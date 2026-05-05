 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.05.2026
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
05:48 06.05.2026

Пентагон создает абсолютное биологическое оружие
Искусственный интеллект постигает тайны генома

05.05.2026 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Американская компания RTX BBN Technologies заключила контракт W911NF-17-2-0092 с армией США в рамках программы FELIX (Functional Genomic and Computational Assessment of Threats) Агентства передовых исследований в сфере разведки (DARPA),находящегося в подчинении у Директора национальной разведки США.

Программа FELIX направлена на разработку методов обнаружения следов генетических манипуляций в биологических системах для выявления биологических угроз.

Один из авторов патента компании RTX BBN Technologies, на который и выделено финансирование американского разведсообщества, доктор Джейкоб Бил – ведущий эксперт разработчик методов генетического проектирования с помощью продвинутых моделей ИИ.

В США его позиционируют как ключевого разработчика специализированных компьютерных языков, преодолевающих "разрыв между алгоритмами компьютерной науки и биологическим клеточным программированием".

Джейкоб Бил десять лет создавал компьютерные языки, на основе которых ИИ-модели могут самостоятельно разрабатывать новые виды биологического оружия. И вдруг стремительно "переобулся" и посвятил себя разработке методов "обнаружения геномных угроз" (genomic threat detection), то есть скрытого биологического оружия.

Хотя RTX BBN Technologies является дочерней компанией аэрокосмического гиганта RTX Corporation, новая разработка Джейкоба Била представляет собой весьма нестандартный подход в сфере биобезопасности, нацеленный на почти мгновенное обнаружение боевых патогенов в условиях военного конфликта.

ДНК рассматривается не как живая молекула, а как цифровой код, расшифровать который можно, применяя эффективные методы обнаружения киберугроз.

Концепция, согласно которой ДНК является "скомпилированным двоичным трафиком", а не просто живой молекулой, рассматривает генетические последовательности как цифровой язык, который можно анализировать с помощью вычислительных моделей, а не физических, "мокрых" лабораторных исследований.

Переход от "мокрых" лабораторий к цифровому анализу заменяет медленный физический скрининг (например, проверку наличия известного вируса в образце) к мгновенному цифровому семантическому анализу генетического кода.

Еще одна новинка – применение известного так называемого глубокого анализа пакетов (Deep Packet Inspection – DPI) для распознавания геномных угроз.

Это, несомненно, вклад соавтора Джейкоба Била, ветерана киберразведки США Дэниела Вышогрода (Daniel Wyschgrod), который перенес архитектуру (DPI) из сетевой кибербезопасности в геномику.

Подобно тому, как глубокий анализ пакетов (DPI) в кибербезопасности анализирует полезную нагрузку сетевых пакетов для обнаружения вредоносного кода ПО, этот метод применяет DPI к геномным последовательностям. ИИ-модели ищут "вредоносные намерения" в коде, предназначенные для обхода клеточной защиты или создания вредных токсинов.

Новая разработка RTX BBN Technologies – это движение к биобезопасности в режиме реального времени, в котором "поставщики услуг синтеза ДНК" рассматриваются как интернет-провайдеры, а сама ДНК – как данные, которые должны быть проверены на наличие вредоносных, действенных намерений, прежде чем они причинят вред.

Бил и Вышегрод заявляют, что система создана для защиты от двух конкретных сценариев:

1. Диверсия через легальные биолаборатории – когда злоумышленники дробят геном опасного патогена на мелкие фрагменты и заказывают их по частям в коммерческих ДНК-синтезаторах, обходя госконтроль, а потом собирают как биологическое оружие;

2. Обнаружение патогена в реальном времени в исследуемых образцах – то есть тактическая биоразведка в боевых условиях.

Инженерная логика патента заточена под экстремальную скорость обнаружения геномных угроз. В тексте зафиксировано требование анализа входных данных на скорости свыше 4 МБ/мин.

По замыслу разработчиков, намечено создать своего рода цифровой радар противовоздушной биообороны для прямой аппаратной интеграции с портативными секвенаторами, такими, к примеру, как Oxford Nanopore MinION, развернутыми на беспилотниках разведки подразделений РХБЗ или в вентиляционных контурах командных бункеров.

Секвенатор – это автоматизированный прибор для анализа последовательности ДНК. Современные секвенаторы позволяют быстро анализировать генетический материал. Популярны модели от Illumina и Oxford Nanopore (MinION), обеспечивающие высокую производительность.

Цифровой радар геномных угроз должен мгновенно выхватывать боевую генетическую нагрузку, к примеру, из поставленного противником аэрозольного облака и инициировать команду на применение средств биозащиты до того, как личный состав получит инфицирующую дозу.

Эта технология имеет явное двойное назначение.

Имплантировав математический аппарат Била и Вышогрода в архитектуру генеративно-состязательной сети (GAN – Generative Adversarial Networks), можно создавать абсолютное биооружие, математически невидимое для систем мониторинга.

GAN – это предложенная Яном Гудфеллоу в 2014 году архитектура глубокого обучения ИИ, которая состоит из двух нейронных сетей, обучающихся в условиях конкуренции.

Основные компоненты (архитектура) GAN включает в себя две основные сети.

Генератор (Generator, G) создает новые данные (например, изображения) из случайного шума, пытаясь сделать их максимально похожими на реальные.

Дискриминатор (Discriminator, D) оценивает данные. Его задача – отличить реальные данные (из обучающей выборки) от поддельных, придуманных Генератором.

Генератор пытается создать подделку, а Дискриминатор пытается обнаружить ее.

Они обучаются одновременно: Дискриминатор учится лучше находить подделки, а Генератор – лучше обманывать Дискриминатор.

В результате обучения Генератор учится создавать высокореалистичные образцы, которые невозможно отличить от настоящих.

При включении математического аппарата RTX BBN Technologies в архитектуру GAN, где алгоритм Била и Вышегрода выступит как Дискриминатор, американский военный вирусолог может тестировать разрабатываемое биооружие в реальном времени, мутируя смертельный патоген, как вредоносный код, до тех пор, пока на выходе не загорится сигнал "0% угрозы".

Такой патоген противник по определению распознать не сможет.

Если только не скопирует разработку RTX BBN Technologies или не создаст аналогичную фабрику производства абсолютного биологического оружия.

Безбашенное развитие устрашающих биотехнологий Пентагона ставит человечество на грань биологического апокалипсиса.

И эти люди утверждают, что они борются за мир.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778035680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инфляция в Республике Казахстан (апрель 2026г.)
- Роман Скляр провел совещания по вопросам прошедшего и предстоящего отопительного сезона
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2026 года №1242
- Сенаторы вернули в Мажилис закон об ответственном обращении с животными
- Государство и нация
- Главы МИД Казахстан и России приняли План сотрудничества на 2027-2028 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  