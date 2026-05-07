|Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
14:46 07.05.2026
07.05.2026 | Обзор событий
Узбекистан и Афганистан запустили мультимодальный транспортный коридор в афганскую провинцию Герат.
Данная артерия свяжет Китай и Афганистан через казахстанскую станцию Алтынколь и Бухарский логистический центр, принадлежащий компании "Узтемирулконтейнер". Затем грузы продолжат путь по автомобильным дорогам по территории Туркмении.
"Этот маршрут протяженностью около 7400 км сократит время в пути примерно до 30 дней, обеспечив более эффективный способ региональных грузоперевозок между Восточной и Южной Азией", - отмечает Ariana News.
Кабул давно высказывается за расширение экономического сотрудничества с республиками Средней Азии, в т.ч.в области железнодорожных и автомобильных грузоперевозок.
Соб. корр. ФСК