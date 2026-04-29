Пятница, 08.05.2026
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
    ЦентрАзия 
00:05 08.05.2026

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 7 мая в разрезе СВО. ВС РФ форсировали Северский Донец и завязали бои за села Пришиб и Татьяновка. Киев организовал БПЛА-провокацию против Латвии. На Украине заговорили о наделении Зеленского диктаторскими полномочиями.



Плацдарм, который решит многое

Ряд отечественных источников сообщил о том, что подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ форсировали Северский Донец около сел Татьяновка и Пришиб и завязали бои за них. По некоторым данным, наши штурмовые подразделения уже заняли часть указанных населенных пунктов.

В глобальном плане это означает, что 20-я гв. ОА лихим рывком за водную преграду создала противнику целую массу проблем, критически опасных для ВСУ как в Краснолиманском, так и в Святогорском секторах. Эти угрозы выражаются в том, что наши штурмовики могут сорвать планы командования украинских войск по созданию альтернативных переправ в районе села Сидорово и южнее для доставки грузов для своих войск, действующих в районе Красного Лимана. Форсирование реки русскими войсками также в состоянии решить вопрос спасения Святогорской лавры, которая находится в полукилометре от Татьяновки. Были все основания опасаться, что монашеская обитель будет сильно повреждена боевыми действиями, если фронт в районе Святогорска пройдет по Северскому Донцу. Окрестности монастыря крайне выгодны для обустройства оборонительных позиций по реке. Теперь у наших штурмовиков есть возможность быстро выбить противника из большой излучины Северского Донца и спасти святыню. Кроме того, открывается дорога и на село Богородичное, через которое ВСУ снабжают свой гарнизон в Святогорске и через которое неприятель будет отходить при деградации обстановки.

Состав обороны противника в большой излучине Северского Донца численно невелик. Но в качественном отношении он весьма серьезный. Разведка ВС РФ установила, что в селе Татьяновка расквартированы украинские подразделения из 3-й ОШБр, а в районе села Пришиб и округе развернуты некоторые подразделения 60-й ОМБр. Они по ряду признаков выполняют роль сил прикрытия берегового участка и одновременно с этим резерва, который должен был в случае чего спасать ситуацию на кризисном участке. Можно предположить, что этот резерв был бы использован в интересах ВСУ как на большей части секторов Краснолиманского, так и всего Славянского направления. Теперь противник использовать его на других участках не сможет. Нашим штурмовикам активно помогают ВКС РФ, которые заблаговременно начали обрабатывать выявленные позиции ВСУ, что существенно облегчило реализацию первого этапа операции.

Преждевременно говорить о чем-то большем. Но если взглянуть на карту, с осторожным оптимизмом можно сказать, что "северная клешня" охвата Славянско-Краматорской агломерации уже начала формироваться.

Дружественный огонь

Утром 7 мая украинские БПЛА упали на территории Латвии. Одна летающая бомба поразила локомотив гражданского состава, следовавшего по маршруту Рига – Даугавпилс, а вторая упала на территории нефтебазы у города Резекне. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что это были дроны, направленные с украинской стороны в сторону России. Что это было? Это не однотипный случай, как когда БПЛА ВСУ врезался в трубу эстонской электростанции в марте этого года. Сейчас речь идет о всех признаках прицельного удара с потенциальной задачей вызвать максимально серьезный информационно-дипломатический резонанс. Стоит рассмотреть ряд версий, которые помогут разобраться в сущности произошедшего.

Украинские дроны, оснащенные системами компьютерного зрения с ИИ, могли принять латвийские объекты за российские. Но есть одно но. Если БПЛА ориентировался в пространстве при помощи инерциальной или спутниковой системы навигации, то выглядит очень странным, что он "ошибся" на сотни километров. Погрешность таких типов наведения может быть, но она невелика, не сотни километров, это явный перебор. А учитывая, что с определенного момента БПЛА стали оснащаться контроллером Skynode S ("мозг" системы компьютерного зрения), теория с промахом на сотни километров выглядит несостоятельной.

Весьма вероятно, что Украина и ее прибалтийские республики-подружки начнут разворачивать версии о том, что это системы РЭБ ВС РФ "уронили" БПЛА на объекты критической инфраструктуры Латвии. Системы РЭБ действительно отклоняют или "гасят" БПЛА, но есть способы "переориентировать" беспилотник, об этом сказано дальше. Добиться отклонения летающей бомбы так, чтобы она четко попала в локомотив поезда – это уже сказки для младшего возраста. Может быть контраргумент в виде того, что ВС РФ применили принцип GPS-спуффинга, то есть подмены координат полетного задания при помощи более мощного сигнала наземной станции в сравнении со спутником. Но ВСУ ради повышения устойчивости БПЛА к средствам РЭБ используют тандем инерциальной системы наведения и компьютерного зрения с ИИ. Таким образом, и эта версия весьма слабая.

"О чудовий новий світ"

Известный украинский националист Дмитрий Корчинский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью украинскому медиа Telegraf сделал следующее заявление.

"Почему мы не установим эту диктатуру? Тут может быть только один орган управления во всей стране – ставка верховного главнокомандующего. Почему у нас до сих функционирует парламент и почему у нас функционируют городские советы, я не понимаю. […] Они функционируют, чтобы верховному главнокомандующему при принятии очередного закона и очередного постановления надо было их умасливать?", – сказал он.

Корчинский, давно пребывающий на зарплате от Офиса президента, играет роль "зонда", который посылает "сигнал", а далее политтехнологи с Банковой анализируют "эхо" и дают оценку возможностей Зеленского сделать очередную пакость украинцам. Нетрудно догадаться, что Зеленский спит и видит получение диктаторских полномочий, которые разом снимут вопрос выборов, дадут ему все шансы разобраться с оппозицией и при принятии решений не оглядываться ни на что и ни на кого.

Вчера, 6 мая, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на подступах к Красному Лиману.

Источник - Readovka
