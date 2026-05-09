Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин

Японский блогер: "Россия – очень благородная и великодушная страна. Русские не бросили Японию в беде, несмотря на санкции"

09.05.2026 | Анатолий КОШКИН



Как и прогнозировалось в комментариях ФСК, Япония не сможет сохранять в полном объеме политически мотивированные "санкции" в отношении импорта российских энергоносителей, в первую очередь нефти и природного газа (СПГ). Но ее правительство намерено представить будущие закупки как якобы деятельность сугубо частного бизнеса.



По сообщению информационного агентства "Киодо цусин", на днях в порт назначения в префектуре Эхимэ (остров Сикоку) прибыл нефтяной танкер Voyager под флагом Омана с партией нефти с Сахалина, купленной японской компанией Taiyo Oil. Здесь в порту Кикума в городе Имабари расположен нефтеперерабатывающий завод этой компании.



Это событие широко освещалось в японских СМИ в связи с тем, что после февраля 2022 года официальный Токио отказался от импорта российской нефти, присоединившись позднее к инициированному западными странами механизму потолка цен, который для российской нефти на текущий год дискриминационно был определен в 40 долларов за баррель. Однако, выполняя волю крупного японского бизнеса, правительство настоятельно просило американскую администрацию исключить отдельные партии нефти, закупаемой с проекта "Сахалин-2", увязанных с контрактами на поставку СПГ. Дабы не портить отношения с Токио, Вашингтон вынужден был согласиться. В последний раз Taiyo Oil закупала российскую нефть в небольших объемах с Сахалина в июне 2025 года. Импорт с "Сахалина-2" согласован с США и не нарушает санкционного режима, отметил представитель управления природных ресурсов и энергетики при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. При этом было подчеркнуто, что даже небольшие объемы нефти из России важны для Японии на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива.



Судя по высказываниям представителей МИД РФ и других ведомств России, а также Президента РФ Владимира Путина, даже в условиях сознательно обрушенных Токио двусторонних политических и дипломатических отношений Москва не будет препятствовать расширению закупок российских энергоносителей, но, надо полагать, исключительно по нынешним сложившимся из-за американо-израильской агрессии против Ирана высоким ценам. Хотя сообщается, что "сумма контракта не разглашается".



На сегодняшний день, когда возникли серьезные проблемы с регулярной и бесперебойной поставкой нефти и СПГ с Ближнего Востока, от которой Япония зависит на 90%, вопрос диверсификации стран закупки и маршрутов доставки энергоносителей приобретает жизненно важное значение для экономики этой индустриальной страны и в прямом смысле слова жизни ее народа. Наиболее быстро и надежно можно было бы организовать поставки в Японию российских энергоносителей, причем не только с Сахалина, но и из других дальневосточных и сибирских месторождений. Однако японская политическая элита, включая обуреваемое русофобией и враждебностью к нашей стране правительство реакционно и милитаристски настроенной Санаэ Такаити, колеблется, ибо не желает признавать абсурдность и бесполезность обложения России и ее руководства несуразными "санкциями" и делать знаки в пользу примирения и восстановления отношений. А потому избран путь расширения закупок российских нефти и газа не связанными напрямую с правительством частными японскими компаниями.



Видимо, поэтому официальные лица в Японии уклоняются от упоминания России среди возможных альтернативных поставщиков. В министерстве экономики, торговли и промышленности страны не ответили на вопрос корреспондента ТАСС о том, рассматривается ли возможность импорта российской нефти, в том числе с учетом временной отмены Соединенными Штатами ограничений в отношении продажи нефти и нефтепродуктов из РФ.



В то же время озабоченные будущим японской экономики многие жители этой страны, участники дискуссий в соцсетях, все чаще и острее критикуют неконструктивную и нарушающую интересы Японии политику и призывают к возобновлению закупок нефти из РФ. Голоса в пользу поставок российской нефти звучат и среди специалистов. Так, ведущий эксперт в области внешней политики, старший научный сотрудник "Фонда мира Сасакавы" Цунэо Ватанабэ в беседе с корреспондентом ТАСС заявлял, что Японии на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, которое может привести к тому, что более года будет сохраняться нехватка поставок энергоресурсов из стран Персидского залива, необходимо восстановить и развивать отношения с другими поставщиками нефти, включая Россию.



Приход столь скоро танкера с российской нефтью в Японию вызвал интерес в мире, особенно в Китае, который в значительных количествах импортирует наши энергетические ресурсы, эффективно компенсируя возможные затруднения с поставками нефти с Ближнего Востока.



Китайское издание NetEase отмечает: "Блокировка Ормузского пролива, через который в сутки проходит около 20 миллионов баррелей нефти, спровоцировала масштабный энергетический кризис. JPMorgan предполагает, что мировые запасы нефти достигнут минимума примерно в сентябре этого года.



В этот критический момент Япония импортирует партию российской нефти с "Сахалина-2". Почему Токио был вынужден обратиться за помощью к противнику? На протяжении последних четырех лет Япония была в авангарде санкционной политики против российской нефти, но теперь внезапно переметнулась… Японии удавалось избегать импорта российской нефти, пока ситуация на Ближнем Востоке оставалась относительно стабильной. Но теперь, с блокировкой Ормузского пролива, жизненно важный для страны путь поставок был нарушен".



Китайские аналитики также с основанием предупреждают, что Токио будет вести двойную игру, не улучшая отношений с Москвой и сохраняя "санкции" и действуя через частные компании, якобы не имеющие в сделках с Россией никакого отношения к правительству Японии. И вскрывают нехитрую японскую комбинацию: "В этот раз нефть была закуплена компанией Taiyo Oil. Это классическая схема для Японии: частные компании обеспечивают работу заводов и нефтеперерабатывающих предприятий, а официальный Токио сохраняет антироссийскую санкционную позицию, при этом делая вид, что ничего не знает. Международное сообщество отреагировало спокойно – никто не обвинил Японию в нарушении санкций, и даже США не выступили против этой "коммерческой операции". У Японии четкая стратегия: санкции санкциями, а нефть должна литься рекой. Приоритетом Токио является обеспечение бесперебойного производства на ближайшие два месяца, а другие вопросы можно отложить на потом".



Верным можно назвать и вывод авторов статьи в NetEase: "Решение Токио закупить российскую нефть свидетельствует о крахе западного санкционного лагеря перед лицом реальности. Япония – не последняя страна, которая отдала приоритет работе нефтеперерабатывающих заводов, а не политическим интересам хозяев. Молчаливое одобрение США подтверждает, что санкции являются не целью, а лишь инструментом. И когда возникает угроза выживанию страны, от них легко отказываются. Европа и даже Турция, вероятно, последуют примеру Японии".



Известие о прибытии в Японию танкера с российской нефтью активно обсуждалось читателями популярного издания Yahoo News Japan, которое пишет: "В Японию прибыл первый танкер с российской нефтью. Японские читатели не поверили в свое счастье: "Неужели правительство наконец-то начало думать головой?"



Ниже приводятся комментарии японских читателей.



"Мы против цензуры!

Япония не должна относиться к России как к врагу. Это современное государство с умелыми лидерами.



IKDhanako

А как пели-то, как пели... когда конфликт между Россией и Украиной только начинался, наши СМИ уговаривали правительство отказаться от интересов страны. Ну, не идиотизм?



x1w*****

Украинский вопрос не имеет ни малейшего отношения к Японии. Торговля с Россией должна продолжаться.



gbp********

Кажется, на Украину всем уже наплевать. Соединенные Штаты больше не могут позволить себе оказывать ей военную помощь.



((o(^-^)o))

Россия нужна Японии, а вместо того, чтобы наладить отношения, мы только ссоримся со всеми подряд, включая КНДР и Китай! Будущее Японии отдано в руки Америки. Какие печальные и непростые времена нас ждут!



ara********

Россия – очень благородная и великодушная страна. Русские не бросили Японию в беде, несмотря на санкции.



eqf********

Спасибо, Россия! Самая близкая к нам страна, которую пытаются сделать такой далекой.



man********

Нам нужно обеспечить безопасность маршрутов в Россию и Соединенные Штаты.



nok********

Ура, мы снова хорошие друзья с Россией!



kou********

Интересно, а почему сумму закупки решили не разглашать?"



P. S. В связи с вышесказанным обращает на себя внимание тот энтузиазм, который проявляют российские СМИ, наперебой позитивно комментируя очередной приезд в Москву "друга России" японского парламентария Мунэо Судзуки. Но его ставшие ритуальными заявления о том, что премьер-министр Японии Такаити "считает отношения с Россией важными", не получают каких-либо реальных подтверждений в виде инициатив по выведению двусторонних отношений из тупика и пересмотру политики жестких антироссийских санкций. Да, Судзуки высказывается в пользу закупок Японией российских энергоносителей. Но, как он подчеркивает в своих выступлениях и лекциях внутри страны, целью его "работы с русскими" является "возвращение северных территорий", чему-де мешает санкционная политика, в условиях которой Москва отказывается обсуждать "мирный договор", включающий надуманный вопрос о принадлежности суверенно российских Курильских островов. И это аспект деятельности известного в Японии как склонного к самопиару Судзуки не должен выпадать из поля зрения общающихся с ним дипломатов, политиков и журналистов.



Р. P. S. Джеймс Браун – профессор международных отношений, специализирующийся на российских делах в токийском кампусе Университета Темпл – назвал Судзуки "известным самозванцем" и заявил, что организация встречи глав МИД двух стран является слишком сложной задачей. "Судзуки фактически представляет себя как посланника премьер-министра, однако официально таковым не является", – заявил Браун. "Похоже, он встречался с Такаити и Мотэги в Токио перед поездкой, и, судя по всему, у них не было возражений против его встречи с российскими чиновниками. Я уверен, что Такаити хотела бы узнать, о чем шла речь, но он не действует от имени японского правительства", – отметил он. Источник - Фонд стратегической культуры

