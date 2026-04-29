Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне

21:28 08.05.2026

Родственник президента Узбекистана уничтожил более 20 солдат вермахта у Одера



Двоюродный дядя Шавката Мирзиеева Герой Советского Союза Урумбек Якибов помог в отражении семи контратак противника в ходе форсирования реки



МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Двоюродный дядя президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Герой Советского Союза Урумбек Якибов уничтожил свыше 20 солдат и офицеров, а также помог в отражении 7 контратак вермахта в ходе форсирования реки Одер. Это следует из архивного документа, с которым ознакомился ТАСС.



Якибов был командиром расчета минометной роты 248-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии. В феврале 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза за отражение 15 контратак противника в течение трех дней с помощью трофейного миномета в ходе форсирования Днепра.



В апреле 1945 Якибов был награжден Орденом Красной Звезды. "Во время форсирования реки Одер 24.01.1945 года западнее села Штейне товарищ Якибов, поддерживая огнем своих минометов стрелков, помог им форсировать реку по льду и захватить плацдарм. Вслед за стрелками, перенеся своим минометы на западный берег, товарищ Якибов в течение двух дней помогал пехоте отражать 7 ожесточенных контратак противника, пытавшегося ликвидировать наш плацдарм, во время которых огнем своих минометов уничтожил 2 огневых точки и более двадцати солдат и офицеров противника", - говорится в наградном листа на соответствующий орден.



Кроме того, за годы Великой Отечественной войны Якибов был награжден медалями "За отвагу" и "За оборону Кавказа".



