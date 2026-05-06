Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы

12:37 08.05.2026

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

06.05.2026



Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за четыре месяца текущего года. Также рассмотрен ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасности и спокойствия в нашем независимом государстве, укрепления материально-технической базы силовых структур, дальнейшего совершенствования их деятельности.



Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о выполненной за январь–апрель текущего года работе в рамках реализации Программы развития Вооруженных Сил страны, принятых мерах с целью улучшения социальных условий и повышения профессионализма защитников Отечества. Наряду с этим прозвучал отчет о ходе увольнения в запас военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан на военную службу.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность дальнейшего развития Вооруженных Сил страны согласно Военной доктрине, носящей сугубо оборонительный характер, дав на этот счет соответствующие указания.



Глава государства также поручил секретарю Госсовета безопасности, министру обороны обеспечить высокий организационный уровень мероприятий, намеченных на 9 мая текущего года по случаю Дня Победы.



Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил о проделанной с начала года работе, в том числе об осуществлении надзора за соблюдением законодательства, реализованных мерах по внедрению в подведомственных учреждениях современных методов правовой деятельности и передового опыта.



Сделав акцент на важности более эффективного проведения работы по укреплению законности в Туркменистане, профилактике нарушений правопорядка, глава государства адресовал Генпрокурору ряд конкретных указаний на этот счет.



В ходе заседания Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подписал Указ и Постановление "О назначении на должность и освобождении от должности прокуроров".



Выступивший затем министр внутренних дел М.Хыдыров отчитался об итогах деятельности возглавляемой структуры за январь–апрель текущего года. В частности, было доложено о принимаемых мерах по соблюдению правил дорожного движения и пожарной безопасности, а также по предупреждению правонарушений.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость строгого контроля за поддержанием общественного порядка в стране, обеспечением требований дорожного движения и пожарной безопасности. В связи с повышением температуры воздуха в летний сезон была подчеркнута важность принятия надлежащих мер по защите природы от пожаров и министру адресованы конкретные указания на этот счет.



Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил о реализованных шагах за четыре месяца текущего года по дальнейшему совершенствованию судебной деятельности, а также о ходе реализации Программы развития ведомства и выполнении поручений, ранее данных главой государства.



Заслушав отчет, Президент Туркменистана распорядился держать в центре постоянного внимания дальнейшее укрепление законности в стране и систематическое повышение профессионализма судей.



Министр национальной безопасности Д.Мередов доложил о работе, проделанной за обозначенный период, принятых мерах по внедрению в деятельность ведомства современных технологий.



Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны адресовал министру ряд конкретных поручений относительно продолжения на должном уровне работы по защите безопасности и национальных интересов государства, укреплению материально-технической базы Министерства.



Выступивший затем начальник Государственной пограничной службы И.Иламанов доложил об итогах осуществленной за четыре месяца текущего года деятельности по обеспечению надежной охраны священных рубежей Отчизны, модернизации материально-технической базы Погранвойск, а также о выполнении поручений, ранее данных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что государственная граница Туркменистана является границей дружбы и братства и поручил на постоянной основе осуществлять надлежащие меры по укреплению защиты рубежей страны, а также по повышению профессиональной подготовки пограничников.



Министр адалат М.Таганов доложил о результатах работы, проделанной за рассматриваемый период с целью приведения в соответствие реалиям времени национальной законодательной базы, оказания юридической помощи гражданам, успешного выполнения задач, определенных в Программе развития ведомства.



Заслушав отчет, глава государства отметил, что следует обеспечить полное соответствие проектов законодательных актов положениям Конституции и действующих законов Туркменистана. Наряду с этим министру был дан ряд конкретных поручений, связанных с продолжением и в дальнейшем работы по разъяснению гражданам законодательства и оказанию правовой помощи.



Председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев отчитался об итогах деятельности за январь–апрель текущего года. Как было доложено, в рамках укрепления материально-технической базы ведомства осуществляется модернизация таможенных пунктов, в структурных подразделениях внедряется цифровая система и современные методы работы.



Заслушав отчет, глава государства в числе важных требований определил контроль за соблюдением таможенных правил на таможенных пунктах, адресовав руководителю Службы ряд конкретных поручений относительно оснащения на систематической основе современной техникой и внедрения передовых методов работы.



Обращаясь к членам Госсовета безопасности, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в соответствии с оборонительной Военной доктриной постоянно принимаются меры, направленные на поддержание на высоком уровне безопасности и территориальной целостности независимой, постоянно нейтральной Отчизны, укрепление обороноспособности страны, улучшение социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей. Особый акцент был сделан на том, что работы в данном направлении будут продолжены.



На заседании Госсовета безопасности был рассмотрен ряд других важных вопросов, по которым приняты соответствующие решения.



В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.