует расстрелы неугодных.



Вчера, 4 мая, главным событием дня стало очередное обострение обстановки в западном секторе Запорожского направления. Источник - Readovka

