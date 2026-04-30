|Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
14:00 09.05.2026
Выступление Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путина на военном параде в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
Москва, 9 мая 2026 года
В.В.Путин: Поздравляю вас с Днем Победы – с нашим священным, светлым и самым главным праздником!
Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас – дело чести.
Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. [...]
22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война.
Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа – именно всех народов, наций, этносов Советского Союза.
Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все. Кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. [...]
Мы склоняем головы перед павшими в боях. Перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей.
Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
И несмотря на это, наши герои идут вперед.
Рядом с российскими воинами – рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. [...]
Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!
Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным Силам России!
С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
После окончания военного парада на Красной площади Президент России Владимир Путин вместе с главами иностранных делегаций, прибывшими в Москву на празднование Дня Победы, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
В церемонии приняли участие:
Президент Абхазии Бадра Гунба,
Президент Белоруссии Александр Лукашенко,
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит,
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим,
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев,
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев,
Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран,
Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич,
Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.