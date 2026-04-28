ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая

00:05 07.05.2026 ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 мая в разрезе СВО. ВСУ пытаются снизить давление на свои логистические артерии, снабжающие гарнизон Красного Лимана. На Украине предложены новые схемы привлечения молодежи в армию.







Отвлекающие хлопоты



Части 25-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели добиться успеха в боях на подступах к логистическим артериям, снабжающим гарнизон ВСУ в Красном Лимане. Русским войскам удалось сблизиться с поселком Старый Караван. Нужно обратить внимание, что на подступах к населенным пунктам Старый Караван и Брусовка идут высокоманевренные лесные бои. Кроме того, поселок Брусовка фактически находится в "серой зоне", там время от времени появляются то наши, то украинские подразделения. Такое положение дел может быть объяснено тем, что вся жизнеспособность Краснолиманской группировки ВСУ держится на шоссе Т-05-14 и его "рукавах". Контроль над этими артериями противник обеспечивает, опираясь на район Старого Каравана, близлежащие территории детских летних лагерей и пансионатов. Бои за эту местность носят особо ожесточенный характер, на кону судьба городского гарнизона. Тем не менее ВС РФ создали для подразделений 33-й ОМБр ВСУ, которые обороняют район Старого Каравана, крайне тяжелую ситуацию. Украинские части рискуют выйти из шаткого равновесия, если русские штурмовики ворвутся в сам Старый Караван и установят прочный контроль над Брусовкой. Полноценное снабжение Красного Лимана в таких условиях будет невозможно. Альтернатива же – наведенная переправа на узком участке Северского Донца у села Маяки – не сможет решит поставленной задачи. Пропускная способность маленькая, а сосредоточение всех возможных средств поражения на этой переправе сделает ее "мертвой дорогой". Ситуация может привести к тому, что неприятель начнет наводить и другие переправы на узких участках выше по течению реки. Например, ВСУ могут попытаться организовать переброску грузов через Северский Донец в районе села Сидорово.



Отдельно стоит указать на то, что украинские войска активно предпринимают попытки вынудить командование 25-й ОА к распылению своих сил. Источники, близкие к действующей армии, сообщили, что рейдовые группы ВСУ были замечены чуть ли не в окрестностях села Ямполь. По всей видимости, пехота противника просочилась по лесисто-болотистой местности к югу от села Диброва. Цель неприятеля очевидна – отвлечь на себя как можно больше соединений 25-й ОА, что позволит 33-й ОМБр попробовать провести эффективные контратаки и восстановить контроль над селом Брусовка и его окрестностями. По такой же тактике действуют ВСУ, предпринимая попытки через "ничейную территорию" в районе села Дробышево просачиваться в направлении населенного пункта Шандриголово и окрестных лесных массивов. Противник исходит из надежды на то, что, если он постоянно будет заводить рейдовые группы в наш тыл, ВС РФ не смогут полноценно концентрироваться на решении первоочередных задач.



Погубить молодежь



Нардеп Горбенко (партия "Слуга народа") сделал интересное заявление.



"Украине нужны бойцы, которые умеют играть в Counter-Strike. Умение работать за ноутбуком сейчас ценится в армии наравне со званием подполковника", – сказал он.



Горбенко также заявил о том, что в Раде якобы нет политической воли к снижению возраста мобилизации, даже несмотря на то, что украинские военные настаивают на этом. Политическое руководство незалежной оказалось на крайне опасной развилке. ВСУ остро необходим значительный приток людей в кратчайшие сроки, чего можно добиться только снижением порога мобилизации. Но тут загвоздка – степень социального напряжения не позволяет допускать каких-либо масштабных изменений в этом остром вопросе. Социальный взрыв уже при текущем "статус-кво" исключать невозможно, а если Банковая пойдет и далее "улей ворошить", то спрогнозировать последствия будет крайне сложно. Но ситуация на фронте вне зависимости от объективной степени устойчивости режима Зеленского требует своего. Правительству Украины же приходится лавировать. И яркий пример этого можно наблюдать как раз в словах нардепа Горбенко.



Суть подобного лавирования заключается в том, чтобы привлекать в ВСУ молодежь без снижения возрастного порога мобилизации. Так называемый "молодежный контракт 18–24" с окладом 1 млн гривен за год популярности не снискал, охотников рисковать молодостью, а то и самой жизнью крайне мало. Но эту проблему Киеву надо как-то пытаться решать.



Банковая пустила в ход целый набор инструментов с целью создать специфическую картину условий и характера ведения боевых действий. На Украине был снят в 2025 году фильм "Киллхаус", где боевики ГУР и 3-й ОШБр изображаются как эдакий "американский спецназ". Все по правилам жанра – "герои" это универсальные спецы, а антагонисты это кровожадные неумехи. Но это лишь часть медийной работы противника. На Украине активно создается образ того, что управление боевыми действиями выглядит как сцена из кинокартины про недалекое будущее, где каждым отдельным пехотинцем или штурмовой "тройкой"/"двойкой" руководит целый штаб, неустанно сопровождая боевое подразделение, наводя его и оповещая об угрозах. Украинские войска оснащены современными средствами для управления боем в достаточной степени даже на тактическом уровне. Но для грамотного использования всех современных военных телекоммуникационных технологий прежде всего нужен именно квалифицированный и опытный персонал. Недаром подразделения управления и их аппаратура являются "святая святых" во всех армиях. И этот личный состав, разумеется, берегут. Слова Горбенко кажутся приглашением на хорошие и относительно безопасные должности. Однако он недоговорил, что в ВСУ молодежь нужна не для того, чтобы сидеть в оперативном тылу и сопровождать операции из штаба. Незалежной остро нужна пехота, иначе все подразделения управления просто теряют смысл, если управлять некем. Многие спикеры на Украине уже отметили аномальный дисбаланс между боевыми и тыловыми подразделениями. Таким образом, Горбенко, говоря про то, что нужны специалисты, умеющие пользоваться ноутбуком и играть в знаменитую стрелялку, скорее имел в виду, что нужны просто опытные игроки в шутер для их применения в "похожей на игру" области. Следовательно, нардеп просто заманивает молодежь, чьи мозги промыл "Голливуд", в окопы, пользуясь неосведомленностью людей.



Но Горбенко в сердцах понимает, что "игрокам в Counter-Strike" есть чем заняться, очереди в ВСУ ждать бессмысленно. По этой причине он предложил максимально задержать на Украине тех молодых людей, которые имеют право выезда по возрасту.



"Эти ребята должны пройти БЗВП (базовая военная подготовка – прим. ред.). А уже на БЗВП рекрутеры и психологи точно смогут найти желающих не за 1 тыс евро работать в Польше. […] В принципе, можно будет зарабатывать большие деньги, управляя НРТК, дронами", – сказал политик.



Эта реплика все расставила на свои места. Украинским военным просто нужна свежая кровь на низовые должности. Причем в плане операторов различных дронов ситуация весьма примечательная. Дроноводы ВС РФ имеют в списках приоритетов на уничтожение своих визави по ту сторону линии фронта. Потери среди операторов неприятеля весьма высоки, восполнять их сложнее, чем потери среди простой пехоты, ведь обучение дроновода существенно отличается от курса обучения пехотинца. И все вышеперечисленные обстоятельства вынуждают Киев всячески изощряться в попытках найти людей на самые опасные должности.



Вчера, 5 мая, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на южных подступах к Константиновке. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778101500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Мажилис рассмотрит законопроекты по вопросам охраны почв и цифровизации дорожной безопасности

- Поручение Президента по модернизации энергетической инфраструктуры и коммунального хозяйства

- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам защиты прав инвесторов в рамках поручений Президента

- В Правительстве обсудили вопросы трудоустройства населения

- Презентована ИИ-система Реестра обязательных требований для бизнеса

- Стратегические шаги партии "Ауыл": Сельское хозяйство как источник дохода

- На полях GITEX AI Kazakhstan подписан трехсторонний меморандум о создании "Долины ЦОДов" Казахстан строит экономику ИИ-токенов

- О создании сильной региональной товарно-сырьевой биржи

