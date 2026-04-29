Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля

23:50 07.05.2026

Преставился ко Господу председатель Союза православных граждан Казахстана Константин Дмитриевич Бялыницкий-Бируля



5 мая 2026 года. Алма-Ата.



В результате недуга на 59-м году жизни преставился ко Господу известный общественный деятель – председатель Союза православных граждан Казахстана Константин Дмитриевич Бялыницкий-Бируля.



Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в домовом Иверско-Серафимовском храме своей резиденции в Алма-Ате совершил литию по новопреставленному рабу Божию Константину.



Иерарх направил соболезнование родным и близким почившего, в котором, в частности говорится:



Господь принял его душу в Свои обители в светоносные дни Христовой Пасхи – в особое время, когда видимый и невидимый мир, ангелы и люди празднуют победу Христа над небытием. В этом обстоятельстве мы видим добрый знак, которым отмечено завершение земной жизни известного общественного деятеля, убежденного православного христианина, человека глубокой нравственности и доброты. В Православной Церкви Казахстана ценят его многолетние усердные труды, направленные на проповедь христианской веры и традиционной культуры, социальную поддержку жителей Южной столицы, противостояние деструктивным силам и борьбу за церковное единство. Хотел бы выразить надежду, что благородное дело, которому посвятил свою жизнь Константин Дмитриевич, будет успешно продолжено его последователями.

Искренне разделяя Вашу скорбь и выражая слова сочувствия, молюсь об упокоении новопреставленного Константина в селениях праведных – там, где, как свидетельствует Святая Церковь, "нет болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная". Вечная ему и благодарная память.



Константин Дмитриевич Бялыницкий-Бируля родился 2 июня 1967 года в городе Алма-Ате в семье известного инженера и общественного деятеля Алма-Аты. По отцовской линии он происходил из потомственных дворян, по материнской – из старинного купеческого рода Виноградовых, почетных граждан города Костромы. Среди его предков немало видных деятелей науки и культуры, а также исповедников Русской Православной Церкви.



Уже в подростковом возрасте он глубоко интересовался своим происхождением и родословной. Рано пришел к вере, участвовал в восстановлении святынь и возрождении церковной жизни. Будучи одним из лидеров первого рок-клуба Алма-Аты "Радуга", вместе с друзьями-музыкантами стоял у истоков сбора подписей за возвращение Вознесенского кафедрального собора законному владельцу – Православной Церкви. Главным делом его жизни стало общественное служение в сфере духовного просвещения, возрождения православных и культурно-исторических традиций, религиозного воспитания и социальной поддержки.



Именно Константин Дмитриевич стал вдохновителем и создателем православной газеты "Веди". На протяжении многих лет он оставался ее бессменным издателем и заместителем главного редактора. Большая часть идейного наполнения и концепции газеты принадлежала ему. Позже на базе газеты появился общественный фонд "Веди", а затем, благодаря его таланту объединять самых разных людей, был создан Союз православных граждан Казахстана. Константин много лет руководил работой организации, развивал сайт, создавал различные отделы и направления деятельности. Он был ярким, разносторонним человеком: увлекался рок-музыкой, общественной работой, журналистикой, историей и генеалогией. Почивший стал инициатором создания большого количества православных чатов, что послужило объединением и расширению Союза православных граждан в Казахстане. Трудился на посту редактора сайта Союза православных граждан и координационного совета российских соотечественников. Кроме этого Константин Дмитриевич, входил в координационный Совет организации российских соотечественников города Алматы с момента его создания, и в течение ряда лет представлял казачество Казахстана в координационном Совете Республики Казахстан. Последний год жизни активно занимался организацией концертов и просветительских мероприятий.



Константин Дмитриевич был верным супругом и любящим отцом - у него остались две дочери. Он глубоко чтил своих предков и родных, бережно собирал и изучал семейную историю. Константин ушел из жизни, оставив после себя большое и светлое наследие: газету, общественное движение, группы людей, объединенных вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей, а главное - яркий пример искренней, деятельной веры и глубокого христианского патриотизма.



Вечная память и Царство Небесное рабу Божию Константину!