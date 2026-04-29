14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
12:28 08.05.2026

ИИ не может быть священником, заявила Православная церковь Казахстана

Искусственно сгенерированные образы священнослужителей набирают популярность в соцсетях

АСТАНА, 6 мая - Sputnik. Православная церковь Казахстана прокомментировала использование искусственного интеллекта в создании образа священнослужителя.

В последнее время популярность в интернете набирают "искусственные священники", которых создают с помощью современных технологий.

"Искусственный интеллект сам по себе является технологическим инструментом и не может быть оценен как добро или зло вне контекста его применения. Он может использоваться в образовательных и вспомогательных целях, в том числе при подготовке материалов, переводах и систематизации информации. Однако в религиозной сфере границы допустимого использования технологий имеют принципиальное значение", - заявил руководитель отдела по связям с общественностью Казахстанского Митрополичьего округа протоиерей Александр Суворов.

Митрополичий округ назвал недопустимые с точки зрения церкви явления, это:
- использование искусственно сгенерированных образов священнослужителей;
- имитация духовного наставничества и проповеди от имени Церкви без реального носителя этого служения;
- распространение религиозного контента анонимного или псевдореалистичного характера, вводящего верующих в заблуждение.

"Любой контент, связанный с проповедью, духовным наставлением или разъяснением веры, использующий священнический авторитет, должен исходить от реального, канонически поставленного священнослужителя и быть соотнесен с его личной ответственностью. Особую тревогу вызывает использование подобных технологий в целях манипуляции, распространения искаженного учения или вовлечения граждан в мошеннические схемы, включая сбор денежных средств под видом социально-благотворительной деятельности", - подчеркнул Суворов.

Православная церковь Казахстана считает необходимым информировать верующих о рисках, связанных с подобными явлениями, осуществлять мониторинг цифровой среды и содействовать выработке правовых механизмов регулирования использования религиозных образов в информационном пространстве.

"Необходимо помнить, что подлинная духовная жизнь Церкви осуществляется в живом общении со Христом, участии в Таинствах и в деятельности приходской общины", - отметил Митрополичий округ.

Источник - Sputnik
