Суббота, 09.05.2026
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
10:00 09.05.2026

Парад Победы проходит на Красной площади в Москве.

Смотрите прямую трансляцию @SputnikLive в ВК и RUTUBE.



Торжественные акции и шествия уже прошли в крупнейших городах Азии и СНГ. В Киргизии десятки тысяч человек вышли на марш в Бишкеке и Таласе. В Казахстане жители Алма-Аты присоединились к шествию "Поклонимся героям" и возложили цветы к Вечному огню. В Белоруссии жители и гости Минска с раннего утра несут цветы к Монументу Победы. В Пекине и Шанхае дипломаты, студенты и соотечественники почтили память предков минутой молчания. К акциям также присоединилась в Сеуле и Ашхабаде - накануне мемориальная акция "Свеча памяти" прошла в Посольстве России в Индии.

В Северокорейском Пхеньяне российские дипломаты вместе с представителями КНДР возложили венки к монументу Освобождения в память о советских воинах. Праздничные мероприятия также стартовали в Приднестровье - по центральной площади столицы прошел парад, а следом стартовал автопробег. В России 81-ю годовщину Победы во всю отмечают
регионы Дальнего Востока и Сибири.



Президент Таджикистана и спикер парламента возложили цветы к Вечному огню у в столичном Парке Победы.

Также Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали посетили музей при мемориале.



Имена погибших кыргызстанцев золотыми буквами вписаны в историю Великой Отечественной войны, заявил Садыр Жапаров

Президент напомнил об огромных демографических потерях страны - более 110 тыс соотечественников героически погибли на полях сражений. Более 150 тыс кыргызстанцев были награждены орденами и медалями за мужество. 22 наших земляка стали полными кавалерами ордена Славы, 73 воина были удостоены звания Героя Советского Союза.

Также в годы войны труженики тыла днем и ночью приближали Великую Победу.

"Их вклад в защиту Родины являются примером для будущих поколений. Сегодняшняя мирная и свободная жизнь - результат безграничной стойкости и героизма того поколения", - сказал президент на митинге-реквиеме в Бишкеке.

Источник - Sputnik
