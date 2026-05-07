Пятница, 08.05.2026
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
02:03 08.05.2026

Ереванский разворот: как Армения становится площадкой Запада
Противоречие, которое уже становится неразрешимым
07.05.2026 | Артак САРГСЯН

Саммиты Европейского политического сообщества и Армения-ЕС, прошедшие в Ереване, стали не просто дипломатическим мероприятием или очередной площадкой для обсуждения европейской интеграции. Для Армении это был демонстративный геополитический сигнал, причем сигнал максимально публичный и адресованный сразу нескольким аудиториям – Брюсселю, Москве, Минску, Тегерану и внутреннему армянскому обществу. Власти Армении постарались превратить эти дни в символ окончательного внешнеполитического разворота страны, показав, что Ереван больше не воспринимает себя частью прежней системы союзнических отношений на постсоветском пространстве.

Особое значение придало саммитам присутствие Владимира Зеленского и Светланы Тихановской. Сам факт участия этих фигур в мероприятиях в Ереване уже вышел далеко за рамки обычного дипломатического протокола. Зеленский сегодня – центральный символ конфронтации коллективного Запада с Россией. Тихановская – символ политического противостояния с белорусскими властями и одновременно фигура, которую Минск рассматривает как проект западного давления на Беларусь. На этом фоне их присутствие в армянской столице выглядело не как нейтральный дипломатический жест, а как четко считываемый политический сигнал.

Фактически Ереван впервые настолько открыто выступил площадкой для политического объединения сил, находящихся в жестком конфликте с двумя ключевыми союзниками Армении по ОДКБ и ЕАЭС – Россией и Беларусью. Это особенно примечательно на фоне того, что сама Армения формально продолжает оставаться членом и ОДКБ, и Евразийского экономического союза. Возникает очевидный вопрос: насколько вообще возможно сохранять участие в евразийских структурах, одновременно превращая страну в пространство демонстративной поддержки политических оппонентов Москвы и Минска?

Символизм происходящего оказался крайне важен. Если раньше армянские власти старались сохранять хотя бы формальный баланс, то сейчас этот баланс практически исчезает. Проведение саммита Европейского политического сообщества в Ереване уже само по себе воспринималось как политическая декларация курса, но приглашение Зеленского и Тихановской превратило мероприятие в гораздо более жесткий внешнеполитический месседж. Причем этот сигнал был адресован не только России, но и всему постсоветскому пространству: Армения показывает готовность стать частью новой архитектуры, которую выстраивает Европа после начала украинского конфликта.

Важно понимать и контекст самого Европейского политического сообщества. Эта структура появилась после начала войны на Украине как формат консолидации европейских стран вокруг новой системы безопасности и политической координации. Несмотря на формально широкий круг тем – энергетика, экономика, миграция, безопасность, фактически ЕПС с самого начала формировалось как политическое пространство государств, дистанцирующихся от России. Поэтому участие Армении в подобном формате еще можно было бы объяснить попыткой диверсификации внешней политики. Однако проведение саммита именно в Ереване уже стало шагом другого уровня – Армения перестает быть просто участником и становится одним из публичных центров новой европейской конфигурации на постсоветском пространстве.

Для Москвы это неизбежно воспринимается как демонстративный отход Армении от прежней модели отношений. Особенно на фоне того, что российско-армянские отношения и без того переживают самый тяжелый кризис за весь постсоветский период. После ратификации Римского статута, заморозки участия в ОДКБ, постоянных антироссийских заявлений армянских властей и углубления контактов с ЕС и Францией нынешние саммиты выглядят уже не отдельным эпизодом, а частью системного курса.

Отдельный вопрос: насколько далеко готов пойти сам официальный Ереван. Пока власти Армении пытаются сохранить формальное участие в ЕАЭС, поскольку армянская экономика по-прежнему критически зависит от российского рынка, российских энергоносителей, логистики и денежных переводов. Однако политически Армения все более активно интегрируется в европейскую систему координат. Возникает противоречие, которое в определенный момент может стать неразрешимым: невозможно одновременно быть частью евразийского экономического пространства и превращаться в политический плацдарм сил, открыто конфликтующих с ядром этого пространства.

На этом фоне показательно и участие Тихановской. Для Минска ее приезд в Армению стал крайне болезненным сигналом. Беларусь и без того резко ухудшила отношения с армянскими властями после заявлений Никола Пашиняна о фактическом замораживании отношений с ОДКБ. Теперь же Ереван становится площадкой для международной легитимизации белорусской оппозиции. С точки зрения Минска это уже не просто дипломатическая недружественность, а прямой политический демарш.

Не менее важен и внутренний армянский аспект. Власти Армении пытаются показать обществу, что европейский курс приносит международную субъектность, поддержку Запада и внимание крупных мировых игроков. Саммиты действительно позволили Николу Пашиняну продемонстрировать себя как политика, принимающего лидеров Европы и Украины. Для внутренней аудитории это должно закрепить образ Армении как государства, окончательно выходящего из российской орбиты.

Однако за внешним эффектом остается главный вопрос: что именно получает Армения в практическом плане. ЕС предоставляет Армении якобы политическую поддержку, различные программы сотрудничества, помощь в реформах и символическую интеграцию в европейские процессы. Однако в практическом плане это не дает стране ничего жизненно важного. Но при этом Армения остается географически, экономически и инфраструктурно тесно связанной именно с евразийским пространством. И здесь возникает главный стратегический риск: страна может оказаться в промежуточном состоянии, когда отношения с Россией и союзниками уже разрушены, а полноценной интеграции в европейскую систему еще нет и, возможно, не будет.

Сами европейские элиты пока не дают Армении никаких гарантий членства в ЕС или реальной системы безопасности. Европа активно использует Армению как часть своей политики расширения влияния на Южном Кавказе, но готова ли она взять на себя те обязательства, которые ранее обеспечивались союзническими механизмами с Россией – вопрос открытый. Особенно в условиях, когда ЕС не имеет единой оборонной системы, а интересы европейских стран в регионе часто расходятся.

На этом фоне саммиты в Ереване могут стать переломным моментом не только для внешней политики Армении, но и для всей архитектуры постсоветского пространства. Армения фактически демонстрирует, что готова постепенно менять свою цивилизационную и политическую принадлежность. И если раньше подобные процессы шли осторожно и с попыткой сохранять баланс, то сегодня этот баланс стремительно исчезает.

Именно поэтому нынешние мероприятия в Ереване стали гораздо большим, чем дипломатический форум. Это был уже не просто разговор о сотрудничестве с Европой. Это была публичная демонстрация нового внешнеполитического выбора Армении – выбора, последствия которого страна будет ощущать еще долгие годы.

***

- А где твоя родина, сынок? Сдал Горбачев твою родину американцам, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Русских людей в Прибалтике сдала, сербов на Балканах сдала. Родина! Сегодня родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь!
Брат-2, 2000 год

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778194980


