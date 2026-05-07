НГ: Казахстан перевооружит армию за два года

13:51 10.05.2026

Казахстан перевооружит армию за два года

Астана сотрудничает с разными региональными центрами силы



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

07.05.2026



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отвел ровно два года на то, чтобы превратить Вооруженные силы страны в высокотехнологичный кулак, способный отвечать на вызовы эпохи "глобальной турбулентности". Глава государства подчеркнул: в нынешних реалиях дипломатия должна подкрепляться безупречной технической оснащенностью и готовностью защищать национальные интересы в любой ситуации.



Выступая на церемонии ко Дню защитника Отечества 7 мая, и Дню Победы, президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на связь между двумя датами. Он назвал современную армию достойной наследницей славы предков и "священным щитом", оберегающим суверенитет страны. Особый акцент Токаев сделал на мировом признании: "Казахстан – единственное государство СНГ, обладающее мандатом ООН на проведение самостоятельных миротворческих операций".



Говоря о внешней политике и безопасности, Токаев заявил, что Казахстан остается миролюбивым государством и выступает за решение конфликтов дипломатическими средствами. Однако, по его словам, страна должна быть готова отстаивать свои интересы и отражать любые угрозы.



Реформа армии де-факто стартовала после январских событий 2022 года. Риторика Астаны в сфере безопасности заметно ужесточилась, стала более прагматичной, и было принято решение о трансформации всей силовой вертикали. В рамках Вооруженных сил (ВС) были созданы специальные подразделения: силы специальных операций и территориальной обороны. В рамках объявленного 2026-го Годом цифровизации и искусственного интеллекта, в оборонном секторе также создаются специализированные подразделения для применения ИИ (искусственного интеллекта) в боевых задачах. Реформа затронет не только армию, но и все силовые структуры.



Параллельно с институциональными изменениями страна сделала ставку на "технологическое перевооружение". Национальная компания "Казахстан Инжиниринг" по итогам 2024 года отчиталась о доходе в 90,2 млн долл. Упор сделан на интеллектуальном оружии – беспилотных комплексах собственной и совместной разработки.



География партнерства впечатляет: от технологической синергии с Китаем на базе Петропавловского завода тяжелого машиностроения (ПЗТМ) до перспективных проектов с Южной Кореей. Но, пожалуй, главным геополитическим событием стал переход Казахстана и Азербайджана к формату оборонного кластера. Страны планируют разрабатывать технику, проводить испытания и развивать научные проекты. Строгая защита технологий от доступа третьих лиц подтверждает стратегическую глубину этого альянса, который призван стать новым "центром силы" в Каспийском бассейне, утверждает ресурс exclusive.kz.



Военное сотрудничество на Каспии подкреплено достигнутым соглашением между главами военных ведомств Казахстана и Азербайджана. Подписанный план на 2026 год закладывает фундамент для еще более тесного взаимодействия между армиями двух стран. Это подтвердил визит первого заместителя министра обороны, начальника Генштаба ВС Казахстана генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова в Турецкую Республику 6 мая 2026 года. Особое внимание Абубакиров уделил подготовке будущих кадров. Обучение казахстанских военнослужащих в элитных вузах Турции позволяет внедрять передовые методы управления и подготовки войск. Они изучают стандарты НАТО, осваивают тактику применения высокоточного оружия.



Связи Казахстана и России в сфере обороны сегодня считаются одним из важных направлений двусторонних отношений. По данным Министерства обороны Республики Казахстан, Астана и Москва развивают взаимодействие в оборонной сфере как часть широкой системы региональной безопасности. Эта работа основана на союзнических механизмах в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и двусторонних соглашениях.



Казахстанский политолог и эксперт по международным отношениям Риззат Тасым подчеркивает: военно-техническое сотрудничество Казахстана и России – это не просто инерция прошлого, а стратегически выверенный компонент двусторонних отношений. За три десятилетия этот путь прошел сложную эволюцию – от болезненного раздела советского наследства и решения "ядерного вопроса" до формирования современной, уникальной в своем роде модели партнерства. Сегодня Казахстан обладает одним из самых широких пакетов оборонных соглашений с РФ, которые реализуются как напрямую, так и через институты ОДКБ, ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества) и СНГ.



По мнению эксперта, в этом вопросе Астане жизненно необходим "холодный прагматизм", свободный от эмоциональных и популистских оценок. Россия остается ключевым фактором стабильности в Центральной Азии, а ее технологический потенциал в сфере ПВО (противовоздушной обороны), автоматизированных систем управления и развития военно-морских сил на Каспии представляет для Казахстана практический интерес.



Тем не менее эксперт акцентирует внимание на важности диверсификации: стремясь к укреплению собственного ОПК (на что в этом году выделено около 1% ВВП), Казахстан принципиально избегает зависимости от одного поставщика. "Современная война меняет правила игры, – отмечает Риззат Тасым. – Традиционная мощь уступает место гибридным методам, и сегодня вопрос "что эффективнее: 200 вертолетов или 2000 беспилотников?" становится риторическим". Использование преимуществ российского вооружения при сохранении курса на технологическую автономность – таков, по мнению политолога, текущий императив национальной безопасности.