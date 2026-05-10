Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников

14:17 10.05.2026 В Японии фактически подтвердили планы отправить делегацию в РФ

Однако при этом японское Министерство экономики, торговли и промышленности попыталось частично опровергнуть эти утверждения, следует из сообщений ведомства в X



ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии фактически подтвердило появившуюся ранее в СМИ информацию о планах направить в РФ делегацию с участием представителей бизнеса, но при этом попыталось частично опровергнуть эти утверждения. Японское ведомство опубликовало три сообщения по этой теме в Х.



В первом из них министерство сообщило, что у правительства нет планов по отправке в Россию экономической делегации "в расчете на сотрудничество в экономической и энергетической сферах после окончания" конфликта на Украине. После этого ведомство добавило еще две привязанные к этому сообщению записи. "Вместе с тем защита активов японских компаний, по-прежнему остающихся на территории России, является необходимой задачей. Правительство Японии последовательно обращалось к российской стороне по дипломатическим каналам и поддерживало с ней постоянный диалог. В этой связи в конце мая сотрудники японского правительства планируют командировку в Россию: в настоящее время ведется проработка вопроса об установлении контактов с российской стороной во взаимодействии с заинтересованными компаниями", - написало ведомство, подчеркнув, что "во встречах не исключается участие представителей соответствующих компаний".



В комментариях к этим записям японские пользователи обращают внимание на странный формат подачи информации. В частности, они подчеркивают, что вторая запись к основному сообщению по факту прямо противоречит изложенному в нем опровержению. В комментариях активно приводится мнение о том, что из-за особенностей отображения сообщений в ленте Х большинство пользователей увидят только основное сообщение ведомства, но не привязанные к нему две дополнительные записи, из-за чего у читателей может сложиться мнение, что правительство Японии однозначно не имеет планов отправлять в РФ экономическую делегацию. Основная запись японского ведомства к настоящему времени набрала в Х 1,1 млн просмотров, тогда как две дополнительные - 143 и 235 тыс. соответственно.



История вопроса

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что Токио планирует направить в РФ делегацию с участием представителей бизнеса, в том числе компаний Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi. Делегация, как уточнялось, направляется под руководством Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Как отмечалось, отправка делегации прорабатывается с учетом того, что японский бизнес может возобновить деловую активность в России после завершения конфликта на Украине. По данным агентства, во время визита, если он состоится, может быть поднят вопрос о закупках российской нефти. Газета "Майнити" со ссылкой на источники также сообщила о проработке правительством отправки делегации бизнеса в Россию 26-27 мая.



В МИД Японии на вопросы ТАСС пока не ответили. В то же время источник ТАСС в Минэкономики Японии сообщил, что ведомство не планирует отправку экономической миссии в Россию, предполагающей совместную поездку для обсуждений будущих отношений, однако не может говорить о командировках представителей отдельных компаний. В Mitsui на вопросы ТАСС воздержались от комментариев.







Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз



Кирилл Стрельников

10.05.2026



По утечкам из японского агентства Kyodo, 26-27 мая в Москву прилетит влиятельная делегация представителей крупнейших компаний Японии - Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Itochu и Sumitomo, а также логистической компании Mitsui O.S.K. Lines.



Планируется, что в ходе встречи стороны обсудят экономические вопросы и тему конфликта на Украине.



Надо отметить, что такого рода "торговое посольство" из Японии посетит Россию впервые с 2022 года. И, вообще-то, для стороннего наблюдателя такая активность может показаться весьма странной на фоне заявлений японских властей о постепенном, но необратимом сворачивании российского энергоимпорта и усилении антироссийских санкций.



Мало того, общественный консенсус в Японии состоит в том, что поражение России на Украине отвечает интересам Японии, а внешняя и оборонная политика Москвы оправдывает курс Токио на ускоренную милитаризацию страны.



Ровно неделю назад генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что Япония продолжит санкционное давление на Россию, а незадолго до этого вашингтонский Институт Арктики опубликовал доклад, согласно которому "текущее противостояние между Россией и Западом предоставляет Японии уникальную возможность успешно "дерусифицировать" свои энергетические цепочки поставок".



Так что же случилось, могучие и самостоятельные самураи?



Злые языки утверждают, что в случае с Японией начинает сбываться древняя русская поговорка: "Война настанет - хлебушка попросишь".



Несколько дней назад на переговорах в Австралии японский премьер Санаэ Такаичи заявила, что блокировка поставок нефти через Ормузский пролив "вызывает неописуемо негативные последствия" для всей Юго-Восточной Азии, и в частности для Японии, которая вместе с Южной Кореей зависит от импорта энергии и первичного сырья больше всех в мире.



Например, сырье для производства пластмасс - нафта - начала заканчиваться в Японии уже в марте, затем помахали ручкой медь и алюминий, а потом гелий. Синхронно с этим начали трещать по швам производство электроники, химическая промышленность и автопроизводство. По данным Reuters, только концерн Toyota за этот год потерпит убыток в 4,3 миллиарда долларов. Почему? Потому что в прекрасном новом технологическом мире, где машины растут прямо на ветряках и солнечных панелях, в реальности нефть нужна для всего - от резины, пластика, краски и синтетических волокон до самого топлива.



Как пищат японские СМИ, "Япония столкнулась со структурным энергетическим кризисом", который почему-то никак не разруливается политическими заявлениями. Оказывается, до сего момента 94 процента сырой нефти Япония закупала на Ближнем Востоке, а 90 процентов этого объема шло через Ормузский пролив, который теперь наглухо запер разорванный на клочки Иран.



Японии пришлось даже впервые с 1978 года раскупорить государственные стратегический нефтяные резервы, но быстро выяснилось, что пустеющие бочки сами собой заполняться обратно не хотят. И еще пришли вести, что блокада Ормуза может длиться весьма долго.



И тут к японскому правительству на черных лимузинах подъехали серьезные дяди в хороших костюмах (из тех самых компаний, которые едут в Москву, и не только) и на хорошем и понятном японском языке объяснили, что к чему. И тут же правительственные чиновники достали из шкафчика до времени хранившуюся там арктическую стратегию Японии, где - о чудо! - черным по белому написано, что "альтернативой ближневосточным поставкам являются российские арктические энергоресурсы", а маршрут из Японии в Европу короче на 40 процентов через Северный морской путь (СМП). Да что вы говорите!



Вывод стратегии: "в центре всех расчетов Японии по Арктике стоит Россия". Которую никак нельзя обогнуть, обойти и снести - какая жалость.



Как написало издание The Diplomat, ситуация с Ормузом резко усилила и ускорила российскую стратегию "разворота в Азию", где главные мировые энергоимпортеры - Китай и Индия - уже на десятилетия вперед формируют новую энергетическую реальность, с которой будут считаться все: "Хотя эпицентр геополитического риска находится в Персидском заливе, самые глубокие сдвиги в энергетических отношениях происходят за тысячи километров к востоку".



Как пишет издание Asia Times, "великий географический разлом в азиатском энергетическом будущем проходит не между союзниками и несоюзниками, не между демократиями и автократиями, а между государствами, имеющими операционное присутствие в северном энергетическом театре, и теми, у кого его нет". И вообще: "энергетическая безопасность Азии все больше проходит через Сахалин, Мурманск, Ямал и Берингов пролив".



Как констатируют эксперты, Россия парадоксально становится "энергетической осью Азии" не из‑за политического потепления, а потому, что она обладает географией, "которая создает новый энергетический ландшафт".



Россия всегда была, есть и будет костью в горле для всего коллективного Запада из-за того, что у нас есть все. И если мы захотим, сможем обойтись вообще без них - а они без нас не смогут, что и демонстрируют последние конвульсии Японии.



Ситуация предельно простая: Япония не может одновременно занимать конфронтационную позицию по отношению к Москве и при этом расширять участие в российских ресурсных проектах.



Какую маску (грустную или веселую) в итоге выберут актеры театра Кабуки и какую цену они готовы заплатить за российский билет - выяснится очень скоро. Источник - РИА Новости

