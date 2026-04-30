|День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
10:00 09.05.2026
Парад Победы проходит на Красной площади в Москве.
Торжественные акции и шествия уже прошли в крупнейших городах Азии и СНГ. В Киргизии десятки тысяч человек вышли на марш в Бишкеке и Таласе. В Казахстане жители Алма-Аты присоединились к шествию "Поклонимся героям" и возложили цветы к Вечному огню. В Белоруссии жители и гости Минска с раннего утра несут цветы к Монументу Победы. В Пекине и Шанхае дипломаты, студенты и соотечественники почтили память предков минутой молчания. К акциям также присоединилась в Сеуле и Ашхабаде - накануне мемориальная акция "Свеча памяти" прошла в Посольстве России в Индии.
В Северокорейском Пхеньяне российские дипломаты вместе с представителями КНДР возложили венки к монументу Освобождения в память о советских воинах. Праздничные мероприятия также стартовали в Приднестровье - по центральной площади столицы прошел парад, а следом стартовал автопробег. В России 81-ю годовщину Победы во всю отмечают
регионы Дальнего Востока и Сибири.
Президент Таджикистана и спикер парламента возложили цветы к Вечному огню у в столичном Парке Победы.
Также Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали посетили музей при мемориале.
Имена погибших кыргызстанцев золотыми буквами вписаны в историю Великой Отечественной войны, заявил Садыр Жапаров
Президент напомнил об огромных демографических потерях страны - более 110 тыс соотечественников героически погибли на полях сражений. Более 150 тыс кыргызстанцев были награждены орденами и медалями за мужество. 22 наших земляка стали полными кавалерами ордена Славы, 73 воина были удостоены звания Героя Советского Союза.
Также в годы войны труженики тыла днем и ночью приближали Великую Победу.
"Их вклад в защиту Родины являются примером для будущих поколений. Сегодняшняя мирная и свободная жизнь - результат безграничной стойкости и героизма того поколения", - сказал президент на митинге-реквиеме в Бишкеке.