Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности

15:45 07.05.2026

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Вооруженные Силы Узбекистана приступают к масштабному внедрению технологий искусственного интеллекта и усилению защиты цифровых рубежей. Президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Шавкат Мирзиеев в ходе презентации по вопросам модернизации армии одобрил создание в центральном аппарате Министерства обороны Департамента технологий искусственного интеллекта и специализированной лаборатории кибербезопасности.



Появление новых структур продиктовано характером современных вооруженных конфликтов, где ключевую роль играют автономные системы и средства радиоэлектронной борьбы. Департамент ИИ займется внедрением технологий машинного обучения в процессы управления войсками, а лаборатория кибербезопасности сфокусируется на защите информационных систем и предотвращении внешних угроз. Кроме того, в структуре ведомства появится Главное управление цифровых технологий, которое возглавит единую цифровую политику армии.



Технологическое обновление затронет и региональный уровень: в военных округах вводятся должности заместителей командующих, ответственных за цифровизацию и кибербезопасность. Для обеспечения устойчивой и защищенной связи во всех регионах страны будет налажена деятельность Центра спутниковой связи.



В ходе представленной презентации основное внимание было уделено опыту современных вооруженных конфликтов, где решающую роль играют беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и роботизированные комплексы. Президенту доложили о деятельности новых мобильных подразделений БПЛА и продемонстрировали обновленную вертикаль военного образования. В частности, было отмечено, что в 2025-2026 годах все военные вузы страны получили статус институтов, а в Ташкенте начал работу специализированный Университет военной безопасности и обороны.



Трансформация затронула не только структуру вузов, но и само содержание обучения. Теперь будущие офицеры и сержанты углубленно изучают IТ-технологии, иностранные языки и методы противодействия киберугрозам.



В программу командно-штабной подготовки внедрена уникальная трехуровневая система, а специалисты авиации и операторы дронов теперь будут проходить единую государственную сертификацию. Для тех, кто проходит службу в сержантском составе, открыта возможность дистанционного обучения по гражданским специальностям.



По итогам мероприятия глава государства утвердил ряд документов, закладывающих основу для создания национальных моделей искусственного интеллекта в оборонной сфере.



Военное образование и цифровизация армии будут выведены на новый уровень

07.05.2026



Президент Республики Узбекистан, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о совершенствовании системы подготовки военных кадров и цифровизации армии.



В современных вооруженных конфликтах все более широкое применение получают беспилотные летательные аппараты, роботизированные системы, средства радиоэлектронного противодействия и современные технологии управления. Это требует не только обновления вооружения и техники, но и подготовки специалистов нового поколения.



В нашей стране в этом направлении проводится последовательная работа. В войсках сформированы новые подразделения по применению дронов и противодействию им, налажена система подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, инженеров и специалистов по робототехнике.



В ходе презентации главе государства был представлен отчет о деятельности этих мобильных подразделений, а также о подготовке соответствующих кадров.



Отдельное внимание уделено реформированию военного образования.



В 2025 году по инициативе Президента были приняты меры по развитию этой сферы и подготовке военных кадров, обладающих современными знаниями и практическими навыками. В результате все военные вузы переведены в статус институтов, создана единая вертикаль управления, образован Университет военной безопасности и обороны Республики Узбекистан.



На основе анализа современных боевых действий, реальных потребностей войск и опыта ведущих высших образовательных учреждений внедряются новые квалификационные требования, учебные планы и программы. Подготовка строится по принципу сочетания теории и практики, чтобы будущие офицеры уже в процессе обучения получали навыки, необходимые для службы в современных условиях.



В рамках новой модели подготовки военных кадров на уровне бакалавриата курсанты будут углубленно изучать иностранные языки, информационные технологии и искусственный интеллект. Для командно-штабных офицеров впервые вводится трехуровневая система обучения, основанная на передовом зарубежном опыте и изучении современных вооруженных конфликтов.



Наряду с этим будет расширена подготовка сержантского состава. Одним из нововведений станет организация дистанционного обучения сержантов в военных вузах по шести гражданским специальностям бакалавриата. Также совершенствуется система подготовки специалистов авиации и беспилотных летательных аппаратов, вводится единый порядок сертификации военнослужащих Вооруженных Сил по данному направлению.



На презентации также рассмотрены вопросы цифровизации армии и обеспечения кибербезопасности.



За последние годы в системе Министерства обороны модернизирована коммуникационная инфраструктура, внедряются современные информационно-коммуникационные технологии, развиваются защищенные каналы обмена данными.



Военными программистами разработано около 50 информационных систем по различным направлениям деятельности войск. В частности, в органах по делам обороны создана электронная информационная система "Призыв", интегрированная с 19 министерствами и ведомствами. Это позволило перевести получение 39 видов справок в онлайн-формат и впервые провести призывные мероприятия полностью в электронном виде.



В военной медицине внедрены единая медицинская информационная система и телемедицина, обеспечена интеграция с системой Министерства здравоохранения "D-MED".



С учетом современных вызовов в Министерстве обороны создан Центр мониторинга информационной безопасности, задачей которого является своевременное выявление и предотвращение киберугроз.



На презентации предложено принять комплекс мер по дальнейшему развитию автоматизированных систем управления, расширению использования роботизированных и автономных комплексов, а также проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.



Предусматривается создание в центральном аппарате Министерства обороны Главного управления цифровых технологий, Департамента технологий искусственного интеллекта и лаборатории кибербезопасности. Будет налажена деятельность Центра спутниковой связи для обеспечения устойчивой связи во всех регионах страны.



Для ведения единой цифровой политики в оборонной сфере введена должность заместителя министра обороны, а в военных округах предусматривается введение должностей заместителей командующих по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности.



По итогам презентации Верховный Главнокомандующий одобрил предложения и подписал ряд распорядительных документов, направленных на дальнейшую цифровизацию армии, внедрение современных информационно-коммуникационных систем и технологий искусственного интеллекта.



Поставлены задачи по полной цифровизации оборонной сферы, созданию национальных моделей искусственного интеллекта и дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных военных кадров.