Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор

14:46 07.05.2026

07.05.2026 | Обзор событий



Узбекистан и Афганистан запустили мультимодальный транспортный коридор в афганскую провинцию Герат.



Данная артерия свяжет Китай и Афганистан через казахстанскую станцию Алтынколь и Бухарский логистический центр, принадлежащий компании "Узтемирулконтейнер". Затем грузы продолжат путь по автомобильным дорогам по территории Туркмении.



"Этот маршрут протяженностью около 7400 км сократит время в пути примерно до 30 дней, обеспечив более эффективный способ региональных грузоперевозок между Восточной и Южной Азией", - отмечает Ariana News.



Кабул давно высказывается за расширение экономического сотрудничества с республиками Средней Азии, в т.ч.в области железнодорожных и автомобильных грузоперевозок.



Соб. корр. ФСК