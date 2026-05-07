 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
13:51 10.05.2026

Казахстан перевооружит армию за два года
Астана сотрудничает с разными региональными центрами силы

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
07.05.2026

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отвел ровно два года на то, чтобы превратить Вооруженные силы страны в высокотехнологичный кулак, способный отвечать на вызовы эпохи "глобальной турбулентности". Глава государства подчеркнул: в нынешних реалиях дипломатия должна подкрепляться безупречной технической оснащенностью и готовностью защищать национальные интересы в любой ситуации.

Выступая на церемонии ко Дню защитника Отечества 7 мая, и Дню Победы, президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на связь между двумя датами. Он назвал современную армию достойной наследницей славы предков и "священным щитом", оберегающим суверенитет страны. Особый акцент Токаев сделал на мировом признании: "Казахстан – единственное государство СНГ, обладающее мандатом ООН на проведение самостоятельных миротворческих операций".

Говоря о внешней политике и безопасности, Токаев заявил, что Казахстан остается миролюбивым государством и выступает за решение конфликтов дипломатическими средствами. Однако, по его словам, страна должна быть готова отстаивать свои интересы и отражать любые угрозы.

Реформа армии де-факто стартовала после январских событий 2022 года. Риторика Астаны в сфере безопасности заметно ужесточилась, стала более прагматичной, и было принято решение о трансформации всей силовой вертикали. В рамках Вооруженных сил (ВС) были созданы специальные подразделения: силы специальных операций и территориальной обороны. В рамках объявленного 2026-го Годом цифровизации и искусственного интеллекта, в оборонном секторе также создаются специализированные подразделения для применения ИИ (искусственного интеллекта) в боевых задачах. Реформа затронет не только армию, но и все силовые структуры.

Параллельно с институциональными изменениями страна сделала ставку на "технологическое перевооружение". Национальная компания "Казахстан Инжиниринг" по итогам 2024 года отчиталась о доходе в 90,2 млн долл. Упор сделан на интеллектуальном оружии – беспилотных комплексах собственной и совместной разработки.

География партнерства впечатляет: от технологической синергии с Китаем на базе Петропавловского завода тяжелого машиностроения (ПЗТМ) до перспективных проектов с Южной Кореей. Но, пожалуй, главным геополитическим событием стал переход Казахстана и Азербайджана к формату оборонного кластера. Страны планируют разрабатывать технику, проводить испытания и развивать научные проекты. Строгая защита технологий от доступа третьих лиц подтверждает стратегическую глубину этого альянса, который призван стать новым "центром силы" в Каспийском бассейне, утверждает ресурс exclusive.kz.

Военное сотрудничество на Каспии подкреплено достигнутым соглашением между главами военных ведомств Казахстана и Азербайджана. Подписанный план на 2026 год закладывает фундамент для еще более тесного взаимодействия между армиями двух стран. Это подтвердил визит первого заместителя министра обороны, начальника Генштаба ВС Казахстана генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова в Турецкую Республику 6 мая 2026 года. Особое внимание Абубакиров уделил подготовке будущих кадров. Обучение казахстанских военнослужащих в элитных вузах Турции позволяет внедрять передовые методы управления и подготовки войск. Они изучают стандарты НАТО, осваивают тактику применения высокоточного оружия.

Связи Казахстана и России в сфере обороны сегодня считаются одним из важных направлений двусторонних отношений. По данным Министерства обороны Республики Казахстан, Астана и Москва развивают взаимодействие в оборонной сфере как часть широкой системы региональной безопасности. Эта работа основана на союзнических механизмах в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и двусторонних соглашениях.

Казахстанский политолог и эксперт по международным отношениям Риззат Тасым подчеркивает: военно-техническое сотрудничество Казахстана и России – это не просто инерция прошлого, а стратегически выверенный компонент двусторонних отношений. За три десятилетия этот путь прошел сложную эволюцию – от болезненного раздела советского наследства и решения "ядерного вопроса" до формирования современной, уникальной в своем роде модели партнерства. Сегодня Казахстан обладает одним из самых широких пакетов оборонных соглашений с РФ, которые реализуются как напрямую, так и через институты ОДКБ, ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества) и СНГ.

По мнению эксперта, в этом вопросе Астане жизненно необходим "холодный прагматизм", свободный от эмоциональных и популистских оценок. Россия остается ключевым фактором стабильности в Центральной Азии, а ее технологический потенциал в сфере ПВО (противовоздушной обороны), автоматизированных систем управления и развития военно-морских сил на Каспии представляет для Казахстана практический интерес.

Тем не менее эксперт акцентирует внимание на важности диверсификации: стремясь к укреплению собственного ОПК (на что в этом году выделено около 1% ВВП), Казахстан принципиально избегает зависимости от одного поставщика. "Современная война меняет правила игры, – отмечает Риззат Тасым. – Традиционная мощь уступает место гибридным методам, и сегодня вопрос "что эффективнее: 200 вертолетов или 2000 беспилотников?" становится риторическим". Использование преимуществ российского вооружения при сохранении курса на технологическую автономность – таков, по мнению политолога, текущий императив национальной безопасности.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778410260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2026 года №1265
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2026 года №1268
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроекты об охране почв, по дорожной безопасности и охотничьей отрасли
- Явление "Адилета"
- Налоговые информсистемы, соцплатежи для самозанятых и единый платеж с ФОТ обсудили на Проектном офисе внедрения Налогового кодекса
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 апреля 2026 года
- Более 563 тыс. га сельхозземель возвращены в госсобственность
- Из Грузии экстрадирован подозреваемый за дачу взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  