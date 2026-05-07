Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки

15:00 07.05.2026

Bloomberg: США могут начать добывать нефть под своими военными базами



Администрация США изучает возможность использования запасов нефти, которые находятся под военными базами и другими объектами Пентагона, для восполнения стратегического резерва страны. Об этом 7 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



По данным издания, Вашингтон ищет способы пополнить Стратегический нефтяной резерв, объем которого сократился на фоне вооруженного конфликта с Ираном. Как отмечает агентство, начало добычи топлива на военных объектах не поможет немедленно снизить высокие цены на энергоносители. Однако такой шаг позволит американским властям полностью распоряжаться добытыми ресурсами и не зависеть от закупок у частных компаний.



Согласно отчету Геологической службы США (USGS) за 2025 год, на федеральных землях, принадлежащих министерству обороны и другим ведомствам, сосредоточено около 29,4 млрд баррелей нефти. Также на этих территориях находятся запасы природного газа объемом 391 трлн кубических футов (порядка 11 трлн кубометров).



Агентство Bloomberg 6 мая сообщило, что добыча нефти странами ОПЕК в апреле снизилась до 36-летнего минимума из-за конфликта на Ближнем Востоке, который препятствует экспорту из Персидского залива. Согласно данным издания, в апреле добыча упала на 420 тыс. баррелей в сутки - до 20,55 млн баррелей. Это самый низкий показатель с 1990 года. Основные потери пришлись на Кувейт и Иран.