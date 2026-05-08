Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев

Война в Персидском заливе обязательно спровоцирует мировой экономический кризис. Не только потому, что конфликт привел к дефициту нефти. Но и потому, что никто не может сказать, когда эта война закончится.



Такое мнение в интервью Caravan.kz высказал политолог Данияр Ашимбаев.



- Добрый день, Данияр. Уже больше месяца тянется перемирие между США и Ираном. К чему может привести состояние "ни войны - ни мира"?



- Конфликт между командой США/Израиль и Ираном перешел в вялотекущее состояние и может оставаться таким неопределенное время. По большому счету, никто не выиграл, никто не побеждает. Иран показал, что может пролив перекрыть. А американцы показали, что могут перекрыть его для тех кораблей, которые пускают персы. При этом Вашингтон не силах запретить Тегерану перекрыть пролив. Но и Иран не в силах прорвать блокаду со стороны США. Двойная ловушка. Страдают все, от Европы до Китая.



Мы видим, что сейчас в современной войне выиграть практически невозможно. Для победы нужна сухопутная операция, которая связана с политическими рисками и совершенно неопределенном исходом, как показали события в Ираке. Современное оружие и технологии не работают. У дешевых и массовых видов оружия тоже есть свой предел. Поэтому войну, как и ремонт, закончить уже нельзя. Ее можно только прервать.



При этом каких-то глобальных правил уже нет. А если стороны о чем-то договорились, то это не значит, что они – договоренности - не перестанут действовать через 15 минут после достижения соглашения.



- Хорошо, по-другому. У кого есть превосходство?



- Победа в войне, военное превосходство, экономический ущерб снова стали субъективными понятиями. Невозможно уложиться в традиционную канву. Можно сказать, что и Тегеран не сдался, и США не отступили. А начинаешь взвешивать позиции, то набор противоречий оказывается больше, чем до войны.



При этом обе стороны активно используют социальные сети. Они могут общаться таким вот образом. Или троллить друг друга.



Эта война происходит не на одной поляне. Это очень хорошо видно по реакции казахстанцев. Одна часть наших сограждан наблюдает за войной на одних площадках, вторая - на других. Понятно, что их мнение никак не пересекается. Но все активно получают лайки. Условно, 90 % жителей Гондураса поддержали Иран. Это как-то влияет на ситуацию? Никак. Их мнение становится не менее виртуальным, чем реальная война.



После Второй мировой войны в мире не было дня, чтобы кто-то не воевал против другого. То технически был мир. Были гуманитарные миссии, антитеррористические операции, интервенция, специальные военные операции. Слово "война" юридически не используется.



Само понятие войны настолько забюрократизировалось, что все готовы воевать, но только не называйте это войной. Если Россия свою войну назвала специальной военной операцией, то Украина свой текущий конфликт никак не называет. Но в стране действует военное положение.



- Но США не объявляли войну Ирану.



- В этой войне такая же ситуация: ни США не объявляли войну Ирану, ни Иран США. Никто не хочет подписываться, то есть формально они могут просто друг от друга в этой ситуации отступить и сохранить некое подобие мира. Да, потому что, условно говоря, это все-таки стало очень таким корявым.



Этому может помочь и состояние информационного пространства сегодня. В нем царят лидеры мнений, у которых нет возможности проверить факты, о которых они говорят. Например, были ли удары США по Ирану? Какой ущерб они нанесли? Были ли удары армии Ирана по флоту США? Какой они ущерб нанесли.



Израиль, участник конфликта, вообще не признает, что по нему что-либо прилетает. Поэтому стороны могут даже не воевать, только показывать полученные непонятным путем снимки разрушений, непонятно когда произошедших. И миллионы людей будут им верить.



Все это создает очень неплохие перспективы для прекращения войны. США могут выйти из конфликта, сказать, что они достигли своих целей. И все, у них не возникает других обязательств.



- В Сирии по данным прессы, зоны контроля Израиля и Турции быстро сближаются. Возможно ли втягивание Турции в войну?



- Эрдоган, конечно, любит повоевать. Но есть ли у него такие возможности? Армия любит деньги, а у Турции проблемы с экономикой. С их инфляцией воевать сейчас значит брать кредиты. У Эрдогана сейчас другая цель: активную внешнюю политику конвертировать в деньги.



Война с Израилем или с Ираном Турции сегодня невыгодна. Турция хороша тем, что она играет роль региональной сверхдержавы. Да и к открытому конфликту в регионе страна не готова.



И, напомню, Турция сильно зависит от логистики. Взорвать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан легко и недорого.



- Из-за войны из ОПЕК вышли Эмираты. Чем это грозит рынку нефти и доходам Казахстана?



- Опек в нынешней модели потерял смысл, если можно перекрыть Ормузский пролив. Половина членов картеля могут снизить добычу или увеличить, но вывезти нефть на рынок они не могут. Поэтому на цены они никак не влияют.



С другой стороны, сегодня цены на нефть от производителя зависят очень мало. На рынке слишком много крутится денег в виде производных от контрактов на поставку нефти и спекулятивных схем. Сообщения от Трампа также сильно раскачивают нефть. Где тут влияние производителей?



Возьмем пример Казахстана. Мы можем сокращать или увеличить производство нефти только в тех рамках, которые контролирует правительство. Основные месторождения разработают компании, на которые юрисдикция правительства не распространяется. Поэтому, когда Астана решает сократить производство, то сокращение происходит в том числе в ущерб внутреннему рынку.



- Сенатор США Ангус Кинг считает, что Штаты на войну тратят минимум 1 млрд. Значит, к 60-му дню войны реальная сумма должна составлять 60 млрд долларов. Такие большие затраты могут быть причиной остановки войны для США?



- В США основные заказы от военных получают гражданские компании. И они рассматривают свои ракеты и бронемашины как, скорее, биржевой товар. И чем больше Штаты увлекаются войной, тем больше эти компании будут поднимать цены на продукцию. И тем дороже будет стоить сама война. Каждый следующий день войны будет стоить для США дороже.



Для военных война - еще и метод освоения бюджетных денег. Прошлая война нам обошлась в миллион. Эта в миллиард. Если вы в следующий раз хотите повоевать, то приготовьте триллион, пожалуйста. И мы вам сделаем красивую войну.



- В целом, как вы видите продолжение конфликта?



- Война продолжится в вялотекущем состоянии. Выиграть эту войну не может никто. Даже если американцы напрягутся и разгромят всю иранскую инфраструктуру, у Тегерана все равно останутся войска, которые будут сидеть с ракетами по пещерам и бить по заливу. Горный ландшафт Ирана позволит стране выдержать и ядерный удар. КСИР не может посадить на суда своих бойцов и высадить их в Южной Каролине, а Штаты не могут высадить свои войска и отправить штурмовать Тегеран. Такая операция будет стоить минимум 10 тысяч человек неделю. Сегодня такими войсками никто рисковать не собирается. Поэтому война останется, скорее всего, точечной и медийной. Война нервов.



Все это приведет к дефициту нефти, росту цен и мировому кризису. Хот есть мнение, что мы продолжаем жить в кризисе, который начался в 2008 году и все никак не закончится.



- В четверг американские газеты сообщили, что США направили Тегерану меморандум о взаимопонимании, предусматривающий постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. Подробные переговоры по иранской ядерной программе состоятся позже. Может быть это окончанием войны?



- Процесс будет вялотекущим. Такие заявления постоянно идут. И пока неясно, будут стороны еще воевать или нет.



Автор: Адил УРМАНОВ Источник - Caravan.kz

