00:05 09.05.2026 ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 8 мая в разрезе СВО. ВСУ отказались от соблюдения режима прекращения огня, они активно создают предпосылки для попыток восстановить положение на основных направлениях зоны проведения спецоперации. Редакция Readovka рассмотрела сообщение главы ОП Украины как признак кардинального изменения методов получения финансирования от внешних источников.







Единой мерой не измерить



Президент РФ Владимир Путин отдал приказ войскам о приостановке боевых действий во всех секторах зоны СВО в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 0 часов 8 мая вплоть до 0 часов 10 мая. На указанный срок приостановлено нанесение ударов средствами поражения РВИА, а также высокоточными ракетными средствами большой дальности морского и воздушного базирования. Приостановлены запуски БПЛА по объектам на территории незалежной. ВС РФ вместе с этим распоряжением получили директиву о контрмерах в случае, если ВСУ будут пытаться предпринимать атаки на наши позиции.



Киев даже не стал пытаться изображать миролюбие. С 0 часов 8 мая противник предпринял массированные беспилотные атаки на регионы России. Воспользовавшись объявленным режимом прекращения огня, ВСУ на ряде направлений перешли к активным подготовительным мероприятиям. Особая активность неприятеля отмечена в Константиновке и окрестностях, где он пытается заходить в "серую зону" и накапливать штурмовую пехоту. Высочайшая активность украинских подразделений отмечается и в полосе 29-й гвардейской ОА ВС РФ, действующей на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Там противник также пытается создать предпосылки для улучшения своего тактического положения. Не будет преувеличением сказать, что во всей зоне проведения СВО спокойных участков нет, неприятель активно применяет FPV-дроны и тяжелое пехотное вооружение, эпизодически подключая ствольную и реактивную артиллерию.



Сложилась весьма неоднозначная ситуация. Фронт формально "замер", наступательных действий ВС РФ не предпринимают, а пехота ВСУ не спешит "самоубиваться" о наш передний край, преимущественно ограничиваясь заводом штурмовых групп на "ничейную территорию". Попутно противник пытается подавлять позиции русских войск дронами и артогнем, стремясь "подготовить" поле боя для дальнейших активных действий.



Несмотря на то, что сообщения различных источников значительно разнятся между собой, можно сделать некоторые выводы. На каждом направлении, в каждом секторе, на каждом участке своя уникальная ситуация, что естественно во время полномасштабных боевых действий. Таким образом, какие-либо попытки дать "усредненную" характеристику ситуации во всей зоне СВО не смогут адекватно и цельно отразить общую картину. Тем не менее русские войска готовы к любым неожиданностям и пресекут любую дерзость противника.



Ментальный уровень противостояния



Новый глава ОП и экс-руководитель ГУР Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале опубликовал пост следующего содержания.



"В современной войне смыслы весят не меньше, чем оружие. Россия тратит миллиарды, чтобы сломать наше единство и запутать мир. В таких условиях борьба за правду стала вопросом национального выживания и нашего стратегического преимущества. Уже 5 лет на острие этой борьбы работает Центр противодействия дезинформации. За это время ЦПД научил украинское общество распознавать враждебные влияния и пропаганду. Специалисты центра уже давно перешли от опровержения фейков к активным действиям и информационным операциям на чужой территории", – написал Буданов.



То, что информационная война во всех ее аспектах стала чуть ли не основной формой осуществления противостояния на разных уровнях в постиндустриальном обществе, не является секретом. В актуальных условиях объективное понимание хода боевых действий доступно лишь их непосредственным участникам и профильным ведомствам. Остальным, то есть гражданскому обществу и невоенным структурам, информация о ходе противостояния по большей части доходит через СМИ и экспертно-аналитические сообщества. Они как бы "реконструируют" картину событий на основе полученных сведений из первоисточников, исходя из задачи максимально полно и объективно донести всему населению и не связанным с армией ведомствам реальность, не раскрыв при этом государственной или военной тайны. На основании подобной системы "звеньев" в парадигме приема-передачи сведений и происходит синергия (взаимодействие на всех уровнях во всех аспектах – прим. ред.) всех госорганов и общества в целом. Именно это продуктивное взаимодействие в глобальном плане и определяет успех государства и его армии. Это можно называть по-разному – "системой" или "механизмом". Но для простоты понимания весь глобальный процесс синергии предлагается назвать "механизмом".



В текущем конфликте главная задача российских ведомств и общества – в целом обеспечить бесперебойную работу "механизма". Задача противника этот "механизм" сломать. Хотя и принято считать, что "ломать – не строить", слом государственного "механизма" это не дело "кувалды и монтировки". Слом "механизма" это итог длительного нарушения его работы, когда общий объем неполадок достигает критического уровня, а все либо разлетается вдребезги, либо встает намертво. Процесс нарушения работы отдельных "агрегатов" или "узлов" достигается дезинформацией, которая приводит к неверным решениям, обеспечивающим появление неполадок.



Но в этой наукообразной картине есть и антонимичное понятие – "антисистема" или "антимеханизм". Его задача – не получение результата в виде сохранения государства и обеспечения благой перспективы для общества по итогу военного конфликта. Его генеральная задача "ограниченная", на примере Украины после Майдана как типичной "антисистемы" или "антимеханизма", состоит в нанесении России максимально возможного урона по принципу "камикадзе". Выживание "антимеханизма" по итогу не предусматривается, да оно и невозможно. И опять же, насчет Украины, главное, возможность решать генеральную задачу зиждется на лояльности населения и деньгах. Если шаткая лояльность украинского населения типа "правительственный квартал Киева ВСУ не расстреливают из танков" достигается изощренной пропагандой и широтой инструментов многоуровневого воздействия на обычного человека, то с деньгами все сложнее. У "антимеханизма" нет рычагов влияния на то, что находится вне его самого, то есть на принятия решений другими геополитическими игроками, от чьего финансирования Украина критически зависима. Но как "антимеханизм" может создать рычаги воздействия на формально дружественные ему "механизмы" для получения средств к существованию? Буданов ответил на этот вопрос: "специалисты центра уже давно перешли от опровержения фейков к активным действиям и информационным операциям на чужой территории". Разумеется, он имеет в виду не только информационно-психологические операции против граждан России и стран СНГ. Эзопов язык подразумевает, что "чужая территория" – это все, что не Украина, это подразумевает как недружественную страну, то есть нас, так и вполне себе лояльные незалежной страны НАТО. То есть украинские центры ЦИПсО работают не в меньшей степени и против Запада. Более того, учитывая тесную связку украинского истеблишмента и высших военных с аналогичными кругами в Альянсе, Киев получил серьезные возможности влиять на принятие решений у своих же спонсоров. А активная работа на поприще информационных операций на территории НАТО, обеспечивает расширение инструментария воздействия на центры принятия решений в блоке.



В качестве послесловия стоит сказать, что Буданов в этой связи назначен на пост главы ОП не только исходя из желания Зеленского "умиротворить" своего амбициозного подчиненного, метящего на высший пост в незалежной. Должность главы ОП подразумевает постоянные непубличные контакты с высшими лицами стран, ведущих дела с Украиной. Буданов как опытный спецслужбист, чья работа была сосредоточена прежде всего на медийной составляющей деятельности ГУР, которым он руководил, является закономерной заменой Ермака. Его время ушло, ситуация фундаментально меняется, и Украине нужны другие подходы и другая степень изощренности в международных делах, которую как раз может дать подход и опыт Буданова. Если Киев пошел на подобную смену концепции обеспечения жизнедеятельности своего режима через внешние источники, значит, ситуация деградировала для него очень существенно, "антимеханизм" очень тяжело кашляет. И тут сработал принцип "чем тяжелее положение, тем более дерзкие и наглые действия предпринимаются".



Вчера, 7 мая, главным событием дня стало форсирование Северского Донца у Святогорска частями ВС РФ. Источник - Readovka

