ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса

05:48 06.05.2026

Пентагон создает абсолютное биологическое оружие

Искусственный интеллект постигает тайны генома



05.05.2026 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Американская компания RTX BBN Technologies заключила контракт W911NF-17-2-0092 с армией США в рамках программы FELIX (Functional Genomic and Computational Assessment of Threats) Агентства передовых исследований в сфере разведки (DARPA),находящегося в подчинении у Директора национальной разведки США.



Программа FELIX направлена на разработку методов обнаружения следов генетических манипуляций в биологических системах для выявления биологических угроз.



Один из авторов патента компании RTX BBN Technologies, на который и выделено финансирование американского разведсообщества, доктор Джейкоб Бил – ведущий эксперт разработчик методов генетического проектирования с помощью продвинутых моделей ИИ.



В США его позиционируют как ключевого разработчика специализированных компьютерных языков, преодолевающих "разрыв между алгоритмами компьютерной науки и биологическим клеточным программированием".



Джейкоб Бил десять лет создавал компьютерные языки, на основе которых ИИ-модели могут самостоятельно разрабатывать новые виды биологического оружия. И вдруг стремительно "переобулся" и посвятил себя разработке методов "обнаружения геномных угроз" (genomic threat detection), то есть скрытого биологического оружия.



Хотя RTX BBN Technologies является дочерней компанией аэрокосмического гиганта RTX Corporation, новая разработка Джейкоба Била представляет собой весьма нестандартный подход в сфере биобезопасности, нацеленный на почти мгновенное обнаружение боевых патогенов в условиях военного конфликта.



ДНК рассматривается не как живая молекула, а как цифровой код, расшифровать который можно, применяя эффективные методы обнаружения киберугроз.



Концепция, согласно которой ДНК является "скомпилированным двоичным трафиком", а не просто живой молекулой, рассматривает генетические последовательности как цифровой язык, который можно анализировать с помощью вычислительных моделей, а не физических, "мокрых" лабораторных исследований.



Переход от "мокрых" лабораторий к цифровому анализу заменяет медленный физический скрининг (например, проверку наличия известного вируса в образце) к мгновенному цифровому семантическому анализу генетического кода.



Еще одна новинка – применение известного так называемого глубокого анализа пакетов (Deep Packet Inspection – DPI) для распознавания геномных угроз.



Это, несомненно, вклад соавтора Джейкоба Била, ветерана киберразведки США Дэниела Вышогрода (Daniel Wyschgrod), который перенес архитектуру (DPI) из сетевой кибербезопасности в геномику.



Подобно тому, как глубокий анализ пакетов (DPI) в кибербезопасности анализирует полезную нагрузку сетевых пакетов для обнаружения вредоносного кода ПО, этот метод применяет DPI к геномным последовательностям. ИИ-модели ищут "вредоносные намерения" в коде, предназначенные для обхода клеточной защиты или создания вредных токсинов.



Новая разработка RTX BBN Technologies – это движение к биобезопасности в режиме реального времени, в котором "поставщики услуг синтеза ДНК" рассматриваются как интернет-провайдеры, а сама ДНК – как данные, которые должны быть проверены на наличие вредоносных, действенных намерений, прежде чем они причинят вред.



Бил и Вышегрод заявляют, что система создана для защиты от двух конкретных сценариев:



1. Диверсия через легальные биолаборатории – когда злоумышленники дробят геном опасного патогена на мелкие фрагменты и заказывают их по частям в коммерческих ДНК-синтезаторах, обходя госконтроль, а потом собирают как биологическое оружие;



2. Обнаружение патогена в реальном времени в исследуемых образцах – то есть тактическая биоразведка в боевых условиях.



Инженерная логика патента заточена под экстремальную скорость обнаружения геномных угроз. В тексте зафиксировано требование анализа входных данных на скорости свыше 4 МБ/мин.



По замыслу разработчиков, намечено создать своего рода цифровой радар противовоздушной биообороны для прямой аппаратной интеграции с портативными секвенаторами, такими, к примеру, как Oxford Nanopore MinION, развернутыми на беспилотниках разведки подразделений РХБЗ или в вентиляционных контурах командных бункеров.



Секвенатор – это автоматизированный прибор для анализа последовательности ДНК. Современные секвенаторы позволяют быстро анализировать генетический материал. Популярны модели от Illumina и Oxford Nanopore (MinION), обеспечивающие высокую производительность.



Цифровой радар геномных угроз должен мгновенно выхватывать боевую генетическую нагрузку, к примеру, из поставленного противником аэрозольного облака и инициировать команду на применение средств биозащиты до того, как личный состав получит инфицирующую дозу.



Эта технология имеет явное двойное назначение.



Имплантировав математический аппарат Била и Вышогрода в архитектуру генеративно-состязательной сети (GAN – Generative Adversarial Networks), можно создавать абсолютное биооружие, математически невидимое для систем мониторинга.



GAN – это предложенная Яном Гудфеллоу в 2014 году архитектура глубокого обучения ИИ, которая состоит из двух нейронных сетей, обучающихся в условиях конкуренции.



Основные компоненты (архитектура) GAN включает в себя две основные сети.



Генератор (Generator, G) создает новые данные (например, изображения) из случайного шума, пытаясь сделать их максимально похожими на реальные.



Дискриминатор (Discriminator, D) оценивает данные. Его задача – отличить реальные данные (из обучающей выборки) от поддельных, придуманных Генератором.



Генератор пытается создать подделку, а Дискриминатор пытается обнаружить ее.



Они обучаются одновременно: Дискриминатор учится лучше находить подделки, а Генератор – лучше обманывать Дискриминатор.



В результате обучения Генератор учится создавать высокореалистичные образцы, которые невозможно отличить от настоящих.



При включении математического аппарата RTX BBN Technologies в архитектуру GAN, где алгоритм Била и Вышегрода выступит как Дискриминатор, американский военный вирусолог может тестировать разрабатываемое биооружие в реальном времени, мутируя смертельный патоген, как вредоносный код, до тех пор, пока на выходе не загорится сигнал "0% угрозы".



Такой патоген противник по определению распознать не сможет.



Если только не скопирует разработку RTX BBN Technologies или не создаст аналогичную фабрику производства абсолютного биологического оружия.



Безбашенное развитие устрашающих биотехнологий Пентагона ставит человечество на грань биологического апокалипсиса.



И эти люди утверждают, что они борются за мир.