Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником

12:28 08.05.2026
ИИ не может быть священником, заявила Православная церковь Казахстана
Искусственно сгенерированные образы священнослужителей набирают популярность в соцсетях
АСТАНА, 6 мая - Sputnik. Православная церковь Казахстана прокомментировала использование искусственного интеллекта в создании образа священнослужителя.
В последнее время популярность в интернете набирают "искусственные священники", которых создают с помощью современных технологий.
"Искусственный интеллект сам по себе является технологическим инструментом и не может быть оценен как добро или зло вне контекста его применения. Он может использоваться в образовательных и вспомогательных целях, в том числе при подготовке материалов, переводах и систематизации информации. Однако в религиозной сфере границы допустимого использования технологий имеют принципиальное значение", - заявил руководитель отдела по связям с общественностью Казахстанского Митрополичьего округа протоиерей Александр Суворов.
Митрополичий округ назвал недопустимые с точки зрения церкви явления, это:
- использование искусственно сгенерированных образов священнослужителей;
- имитация духовного наставничества и проповеди от имени Церкви без реального носителя этого служения;
- распространение религиозного контента анонимного или псевдореалистичного характера, вводящего верующих в заблуждение.
"Любой контент, связанный с проповедью, духовным наставлением или разъяснением веры, использующий священнический авторитет, должен исходить от реального, канонически поставленного священнослужителя и быть соотнесен с его личной ответственностью. Особую тревогу вызывает использование подобных технологий в целях манипуляции, распространения искаженного учения или вовлечения граждан в мошеннические схемы, включая сбор денежных средств под видом социально-благотворительной деятельности", - подчеркнул Суворов.
Православная церковь Казахстана считает необходимым информировать верующих о рисках, связанных с подобными явлениями, осуществлять мониторинг цифровой среды и содействовать выработке правовых механизмов регулирования использования религиозных образов в информационном пространстве.
"Необходимо помнить, что подлинная духовная жизнь Церкви осуществляется в живом общении со Христом, участии в Таинствах и в деятельности приходской общины", - отметил Митрополичий округ.