Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе

10:25 06.05.2026

30.04.2026



В Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялось первое онлайн заседание Рабочей группы по вопросам влияния дипфейков на избирательный процесс в рамках Консультативной платформы центральных избирательных органов государств-членов Организации тюркских государств.



В заседании приняли участие представители избирательных органов Республики Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Турции, а также представители профильных государственных и экспертных организаций Казахстана.



Открывая мероприятие, член ЦИК РК, Председатель Рабочей группы Ляззат Суйиндик отметила растущую значимость информационных рисков для электоральных процессов: "В условиях развития искусственного интеллекта дезинформация становится фактором электоральной безопасности: ключевая задача - не только ее выявление, но и своевременное снижение влияния, при одновременном обеспечении доступа граждан к достоверной информации и эффективных механизмов реагирования".



Участники рассмотрели применяемые в мире подходы - от закрепления стандартов добросовестного поведения участников кампаний до обязательной маркировки синтетического контента и ограничения наиболее опасных форм вмешательства в информационную среду. Подчеркнуто, что наибольшую эффективность демонстрирует комплексное сочетание превентивных и оперативных мер.



В ходе заседания представлена информация о реализуемой в нашей стране политике цифровизации. Подчеркнуто, что развитие искусственного интеллекта закреплено в числе стратегических приоритетов государства, в том числе в положениях новой Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Особое внимание уделяется защите персональных данных, цифровых прав граждан и формированию устойчивой институциональной системы управления цифровой трансформацией.



Отдельный блок был посвящен практическим мерам противодействия дезинформации. Руководитель Информационно-координационного центра Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан Руслан Бекарсланов представил практический опыт реагирования на информационные манипуляции в период проведения республиканского референдума.



Директор РГП "Центр анализа и мониторинга" Михаил Комиссаров выступил с докладом, посвященным инструментам мониторинга и выявления деструктивного контента в цифровой среде.



Также были представлены национальные подходы к противодействию дезинформации и регулированию использования искусственного интеллекта в электоральных процессах.



Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Узарбек Жылкыбаев рассказал о механизмах досудебного разрешения информационных споров и работе 74 центров гражданского образования.



Генеральный директор Высшего избирательного совета Турецкой Республики Юсуф Шафак (Yusuf Şafak) отметил наличие при Президенте институциональной группы и законодательства по противодействию дезинформации.



Постоянный член Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Гюльноза Рахимова сообщила о правилах использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации.



По итогам заседания стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и координации усилий по противодействию дезинформации в электоральной сфере. Работа будет направлена на повышение прозрачности избирательных процессов, укрепление общественного доверия и выработку согласованных подходов к обеспечению информационной безопасности.



Справочно: Инициатива создания Консультативной платформы центральных избирательных органов государств-членов ОТГ была выдвинута Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 3 ноября 2023 года на X саммите в Астане. Предложение поддержано всеми государствами-членами и закреплено в Бишкекской декларации XI саммита ОТГ (6 ноября 2024 года).



Первое заседание платформы состоялось 14 мая 2025 года в Туркестане. На рабочем заседании 28 ноября 2025 года в Бишкеке принято решение о создании Рабочей группы по снижению влияния дипфейков на избирательный процесс. В ее задачи входят мониторинг и оценка рисков, разработка механизмов реагирования и оперативный обмен информацией между избирательными органами стран ОТГ.