|Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
00:05 08.05.2026
Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 7 мая в разрезе СВО. ВС РФ форсировали Северский Донец и завязали бои за села Пришиб и Татьяновка. Киев организовал БПЛА-провокацию против Латвии. На Украине заговорили о наделении Зеленского диктаторскими полномочиями.
Плацдарм, который решит многое
Ряд отечественных источников сообщил о том, что подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ форсировали Северский Донец около сел Татьяновка и Пришиб и завязали бои за них. По некоторым данным, наши штурмовые подразделения уже заняли часть указанных населенных пунктов.
В глобальном плане это означает, что 20-я гв. ОА лихим рывком за водную преграду создала противнику целую массу проблем, критически опасных для ВСУ как в Краснолиманском, так и в Святогорском секторах. Эти угрозы выражаются в том, что наши штурмовики могут сорвать планы командования украинских войск по созданию альтернативных переправ в районе села Сидорово и южнее для доставки грузов для своих войск, действующих в районе Красного Лимана. Форсирование реки русскими войсками также в состоянии решить вопрос спасения Святогорской лавры, которая находится в полукилометре от Татьяновки. Были все основания опасаться, что монашеская обитель будет сильно повреждена боевыми действиями, если фронт в районе Святогорска пройдет по Северскому Донцу. Окрестности монастыря крайне выгодны для обустройства оборонительных позиций по реке. Теперь у наших штурмовиков есть возможность быстро выбить противника из большой излучины Северского Донца и спасти святыню. Кроме того, открывается дорога и на село Богородичное, через которое ВСУ снабжают свой гарнизон в Святогорске и через которое неприятель будет отходить при деградации обстановки.
Состав обороны противника в большой излучине Северского Донца численно невелик. Но в качественном отношении он весьма серьезный. Разведка ВС РФ установила, что в селе Татьяновка расквартированы украинские подразделения из 3-й ОШБр, а в районе села Пришиб и округе развернуты некоторые подразделения 60-й ОМБр. Они по ряду признаков выполняют роль сил прикрытия берегового участка и одновременно с этим резерва, который должен был в случае чего спасать ситуацию на кризисном участке. Можно предположить, что этот резерв был бы использован в интересах ВСУ как на большей части секторов Краснолиманского, так и всего Славянского направления. Теперь противник использовать его на других участках не сможет. Нашим штурмовикам активно помогают ВКС РФ, которые заблаговременно начали обрабатывать выявленные позиции ВСУ, что существенно облегчило реализацию первого этапа операции.
Преждевременно говорить о чем-то большем. Но если взглянуть на карту, с осторожным оптимизмом можно сказать, что "северная клешня" охвата Славянско-Краматорской агломерации уже начала формироваться.
Дружественный огонь
Утром 7 мая украинские БПЛА упали на территории Латвии. Одна летающая бомба поразила локомотив гражданского состава, следовавшего по маршруту Рига – Даугавпилс, а вторая упала на территории нефтебазы у города Резекне. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что это были дроны, направленные с украинской стороны в сторону России. Что это было? Это не однотипный случай, как когда БПЛА ВСУ врезался в трубу эстонской электростанции в марте этого года. Сейчас речь идет о всех признаках прицельного удара с потенциальной задачей вызвать максимально серьезный информационно-дипломатический резонанс. Стоит рассмотреть ряд версий, которые помогут разобраться в сущности произошедшего.
Украинские дроны, оснащенные системами компьютерного зрения с ИИ, могли принять латвийские объекты за российские. Но есть одно но. Если БПЛА ориентировался в пространстве при помощи инерциальной или спутниковой системы навигации, то выглядит очень странным, что он "ошибся" на сотни километров. Погрешность таких типов наведения может быть, но она невелика, не сотни километров, это явный перебор. А учитывая, что с определенного момента БПЛА стали оснащаться контроллером Skynode S ("мозг" системы компьютерного зрения), теория с промахом на сотни километров выглядит несостоятельной.
Весьма вероятно, что Украина и ее прибалтийские республики-подружки начнут разворачивать версии о том, что это системы РЭБ ВС РФ "уронили" БПЛА на объекты критической инфраструктуры Латвии. Системы РЭБ действительно отклоняют или "гасят" БПЛА, но есть способы "переориентировать" беспилотник, об этом сказано дальше. Добиться отклонения летающей бомбы так, чтобы она четко попала в локомотив поезда – это уже сказки для младшего возраста. Может быть контраргумент в виде того, что ВС РФ применили принцип GPS-спуффинга, то есть подмены координат полетного задания при помощи более мощного сигнала наземной станции в сравнении со спутником. Но ВСУ ради повышения устойчивости БПЛА к средствам РЭБ используют тандем инерциальной системы наведения и компьютерного зрения с ИИ. Таким образом, и эта версия весьма слабая.
"О чудовий новий світ"
Известный украинский националист Дмитрий Корчинский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью украинскому медиа Telegraf сделал следующее заявление.
"Почему мы не установим эту диктатуру? Тут может быть только один орган управления во всей стране – ставка верховного главнокомандующего. Почему у нас до сих функционирует парламент и почему у нас функционируют городские советы, я не понимаю. […] Они функционируют, чтобы верховному главнокомандующему при принятии очередного закона и очередного постановления надо было их умасливать?", – сказал он.
Корчинский, давно пребывающий на зарплате от Офиса президента, играет роль "зонда", который посылает "сигнал", а далее политтехнологи с Банковой анализируют "эхо" и дают оценку возможностей Зеленского сделать очередную пакость украинцам. Нетрудно догадаться, что Зеленский спит и видит получение диктаторских полномочий, которые разом снимут вопрос выборов, дадут ему все шансы разобраться с оппозицией и при принятии решений не оглядываться ни на что и ни на кого.
Вчера, 6 мая, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на подступах к Красному Лиману.