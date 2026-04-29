Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая

00:05 08.05.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 7 мая в разрезе СВО. ВС РФ форсировали Северский Донец и завязали бои за села Пришиб и Татьяновка. Киев организовал БПЛА-провокацию против Латвии. На Украине заговорили о наделении Зеленского диктаторскими полномочиями.



