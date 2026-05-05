Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана

11:31 06.05.2026

05.05.2026



Редакция "Золотого Века" уже не первый год в майские дни, когда вся страна чествует ветеранов войны, тружеников тыла и всех тех, кто своим самоотверженным трудом приближал Великую Победу, размещает на своих страницах материалы о наших героических соотечественниках, вспоминает и рассказывает о пройденном ими нелегком жизненном и военном пути. Не изменяя своим традициям, редакция "ЗВ" на этот раз вниманию читателей предлагает небольшой рассказ о человеке, чья судьба неразрывно была связана с вооруженными Силами Туркменистана.



В мае этого года ровно двадцать девять лет как не стало первого генерала, уроженца Туркменистана - Бахши Атаевича Атаева.



Это был не просто офицер, удостоенный столь высокого воинского звания, это был настоящий боевой генерал-майор, прошедший войну 1941-1945 г.г. с первых дней и до самой Победы. Когда в пятнадцать лет он отучился в Бахарденском интернате, Бахши Атаевич и не помышлял о карьере военного. Выходец из простой семьи первые азы грамоты получил именно там, в интернате вместе со сверстниками из бедных дайханских семей. После окончания ашхабадского техникума он был направлен в Кызыл-кая (ныне Гызылгая этрапа Туркменбаши Балканского велаята) для работы учителем. До поступления на военную службу, он успел немного поработать педагогом в Керки (Лебапский велаят).



А вот с октября 1931 года Бахши Атаев кадровый военный. Детские и юношеские годы подспудно вели к тому, чтобы раз и навсегда связать свою судьбу с армией. И в интернате, и техникуме, и даже будучи педагогом, Б. Атаев отличался от друзей и сверстников строгой дисциплинированностью, обязательностью в исполнении поручений. Так сама жизнь привела его к осознанному решению – стать военным.



В предвоенные годы он прошел обучение на разведкурсах при штабе Туркестанского военного округа. Затем окончил курсы подготовки штабных командиров при Академии имени Фрунзе, а позже Высшую военную академию имени Ворошилова. Б. Атаев стоял у истоков формирования 87-ой отдельной туркменской стрелковой бригады, в последующем развернутой в 76-ю стрелковую Ельненско-Варшавскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию.



Война застала Б. Атаева в Иране, где он проходил службу в группе советских войск. По возвращении в Ашхабад, ему в неполные 32 года доверяют большую должность - заместителя начальника штаба бригады. Через год, а это уже 1942 военный - тяжелейшее время оборонительных боев на фронтах, Бахши Атаевич уже начальник оперативного отделения штаба дивизии, участвует в ожесточенных сражениях под Ельней, Оршей, Могилевым и Ковелем. За проявленную храбрость и умелое руководство боями, за взятие Ельни подполковник Б. Атаев награждается орденом Красного Знамени.



На фронте, как и в юношеские годы, он отличался невероятной работоспособностью, стойкостью и мужеством. Во время небольших боевых передышек ночами оперативно готовил и разрабатывал штабные документы, изучал карты боевых действий. Из многочисленных воспоминаний ветеранов, его сослуживцев, никто никогда не видел, чтобы их командир просто отдыхал. Во время формирования Вислы и на Одере, в тяжелейших боевых условиях он на своих плечах выносил с поля боя раненных бойцов. С теплотой и отеческой заботой относился к боевым товарищам.



Бахши Атаев принимал активное участие в освобождении Польши и Германии. В день своего 36-летия он был на Эльбе, где через несколько дней и встретил день Победы. Его свободное владение немецким языком пригодилось в дальнейшей службе – распоряжением высшего военного командования, уже после Победы он назначается на должность начальника оперативного отделения 26-го стрелкового Померанского корпуса Пятой ударной армии, а затем военным комендантом комендатуры района Вайсензе в Берлине. Так он прослужил еще два года. Его боевой путь отмечен Орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Ленина, Отечественной войны 1-степени, медалями "За победу над Германией в войне 1941-1945 гг.", "За Отвагу", "За боевые заслуги".



После войны Башхи Атаевич трудился на различных военных и государственных постах. Был военным комиссаром Туркменистана, начальником военной кафедры Туркменского госуниверситета. Он автор книги, посвященной боевому пути 87-отдельной туркменской стрелковой бригады. Вел активную поисковую работу о пропавших без вести во время войны. Бахши Атаевич воспитал четырех детей.



По свидетельству племянницы Бахши Атаевича Айгуль Бяшимовны Атаевой, у дяди большая семья. Старшая дочь – Тамара Бахшиевна в 1962 году после окончания филологического факультета Туркменского госуниверситета долгие годы работала преподавателем вуза, пользовалась большим уважением среди профессорско-преподавательского состава и студентов. Сестра Мая Бахшиевна пошла по стопам Тамары и тоже много лет работала в ТГУ. Дочь Марал Бахшиевна – скульптор. Относительно недавно не стало сына - Чары Бахшиевича.



Остается добавить, что незабываемый образ генерала Б.Атаева запечатлен в повести Э.Казакевича "Звезда", в книге М.Бекова "Туркменская стрелковая" и других литературных произведениях.



Аллаберды Ниязов