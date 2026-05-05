05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
В Киргизии сколько президентов, столько и Конституций

5 мая Киргизия празднует День Конституции – дату, за десятилетия независимости ставшую символом не столько правовой стабильности, сколько непрерывного государственного поиска. С 1993 года Основной закон менялся 12 раз: пройдя путь от президентской модели к парламентскому эксперименту и вернувшись к жесткой вертикали власти в 2021-м вопреки возмущению части гражданского общества. Президент Садыр Жапаров получил право единоличной власти. 5 мая он поздравил соотечественников с праздником, отметив значение Конституции для формирования прав человека.

Фундамент киргизской государственности заложен в 1993 году, когда под сводами "легендарного парламента" родилась первая Конституция. Тогда казалось, что правила игры ясны и незыблемы: сильный президент, но с жестким лимитом – не более двух сроков, избранный парламент и назначенное правительство. Однако политическая реальность быстро начала испытывать Основной закон на прочность.

Через год стартовала череда трансформаций: парламент превратился в двухпалатный лабиринт, а референдумы 1997 и 2001 годов лишь подогревали аппетиты власти. Кульминацией этой правовой "гибкости" стал февраль 2003-го. С помощью "народного волеизъявления" Аскар Акаев совершил изящный юридический маневр – обнулил свои предыдущие сроки, открыв себе путь еще на два срока. Одновременно с этим законодательная ветвь была фактически подмята под нужды режима: парламент вновь стал однопалатным, а мажоритарная система расчистила дорогу лоялистам.

Финал конституционной драмы разыгрался весной 2005-го. Парламентские выборы, превратившиеся в триумф президентской семьи и партии "Алга Кыргызстан", стали последней каплей. Общество ответило на узурпацию власти улицей. 24 марта 2005 года Акаев покинул страну, оставив после себя историю первого госпереворота и наглядный урок того, что случается, когда Конституцию пишут под одного человека.

История правления второго президента – Курманбека Бакиева – это хроника правового манипулирования, закончившаяся большой кровью. Мастерски используя риторику о "запросах общества", Бакиев тянул время, пока оппозиция не вынудила его пойти на уступки. В ноябре 2006-го была принята новая Конституция, превратившая Киргизию в парламентскую республику. Однако уже в декабре сторонники президента развернули правовое поле вспять, вернув главе государства рычаги управления. Финал наступил 7 апреля 2010 года, когда политический кризис перерос в вооруженное столкновение с народом: 87 погибших стали страшной ценой, которую страна заплатила за нежелание власти слышать народ и ее стремление любой ценой удержать кресло.

В 2010-м Киргизия бросила вызов всей Центральной Азии, провозгласив курс на парламентскую республику. Это был смелый шаг: партии в центре системы, сильный Жогорку Кенеш и ослабленный президент. Реальная власть в лице Алмазбека Атамбаева оказалась хитрее юридических формулировок. За 10 лет страна не научилась жить без "сильной руки" – президентский институт сохранил негласное доминирование, создав опасный перекос в управлении.

Итог этой правовой неопределенности оказался трагичен: политический паралич, вылившийся в шторм октября 2020-го. Протесты, аннулированные парламентские выборы и отставка президента Сооронбая Жээнбекова стали финальным аккордом "парламентской десятилетки". В глазах общества и политических элит виновником всех бед стала Конституция. Вердикт был скорым – возврат к сильной президентской власти как единственному способу остановить хаос, в который страну погрузила нечеткость разделения полномочий.

Приход к власти Садыра Жапарова на волне очередного протестного шторма ознаменовал запрос на "жесткую руку". Его политическое кредо – личная ответственность за все, что происходит в стране, – быстро трансформировалось в новую государственную архитектуру. Референдум 2021 года не просто вернул Киргизию к президентской форме правления, он создал суперпрезидентскую вертикаль, где контроль главы государства над исполнительной властью стал практически абсолютным. Напомним: явка на конституционный референдум составила 36%, из которых 85% проголосовавших поддержали новый Основной закон. Более 60% избирателей отказались от участия в плебисците, сочтя, что при новой Конституции страна пойдет по пути авторитаризма.

Однако, как сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, в киргизской политике писаные нормы часто расходятся с реальностью. История страны показывает: не важно, что зафиксировано в Основном законе – парламентская модель или президентская, – власть всегда опирается на неформальную вертикаль. Так было при Атамбаеве, который, формально будучи в рамках парламентской республики, выстроил жесткую систему через свою фракцию. Так происходит и при Жапарове, изначально взявшем курс на единоличие.

"Сегодня главный вопрос не в буквах закона, а в политической устойчивости. Для долгосрочного лидерства Жапарову недостаточно лишь полномочий. Кыргызстан – страна тонких балансов. Если Атамбаев удерживал стабильность за счет инкорпорирования различных групп влияния во власть, то перед нынешним президентом этот вызов стоит особенно остро. Трансформация властного тандема Жапаров–Ташиев создает риски: на политическом горизонте отчетливо проступает доминирование северных групп. Без полноценного представительства южных кланов (Ошской и Джалал-Абадской областей) система рискует потерять равновесие, которое в Кыргызстане дороже конституционных параграфов", – подчеркнул эксперт.

Между тем Жапаров в своем поздравлении отметил, что важнейшая задача – создание демократического правового государства, где верховенство закона является основополагающим принципом. Это возможно только через уважение к Конституции, принятой по воле народа.

Источник - Независимая газета
