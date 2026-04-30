Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

14:00 09.05.2026

Выступление Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путина на военном параде в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:



Москва, 9 мая 2026 года



В.В.Путин: Поздравляю вас с Днем Победы – с нашим священным, светлым и самым главным праздником!



Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас – дело чести.



Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. [...]



22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война.



Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа – именно всех народов, наций, этносов Советского Союза.



Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все. Кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. [...]



Мы склоняем головы перед павшими в боях. Перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей.



