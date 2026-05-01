15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
14:01 10.05.2026

Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
Попытка расшифровать сверхважный намек ВВП

Прочитал вскоре после просмотра парада 9 мая про то, что некая западная букмекерская контора оценила шансы на скорое постоянное прекращение огня между Россией и Украиной как стопроцентные и сильно удивился безбашенному оптимизму владельцев этой "богадельни". А потом удивился еще больше – да что там, изумился! – услышав следующую фразу Владимира Путина, произнесенную им в ходе ответов на вопросы журналистов: "Начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь".

Не то слово, товарищ Верховный Главнокомандующий! Не просто серьезная и важная, а архиважная, как вроде бы некогда выражался фактический отец украинской незалежности Владимир Ильич Ленин. Но в чем именно состоит конкретная смысловая начинка этой "архиважной вещи"? Для того, чтобы попытаться понять контекст, приведу полное высказывание президента РФ. Путин вспоминает о почти уже было состоявшейся договоренности с Украиной в Стамбуле весной 2022 года и о том, как эта договоренность была сорвана Борисом Джонсоном:

"Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний Премьер Великобритании. И что говорит? "Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо". А кто определяет, справедливо или нет? Если председатель переговорной группы с украинской стороны парафировал эти документы, что же здесь несправедливого? Кто это определяет? Ну все, замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь".

Как мы видим, контекст не считывается. Загадочная фраза хозяина Кремля прозвучала как бы мимоходом и не имеет прямого отношения к тому, о чем Путин говорил до этого. И к тому, что после этого тоже: "Возникает вопрос: а зачем? Во-первых, ждали "сокрушительного поражения" России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут, вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть. Есть и те, которые, безусловно, понимают суть происходящих событий. Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран".

Хорошая надежда, позитивная – но при этом не имеющая особых (и не особых тоже) шансов на свою реализацию в режиме реального времени, в горизонте предстоящих нескольких месяцев. Конечно, "дело" может "идти к завершению" с очень разной скоростью. И Путин эту скорость никак не обозначил, оставляя таким образом широкий простор для интерпретации своего высказывания – настолько широкий, что попытки такой интерпретации будут мало чем отличаться от гаданий и попыток попасть пальцем в небо.

Предлагаю поэтому заняться лучше "инвентаризацией" того, что мы знаем и можем считать из других высказываний российского лидера. Недавно в СМИ со ссылкой на председателя Европейского совета, португальца Антонио Кошту прошла информация о готовности ЕС к возобновлению полноценного диалога с Россией. Отвечая на вопрос об этой инициативе, ВВП не стал "класть камень в протянутую руку", а отреагировал вполне себе положительно.

Все сконцентрировались на той части путинского заявления, в которой он выразил свои личные предпочтения по поводу личности потенциального главного переговорщика с европейской стороны: "Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шредер". Ясно, что шансов получить такое назначение у "господина Шредера" примерно столько же, сколько улететь на планету Юпитер в ближайшее время. Но здесь действует принцип "какой вопрос – такой и ответ". Путина спросили о его личных предпочтениях – он о них честно и рассказал.

Однако реально важный сигнал заключен в совсем других словах президента РФ: "Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров, никогда. Это же не мы отказались, а они отказались". Другими словами, Путин дал "зеленый свет" переговорам с Европой. Мяч теперь на другой стороне.

Согласен ВВП и на встречу с Зеленским – причем не только в Москве, что, как не раз заявлял киевский начальник, для него неприемлемо. У Путина, правда, уже по-прежнему есть условие. Но оно уже не выглядит как непреодолимое препятствие: "Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры, потому что мы знаем, что такое сами переговоры".

Что все это значит в совокупности? Вполне возможно, что ничего. Путин выразился крайне аккуратно и обтекаемо и ничем себя не связал. Но если исходить из того, что мы имеем дело с реально значимыми политическими сигналами, то надо прежде всего учитывать вот какое обстоятельства: предстоящие полгода – это последний временной отрезок, когда президент Трамп будет располагать хоть какой-то свободой рук. Как я постоянно повторяю, по итогам промежуточных выборов в конгресс на этих руках, скорее всего, будут "защелкнуты политические наручники".

На этом на данный момент, наверное, можно остановиться – с тем, чтобы иметь возможность правильно считать и интерпретировать новые неожиданные политические сигналы. Сигналы, которые могут как последовать, так и не последовать.

Михаил Ростовский

Источник - Московский Комсомолец
