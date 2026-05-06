Пятница, 08.05.2026
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:37 08.05.2026

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
06.05.2026

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за четыре месяца текущего года. Также рассмотрен ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасности и спокойствия в нашем независимом государстве, укрепления материально-технической базы силовых структур, дальнейшего совершенствования их деятельности.

Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о выполненной за январь–апрель текущего года работе в рамках реализации Программы развития Вооруженных Сил страны, принятых мерах с целью улучшения социальных условий и повышения профессионализма защитников Отечества. Наряду с этим прозвучал отчет о ходе увольнения в запас военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан на военную службу.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность дальнейшего развития Вооруженных Сил страны согласно Военной доктрине, носящей сугубо оборонительный характер, дав на этот счет соответствующие указания.

Глава государства также поручил секретарю Госсовета безопасности, министру обороны обеспечить высокий организационный уровень мероприятий, намеченных на 9 мая текущего года по случаю Дня Победы.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил о проделанной с начала года работе, в том числе об осуществлении надзора за соблюдением законодательства, реализованных мерах по внедрению в подведомственных учреждениях современных методов правовой деятельности и передового опыта.

Сделав акцент на важности более эффективного проведения работы по укреплению законности в Туркменистане, профилактике нарушений правопорядка, глава государства адресовал Генпрокурору ряд конкретных указаний на этот счет.

В ходе заседания Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подписал Указ и Постановление "О назначении на должность и освобождении от должности прокуроров".

Выступивший затем министр внутренних дел М.Хыдыров отчитался об итогах деятельности возглавляемой структуры за январь–апрель текущего года. В частности, было доложено о принимаемых мерах по соблюдению правил дорожного движения и пожарной безопасности, а также по предупреждению правонарушений.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость строгого контроля за поддержанием общественного порядка в стране, обеспечением требований дорожного движения и пожарной безопасности. В связи с повышением температуры воздуха в летний сезон была подчеркнута важность принятия надлежащих мер по защите природы от пожаров и министру адресованы конкретные указания на этот счет.

Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил о реализованных шагах за четыре месяца текущего года по дальнейшему совершенствованию судебной деятельности, а также о ходе реализации Программы развития ведомства и выполнении поручений, ранее данных главой государства.

Заслушав отчет, Президент Туркменистана распорядился держать в центре постоянного внимания дальнейшее укрепление законности в стране и систематическое повышение профессионализма судей.

Министр национальной безопасности Д.Мередов доложил о работе, проделанной за обозначенный период, принятых мерах по внедрению в деятельность ведомства современных технологий.

Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны адресовал министру ряд конкретных поручений относительно продолжения на должном уровне работы по защите безопасности и национальных интересов государства, укреплению материально-технической базы Министерства.

Выступивший затем начальник Государственной пограничной службы И.Иламанов доложил об итогах осуществленной за четыре месяца текущего года деятельности по обеспечению надежной охраны священных рубежей Отчизны, модернизации материально-технической базы Погранвойск, а также о выполнении поручений, ранее данных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что государственная граница Туркменистана является границей дружбы и братства и поручил на постоянной основе осуществлять надлежащие меры по укреплению защиты рубежей страны, а также по повышению профессиональной подготовки пограничников.

Министр адалат М.Таганов доложил о результатах работы, проделанной за рассматриваемый период с целью приведения в соответствие реалиям времени национальной законодательной базы, оказания юридической помощи гражданам, успешного выполнения задач, определенных в Программе развития ведомства.

Заслушав отчет, глава государства отметил, что следует обеспечить полное соответствие проектов законодательных актов положениям Конституции и действующих законов Туркменистана. Наряду с этим министру был дан ряд конкретных поручений, связанных с продолжением и в дальнейшем работы по разъяснению гражданам законодательства и оказанию правовой помощи.

Председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев отчитался об итогах деятельности за январь–апрель текущего года. Как было доложено, в рамках укрепления материально-технической базы ведомства осуществляется модернизация таможенных пунктов, в структурных подразделениях внедряется цифровая система и современные методы работы.

Заслушав отчет, глава государства в числе важных требований определил контроль за соблюдением таможенных правил на таможенных пунктах, адресовав руководителю Службы ряд конкретных поручений относительно оснащения на систематической основе современной техникой и внедрения передовых методов работы.

Обращаясь к членам Госсовета безопасности, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в соответствии с оборонительной Военной доктриной постоянно принимаются меры, направленные на поддержание на высоком уровне безопасности и территориальной целостности независимой, постоянно нейтральной Отчизны, укрепление обороноспособности страны, улучшение социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей. Особый акцент был сделан на том, что работы в данном направлении будут продолжены.

На заседании Госсовета безопасности был рассмотрен ряд других важных вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.

Источник - Туркменистан: Золотой век
