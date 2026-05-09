05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
05:32 10.05.2026

Японский блогер: "Россия – очень благородная и великодушная страна. Русские не бросили Японию в беде, несмотря на санкции"
09.05.2026 | Анатолий КОШКИН

Как и прогнозировалось в комментариях ФСК, Япония не сможет сохранять в полном объеме политически мотивированные "санкции" в отношении импорта российских энергоносителей, в первую очередь нефти и природного газа (СПГ). Но ее правительство намерено представить будущие закупки как якобы деятельность сугубо частного бизнеса.

По сообщению информационного агентства "Киодо цусин", на днях в порт назначения в префектуре Эхимэ (остров Сикоку) прибыл нефтяной танкер Voyager под флагом Омана с партией нефти с Сахалина, купленной японской компанией Taiyo Oil. Здесь в порту Кикума в городе Имабари расположен нефтеперерабатывающий завод этой компании.

Это событие широко освещалось в японских СМИ в связи с тем, что после февраля 2022 года официальный Токио отказался от импорта российской нефти, присоединившись позднее к инициированному западными странами механизму потолка цен, который для российской нефти на текущий год дискриминационно был определен в 40 долларов за баррель. Однако, выполняя волю крупного японского бизнеса, правительство настоятельно просило американскую администрацию исключить отдельные партии нефти, закупаемой с проекта "Сахалин-2", увязанных с контрактами на поставку СПГ. Дабы не портить отношения с Токио, Вашингтон вынужден был согласиться. В последний раз Taiyo Oil закупала российскую нефть в небольших объемах с Сахалина в июне 2025 года. Импорт с "Сахалина-2" согласован с США и не нарушает санкционного режима, отметил представитель управления природных ресурсов и энергетики при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. При этом было подчеркнуто, что даже небольшие объемы нефти из России важны для Японии на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива.

Судя по высказываниям представителей МИД РФ и других ведомств России, а также Президента РФ Владимира Путина, даже в условиях сознательно обрушенных Токио двусторонних политических и дипломатических отношений Москва не будет препятствовать расширению закупок российских энергоносителей, но, надо полагать, исключительно по нынешним сложившимся из-за американо-израильской агрессии против Ирана высоким ценам. Хотя сообщается, что "сумма контракта не разглашается".

На сегодняшний день, когда возникли серьезные проблемы с регулярной и бесперебойной поставкой нефти и СПГ с Ближнего Востока, от которой Япония зависит на 90%, вопрос диверсификации стран закупки и маршрутов доставки энергоносителей приобретает жизненно важное значение для экономики этой индустриальной страны и в прямом смысле слова жизни ее народа. Наиболее быстро и надежно можно было бы организовать поставки в Японию российских энергоносителей, причем не только с Сахалина, но и из других дальневосточных и сибирских месторождений. Однако японская политическая элита, включая обуреваемое русофобией и враждебностью к нашей стране правительство реакционно и милитаристски настроенной Санаэ Такаити, колеблется, ибо не желает признавать абсурдность и бесполезность обложения России и ее руководства несуразными "санкциями" и делать знаки в пользу примирения и восстановления отношений. А потому избран путь расширения закупок российских нефти и газа не связанными напрямую с правительством частными японскими компаниями.

Видимо, поэтому официальные лица в Японии уклоняются от упоминания России среди возможных альтернативных поставщиков. В министерстве экономики, торговли и промышленности страны не ответили на вопрос корреспондента ТАСС о том, рассматривается ли возможность импорта российской нефти, в том числе с учетом временной отмены Соединенными Штатами ограничений в отношении продажи нефти и нефтепродуктов из РФ.

В то же время озабоченные будущим японской экономики многие жители этой страны, участники дискуссий в соцсетях, все чаще и острее критикуют неконструктивную и нарушающую интересы Японии политику и призывают к возобновлению закупок нефти из РФ. Голоса в пользу поставок российской нефти звучат и среди специалистов. Так, ведущий эксперт в области внешней политики, старший научный сотрудник "Фонда мира Сасакавы" Цунэо Ватанабэ в беседе с корреспондентом ТАСС заявлял, что Японии на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, которое может привести к тому, что более года будет сохраняться нехватка поставок энергоресурсов из стран Персидского залива, необходимо восстановить и развивать отношения с другими поставщиками нефти, включая Россию.

Приход столь скоро танкера с российской нефтью в Японию вызвал интерес в мире, особенно в Китае, который в значительных количествах импортирует наши энергетические ресурсы, эффективно компенсируя возможные затруднения с поставками нефти с Ближнего Востока.

Китайское издание NetEase отмечает: "Блокировка Ормузского пролива, через который в сутки проходит около 20 миллионов баррелей нефти, спровоцировала масштабный энергетический кризис. JPMorgan предполагает, что мировые запасы нефти достигнут минимума примерно в сентябре этого года.

В этот критический момент Япония импортирует партию российской нефти с "Сахалина-2". Почему Токио был вынужден обратиться за помощью к противнику? На протяжении последних четырех лет Япония была в авангарде санкционной политики против российской нефти, но теперь внезапно переметнулась… Японии удавалось избегать импорта российской нефти, пока ситуация на Ближнем Востоке оставалась относительно стабильной. Но теперь, с блокировкой Ормузского пролива, жизненно важный для страны путь поставок был нарушен".

Китайские аналитики также с основанием предупреждают, что Токио будет вести двойную игру, не улучшая отношений с Москвой и сохраняя "санкции" и действуя через частные компании, якобы не имеющие в сделках с Россией никакого отношения к правительству Японии. И вскрывают нехитрую японскую комбинацию: "В этот раз нефть была закуплена компанией Taiyo Oil. Это классическая схема для Японии: частные компании обеспечивают работу заводов и нефтеперерабатывающих предприятий, а официальный Токио сохраняет антироссийскую санкционную позицию, при этом делая вид, что ничего не знает. Международное сообщество отреагировало спокойно – никто не обвинил Японию в нарушении санкций, и даже США не выступили против этой "коммерческой операции". У Японии четкая стратегия: санкции санкциями, а нефть должна литься рекой. Приоритетом Токио является обеспечение бесперебойного производства на ближайшие два месяца, а другие вопросы можно отложить на потом".

Верным можно назвать и вывод авторов статьи в NetEase: "Решение Токио закупить российскую нефть свидетельствует о крахе западного санкционного лагеря перед лицом реальности. Япония – не последняя страна, которая отдала приоритет работе нефтеперерабатывающих заводов, а не политическим интересам хозяев. Молчаливое одобрение США подтверждает, что санкции являются не целью, а лишь инструментом. И когда возникает угроза выживанию страны, от них легко отказываются. Европа и даже Турция, вероятно, последуют примеру Японии".

Известие о прибытии в Японию танкера с российской нефтью активно обсуждалось читателями популярного издания Yahoo News Japan, которое пишет: "В Японию прибыл первый танкер с российской нефтью. Японские читатели не поверили в свое счастье: "Неужели правительство наконец-то начало думать головой?"

Ниже приводятся комментарии японских читателей.

"Мы против цензуры!
Япония не должна относиться к России как к врагу. Это современное государство с умелыми лидерами.

IKDhanako
А как пели-то, как пели... когда конфликт между Россией и Украиной только начинался, наши СМИ уговаривали правительство отказаться от интересов страны. Ну, не идиотизм?

x1w*****
Украинский вопрос не имеет ни малейшего отношения к Японии. Торговля с Россией должна продолжаться.

gbp********
Кажется, на Украину всем уже наплевать. Соединенные Штаты больше не могут позволить себе оказывать ей военную помощь.

((o(^-^)o))
Россия нужна Японии, а вместо того, чтобы наладить отношения, мы только ссоримся со всеми подряд, включая КНДР и Китай! Будущее Японии отдано в руки Америки. Какие печальные и непростые времена нас ждут!

ara********
Россия – очень благородная и великодушная страна. Русские не бросили Японию в беде, несмотря на санкции.

eqf********
Спасибо, Россия! Самая близкая к нам страна, которую пытаются сделать такой далекой.

man********
Нам нужно обеспечить безопасность маршрутов в Россию и Соединенные Штаты.

nok********
Ура, мы снова хорошие друзья с Россией!

kou********
Интересно, а почему сумму закупки решили не разглашать?"

P. S. В связи с вышесказанным обращает на себя внимание тот энтузиазм, который проявляют российские СМИ, наперебой позитивно комментируя очередной приезд в Москву "друга России" японского парламентария Мунэо Судзуки. Но его ставшие ритуальными заявления о том, что премьер-министр Японии Такаити "считает отношения с Россией важными", не получают каких-либо реальных подтверждений в виде инициатив по выведению двусторонних отношений из тупика и пересмотру политики жестких антироссийских санкций. Да, Судзуки высказывается в пользу закупок Японией российских энергоносителей. Но, как он подчеркивает в своих выступлениях и лекциях внутри страны, целью его "работы с русскими" является "возвращение северных территорий", чему-де мешает санкционная политика, в условиях которой Москва отказывается обсуждать "мирный договор", включающий надуманный вопрос о принадлежности суверенно российских Курильских островов. И это аспект деятельности известного в Японии как склонного к самопиару Судзуки не должен выпадать из поля зрения общающихся с ним дипломатов, политиков и журналистов.

Р. P. S. Джеймс Браун – профессор международных отношений, специализирующийся на российских делах в токийском кампусе Университета Темпл – назвал Судзуки "известным самозванцем" и заявил, что организация встречи глав МИД двух стран является слишком сложной задачей. "Судзуки фактически представляет себя как посланника премьер-министра, однако официально таковым не является", – заявил Браун. "Похоже, он встречался с Такаити и Мотэги в Токио перед поездкой, и, судя по всему, у них не было возражений против его встречи с российскими чиновниками. Я уверен, что Такаити хотела бы узнать, о чем шла речь, но он не действует от имени японского правительства", – отметил он.

Источник - Фонд стратегической культуры
