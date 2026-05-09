Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было

05:52 10.05.2026 Волкодавы на марше

Как журналисты следили в Кремле за приготовлениями к военному параду на Красной площади



09.05.2026



8 мая президент России Владимир Путин принял в Кремле своих, как выяснилось, главных единомышленников: президентов Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был свидетелем того, какую благодарность президент России испытывал к каждому из них и за что.



Мы ждали начала переговоров с президентом Белоруссии в кремлевском пресс-центре, когда стало известно, что в этот вечер нам придется задержаться: прилетают президенты Казахстана и Узбекистана, и с ними тоже будут переговоры.



А до этого в закрытом режиме прошло совещание с членами правительства (на нем российский президент назвал терактом удары по зданию филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, ибо в результате этих ударов под угрозой оказались гражданские рейсы) и тем более заседание Совбеза, где, можно не сомневаться, обсуждалось прежде всего безопасное проведение утреннего парада на Красной площади.



Причем, по информации "Ъ", членов правительства, то есть вице-премьеров и министров, не будет на трибунах во время парада, а члены Совбеза (то есть охраняемые лица) будут.



Между тем переговоры в Представительском кабинете оказались очень условными. То есть формат их оставался неясным до самого их начала, и вариантов было множество, но в итоге, как можно было понять, остановились на самом житейском. То есть сели ужинать, и Владимир Путин то с одним, то с другим выходил к журналистам в Представительский кабинет, чтобы совершить протокольный обряд. Такого еще не было. Впрочем, новый формат был признан эффективным (экономилось время) и даже, рискну сказать, занятным.



Хотя очевидно, что масштабировать его вряд ли удастся: то, что происходило в этот вечер, возможно только именно между этими людьми в этом месте в это позднее время.



С Александром Лукашенко Владимир Путин обнимался просто от души. Это ведь видно было. Рад так рад.



- Белоруссия - одна из наиболее пострадавших во время войны республик бывшего Советского Союза,- сказал Владимир Путин коллеге.- Символично, что глава белорусского государства сегодня вместе с нами здесь… И завтра вместе с нами будете принимать участие в торжественных мероприятиях на Красной площади… Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Добро пожаловать!



Александр Лукашенко был парадоксальным:

- Владимир Владимирович,.. даже если не рады были бы видеть, я бы все равно приехал!..



В этом можно было даже не сомневаться, но российский президент не мог между тем сдержать смеха, потому что ответ был очень уж неожиданным и вроде даже вызывающим.



- Праздник добрый, светлый…- продолжал белорусский президент.- Всегда же мы думаем, что сказать, тем более такие у нас волкодавы-журналисты, все самые лучшие в вашем пуле, в моем…



Вот и журналистам досталось, и если они волкодавы (причем не на поводке, а на гремящей, стелющейся по земле цепи), то эта фраза должна была показаться куском мяса с кровью, который журналисты могли вырвать друг у друга из пасти, если бы в Представительском кабинете была связь и они могли передать ее раньше ревнивых коллег (впрочем, потом заработал "Билайн", и кто смог, воспользовался этим шансом).



- Я все-таки не могу избавиться от мысли: некоторые наши друзья, соседи, с кем мы жили в одном государстве, почему-то отказываются признавать эти праздники,- отметил Александр Лукашенко.- Особенно наши соседи, белорусские… Я вот думаю, всегда встает вопрос: ну зачем они это делают?! Это такое наше достижение!.. Мы спасли в свое время, наши предки, спасли от коричневой чумы, да не только Европу - весь мир спасли! Ясно, что было бы с нами, и не только с нами, проиграй эту войну наши предшественники. Зачем мы это делаем?!



Он негодовал, и негодование было безупречным:



- Это уже случилось, это наше великое достояние! Мы из этого исходим: это достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали же все, пускай не до всех война дошла, но воевали все и погибали десятками, сотнями тысяч. Поэтому просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими в кавычках товарищами, которые решили не то что забыть, а вообще бросить под ноги эту Победу!.. Ну а известные личности, у которых вообще предки, близкие, отцы, деды воевали в этой войне, они вообще себя непонятно как ведут…



Видимо, это о президенте Украины.



- Но мы-то не можем с вами эту победу кому-то отдать! Это наше достояние, это наше достижение! Белорусы потеряли каждого третьего в этой войне! Какой президент в Белоруссии может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту великую Победу? Никакой! Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня! - обращался к Владимиру Путину Александр Лукашенко.- Придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побыть на этой площади! А сегодня время показало, кто есть кто…



Очевидно, что неприехавшие и показали себя.



Здесь, в Первом корпусе Кремля, и была сейчас встреча малого СНГ.



Президент Белоруссии между тем растрогал президента России:



- Александр Григорьевич, для вас ничего неожиданного не скажу, а для наших людей, для наших граждан все-таки это важно… Мы никого не приглашали официально, мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать… Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь…



Это было сказано с особым чувством.



Собственно, на этом было все. Теоретически переговоры должны были продолжиться в закрытом режиме, но только теоретически. Журналисты едва успели выспросить пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действительно ли словацкий премьер Фицо привез послание российскому президенту от Зеленского. ("Так встречи-то еще не было!" - Дмитрий Песков был в недоумении.- А. К..)



А на вопрос, чья инициатива была продлить перемирие России с Украиной до 11 мая, Дмитрий Песков честно отвечал:

- Трампа!



После этого нас снова позвали в зал: начиналась вторая встреча. Сначала, встав из-за стола, куда присел на минутку, вошел Владимир Путин, спустя минуту - президент Казахстана, и тоже из-за стола.



Встреча с Касым-Жомартом Токаевым на людях не была такой теплой, как с Александром Лукашенко, тем более что они уж виделись, но все-таки.



- Я знаю, что все эти события военных лет…- говорил российский президент казахстанскому,- напрямую с этими событиями связана и ваша семья… И для нас для всех - и для наших народов, и для нас лично это действительно грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник. Несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией… Большое спасибо еще раз за то, что вы в Москве.



Да, поступок коллег еще будет отзываться в тех самых двусторонних отношениях.



- Советское государство, победив фашизм в Великой Отечественной войне, вышло из Второй мировой войны со статусом великой державы и стало учредителем фактически Организации Объединенных Наций,- добавил казахстанский президент.- То есть занималось непосредственно формированием нового мирового порядка после мировой войны… 57 фронтовиков осталось в Казахстане живущих, помнящих войну.



И сколько же их будет через год?



Через десять минут после того, как мы вышли из Представительского кабинета, мы в него опять зашли. А Дмитрий Песков успел прокомментировать указ президента Украины "О проведении парада в г. Москве", в котором так и было написано: "Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения". К указу были приложены географические координаты центра Москвы.



- Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать,- пожал плечами господин Песков,- да, и такие глупые шутки делать. (Он то есть даже не допускал мысли, что это можно говорить всерьез, и в этом был смысл комментария.- А. К..) Это, наверное, скорее его (президента Украины.- А. К.) большая беда. А нам не нужны ничьи разрешения, чтобы гордиться нашим Днем Победы.



Что ж, в этот вечер в Представительском кабинете Кремля обстановка не была безмятежно праздничной.



Переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым тоже были, конечно, скоротечными (в соседнем кабинете по-прежнему стыл ужин).



- Мы отдаем себе отчет в том, что в современных условиях, в условиях сегодняшнего дня наши встречи, в том числе по поводу даже праздничных мероприятий, являются проявлением и знаком особых отношений,- сказал и узбекскому коллеге Владимир Путин.- Отношений не просто дружбы - я бы сказал, братского взаимодействия. И то, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами и с моими коллегами будет присутствовать на военном параде на Красной площади - это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны вам за этот знак дружбы и внимания к нашим общим праздничным мероприятиям.



Конечно, им же всем на трибуны выходить.



То есть благодарил их Владимир Путин, получается, за мужество.



***



Операция "Парад"

Она была проведена на Красной площади не ниже и не выше похвал



09.05.2026



9 мая президент России Владимир Путин принял участие в военном параде на Красной площади и затем поделился впечатлениями о том, как это было, с коллегой из Словакии. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было, с читателями "Ъ".



Журналистов рано утром, с шести до семи, собирали по обыкновению на Зубовском бульваре, 4, в "РИА Новости". Ну да, журналистов было меньше, чем обычно. Но к семи утра, когда я приехал, все равно стояла очередь длиной метров 50.



В ней было, кстати, много иностранных журналистов. Я сначала удивился, ибо рассказывали, что им отказывали в аккредитации.



Но в аккредитации, справедливости ради, отказывали всем, а много иностранных журналистов было потому, что сюда, на Зубовский, приехали и те, кто шел потом на двусторонние переговоры, которых в Большом Кремлевском дворце (БКД) после приема в Государственном Кремлевском дворце должно было состояться не меньше десяти. А это в каждом случае целая делегация одних журналистов. Между тем еще больше, рискну сказать, отказывали российским журналистам. Отказали в параде фотографу "Ъ". История состояла в том, что в случае чего все должны поместиться в один автобус и, видимо, быстро уехать от греха.



Видел я здесь фотографов АР, AFP, Reuters. Ждать прохода в здание за бейджами на улице было не сильно комфортно, особенно журналистам из пула Верховного правителя Малайзии. Они думали, что если у них жара, то в других местах по крайней мере не холодно.



С Зубовского, 4 все разъехались в разные места. Я поехал на Красную площадь. Причем автобусы везли журналистов на разные трибуны.



- Автобус на левую трибуну отправляется...



Хотелось добавить, что с платформы номер один, но, во- первых, с платформы номер два, а во-вторых, сотрудник пресс-службы и сам понимал, как автовокзально звучит его голос, поэтому он дрожал, и не от волнения.



В половине девятого утра почти все тут были в сборе. Оркестр по пути с Большого Каменного моста старался приободрить себя маршем, а два отставших музыканта вливались в строй со стороны ГУМа и делали вид, что они тут оказались в самый нужный момент.



На Красной площади были возведены всего две небольшие трибуны, кроме центральной, каждая на 300 человек. Основные события происходили на левой. Сюда начинали стягиваться силы Совбеза России. Как и предсказывал "Ъ", на трибуне не было членов правительства, за исключением первого вице-премьера Дениса Мантурова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова, которые лишь подтверждали правило, являясь одновременно членами Совбеза.



Увидел я и служителей культа, то есть президента Федерации еврейских общин Александра Бороду и главного раввина России Берла Лазара.



- Вы ведь, между прочим, немногие из тех, у кого было приглашение на парад в прошлом году,- напомнил я им.



- Да, это честь для нас,- согласился Берл Лазар.- Но мы и хорошую погоду принесли с собой... Видите: солнце... И правда проглянуло.



- Как удалось прояснить? - попробовал я выяснить.



- Шабат...- туманно отвечал Берл Лазар.



- А вам по вашему уставу можно в этот день сюда? - интересовался я.



- Да, можно, но только пешком...- отвечал Берл Лазар.



Любопытно, что кроме двух иудейских священников я других служителей культа не увидел, что и немудрено. Впрочем, потом подошел, если не ошибаюсь, Равиль Гайнутдин, лидер российского исламского мира. Остальные, то есть представители католиков, а также буддистов, видимо, в свою очередь, попали под сокращение.



Кроме тех, кто уцелел в списках ("Чувствую себя одиноко",- честно признавался мне Стив Розенберг, глава бюро BBC в Москве), трибуны были заполнены участниками СВО, а также их женами. Рассаживались такие члены Совбеза, как Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Николай Патрушев...



- Как парад пройдет? - кричал из-за ограждения трибуны корреспондент Life главе СВР Сергею Нарышкину.

- Отлично! Не сомневайтесь! - доносилось с трибуны.- Хотя вы же и не сомневаетесь!..



То есть Сергей Нарышкин успевал еще и поработать с корреспондентом.



- Мы верим в вас! - креп голос корреспондента.



Под песню "Родная отчизна, родная страна, мы славим твое возрожденье!" закономерно появился председатель правительства Михаил Мишустин.



Я тем временем поговорил с Героем России, экс-командиром штурмового отряда "Черная Мамба" Игорем Юргиным. Он сейчас работает в Министерстве просвещения, возглавляет департамент.



- Чем вы там занимаетесь? - спрашивал я.



- Отвечаю за воспитание, дополнительное образование, детский отдых,- пояснял он.



- Ну вот из чего состоял ваш вчерашний день?



- Сначала из оперативки непосредственно... Я приехал с командировки, надо было провести...



- На оперативке что обсуждали?



- Куча задач...- покачал он головой.- Проект основ кадетского образования... Открытие лагеря "Солнечный" в Артеке будет. Это загрузка на тысячу мест... даже там побольше будет... Также питание в детских лагерях... Необходимо, чтобы оно было единообразным и качественным, и безопасным самое главное, потому что это очень же важно сейчас в условиях современных вызовов: безопасность детей, я имею в виду.



Он подумал и продолжил, словно решив открыть мне все карты:



- Надо работать над непринятием идеологии терроризма, экстремизма, над профилактикой, безопасностью... Сейчас будет проводиться целая стратегия, которая определит порядок работы на срок до 30 лет... Это фронт, которого не видно... Сейчас то, что делают наши западные партнеры в кавычках... Тут надо показывать зубы!.. И не только зубы, а ставить щит и потом идти в атаку, потому что так нельзя!..



Большое воздействие идет на умы и борьба за разум нашей молодежи, а это наше будущее, это те, кто придет нам на смену, те, кто будет управлять страной, те, кто будет преподавать детям в школах.



Я спросил, за что он получил звезду Героя России.



И тут уж он рассказывал без остановки вот что:



- Ну у них шесть элитных подразделений там было... 81-я аэромобильная, 95-я десантно-штурмовая, 66-я горная, 3-я Азовская, 92-я пехотная бригада... И мы просто зашли, нас было 100 человек в совокупности, пехотинцев, штурмовиков. Мы сыграли отвлекающий маневр, вступили в рукопашную схватку, переоделись в их форму и прошли несколько опорных пунктов, уничтожив, ликвидировав противника. Потом они только опомнились под обед, поняли, что происходит. Мы уже пошли накатами, конкретным боем, штурмовым...



Попросил авиацию, отошел на командный пункт. Старший начальник одобрил авиацию. Еще там ракеты были наземного действия С-300, которые мы навели, по координатам ударили, уничтожили командиров... Короче, потери у них были до 700 человек... На нас засаду делали... Какое подразделение, непонятно, но были спецназы, все обвешаны, засаду в овраге сделали, а мы обошли их... Там тоже очень много было хороших вещей...



Верилось.



Пустующей к десяти часам утра оставалась только ближняя к Мавзолею часть первого ряда кресел. Вскоре выяснилось, что она зарезервирована под пресс-секретарей первых лиц. Они до сих пор были при своих лидерах, которые прошли мимо нас на центральную трибуну без двух минут десять утра. Делегацию пресс-секретарей возглавлял Дмитрий Песков.



Интересно, что первой песней на Красной площади традиционно прозвучала "Священная война", а второй по счету - "С чего начинается Родина", причем в ритме марша, чего раньше тут никак не замечалось.



Речь президента была не длинной, ее ждали, так как было анонсировано, что она будет важной. То есть что-то такое должно было быть сказано.



И кое-что было.



- Мы всегда будем помнить подвиг советского народа - то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну,- произнес Владимир Путин,- спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений.



То есть те, кого раньше называли "освобожденной Европой", теперь являются "покорными соучастниками преступлений".



- Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи Специальной военной операции,- продолжал президент России после минуты молчания.- Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО! И несмотря на это, наши герои идут вперед!



Про это нельзя было не сказать.



- Залог успеха - наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания! У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу... Твердо уверен, что наше дело - правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным силам России! - настаивал Верховный главнокомандующий.- С праздником вас! С Днем Победы! Ура!



Прошли жизнеутверждающие кадры, на которых мелькали эпизоды СВО (я понимал, почему в параде не стал принимать участия премьер Словакии господин Фицо: те, кто был сейчас на трибуне, видел кадры СВО и разворачивания ядерной триады в сторону очень вероятного противника (таким образом, то, что раньше шло по Красной площади, то есть "Ярсы", например, теперь шло по ТВ), автоматически становился на сторону народа-победителя, а этого господин Фицо все-таки, похоже, избегает.



Затем пешим строем по Красной площади прошли представители родов и видов российских и северокорейских войск, а также музыканты, мимолетно промчалась авиагруппа - и парад закончился.

Нет, без парада техники это было не то. Не то.



Обычно Владимир Путин пешком спускается затем с коллегами к Александровскому саду, однако в этот раз предпочел доехать на микроавтобусе.



Прием в Государственном Кремлевском дворце тоже был кратким - и господин Путин сосредоточился на двусторонних переговорах, которые перед их началом казались бесконечными. Поэтому глаза очень боялись, а руки некуда было девать.



Впрочем, Владимир Путин, судя по всему, был в очень хорошем настроении. У него все получилось.



И пока журналисты ждали начала переговоров в одном из залов БКД (телекорреспондент RT Константин Придыбайло повествовал о том, как белорусские коллеги доставили ему президентским бортом мешок картошки для посадки: он ведь просил об этом Александра Лукашенко еще прошлой осенью, вот и собрались наконец), Владимир Путин в соседнем помещении негромко, не для протокола рассказывал Роберту Фицо о своем впечатлении от парада, да и от собственной речи:



- По-моему, получилось спокойно, достойно, без излишней милитаризации.



Ну без милитаризации все же не получилось. Источник - Коммерсантъ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778381520





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2026 года №1265

- Кадровые перестановки

- Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2026 года №1268

- Мажилис одобрил в первом чтении законопроекты об охране почв, по дорожной безопасности и охотничьей отрасли

- Явление "Адилета"

- Налоговые информсистемы, соцплатежи для самозанятых и единый платеж с ФОТ обсудили на Проектном офисе внедрения Налогового кодекса

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 апреля 2026 года

- Более 563 тыс. га сельхозземель возвращены в госсобственность

- Из Грузии экстрадирован подозреваемый за дачу взятки

