15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:17 10.05.2026

В Японии фактически подтвердили планы отправить делегацию в РФ
Однако при этом японское Министерство экономики, торговли и промышленности попыталось частично опровергнуть эти утверждения, следует из сообщений ведомства в X

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии фактически подтвердило появившуюся ранее в СМИ информацию о планах направить в РФ делегацию с участием представителей бизнеса, но при этом попыталось частично опровергнуть эти утверждения. Японское ведомство опубликовало три сообщения по этой теме в Х.

В первом из них министерство сообщило, что у правительства нет планов по отправке в Россию экономической делегации "в расчете на сотрудничество в экономической и энергетической сферах после окончания" конфликта на Украине. После этого ведомство добавило еще две привязанные к этому сообщению записи. "Вместе с тем защита активов японских компаний, по-прежнему остающихся на территории России, является необходимой задачей. Правительство Японии последовательно обращалось к российской стороне по дипломатическим каналам и поддерживало с ней постоянный диалог. В этой связи в конце мая сотрудники японского правительства планируют командировку в Россию: в настоящее время ведется проработка вопроса об установлении контактов с российской стороной во взаимодействии с заинтересованными компаниями", - написало ведомство, подчеркнув, что "во встречах не исключается участие представителей соответствующих компаний".

В комментариях к этим записям японские пользователи обращают внимание на странный формат подачи информации. В частности, они подчеркивают, что вторая запись к основному сообщению по факту прямо противоречит изложенному в нем опровержению. В комментариях активно приводится мнение о том, что из-за особенностей отображения сообщений в ленте Х большинство пользователей увидят только основное сообщение ведомства, но не привязанные к нему две дополнительные записи, из-за чего у читателей может сложиться мнение, что правительство Японии однозначно не имеет планов отправлять в РФ экономическую делегацию. Основная запись японского ведомства к настоящему времени набрала в Х 1,1 млн просмотров, тогда как две дополнительные - 143 и 235 тыс. соответственно.

История вопроса
Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что Токио планирует направить в РФ делегацию с участием представителей бизнеса, в том числе компаний Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi. Делегация, как уточнялось, направляется под руководством Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Как отмечалось, отправка делегации прорабатывается с учетом того, что японский бизнес может возобновить деловую активность в России после завершения конфликта на Украине. По данным агентства, во время визита, если он состоится, может быть поднят вопрос о закупках российской нефти. Газета "Майнити" со ссылкой на источники также сообщила о проработке правительством отправки делегации бизнеса в Россию 26-27 мая.

В МИД Японии на вопросы ТАСС пока не ответили. В то же время источник ТАСС в Минэкономики Японии сообщил, что ведомство не планирует отправку экономической миссии в Россию, предполагающей совместную поездку для обсуждений будущих отношений, однако не может говорить о командировках представителей отдельных компаний. В Mitsui на вопросы ТАСС воздержались от комментариев.

Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз

Кирилл Стрельников
10.05.2026

По утечкам из японского агентства Kyodo, 26-27 мая в Москву прилетит влиятельная делегация представителей крупнейших компаний Японии - Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Itochu и Sumitomo, а также логистической компании Mitsui O.S.K. Lines.

Планируется, что в ходе встречи стороны обсудят экономические вопросы и тему конфликта на Украине.

Надо отметить, что такого рода "торговое посольство" из Японии посетит Россию впервые с 2022 года. И, вообще-то, для стороннего наблюдателя такая активность может показаться весьма странной на фоне заявлений японских властей о постепенном, но необратимом сворачивании российского энергоимпорта и усилении антироссийских санкций.

Мало того, общественный консенсус в Японии состоит в том, что поражение России на Украине отвечает интересам Японии, а внешняя и оборонная политика Москвы оправдывает курс Токио на ускоренную милитаризацию страны.

Ровно неделю назад генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что Япония продолжит санкционное давление на Россию, а незадолго до этого вашингтонский Институт Арктики опубликовал доклад, согласно которому "текущее противостояние между Россией и Западом предоставляет Японии уникальную возможность успешно "дерусифицировать" свои энергетические цепочки поставок".

Так что же случилось, могучие и самостоятельные самураи?

Злые языки утверждают, что в случае с Японией начинает сбываться древняя русская поговорка: "Война настанет - хлебушка попросишь".

Несколько дней назад на переговорах в Австралии японский премьер Санаэ Такаичи заявила, что блокировка поставок нефти через Ормузский пролив "вызывает неописуемо негативные последствия" для всей Юго-Восточной Азии, и в частности для Японии, которая вместе с Южной Кореей зависит от импорта энергии и первичного сырья больше всех в мире.

Например, сырье для производства пластмасс - нафта - начала заканчиваться в Японии уже в марте, затем помахали ручкой медь и алюминий, а потом гелий. Синхронно с этим начали трещать по швам производство электроники, химическая промышленность и автопроизводство. По данным Reuters, только концерн Toyota за этот год потерпит убыток в 4,3 миллиарда долларов. Почему? Потому что в прекрасном новом технологическом мире, где машины растут прямо на ветряках и солнечных панелях, в реальности нефть нужна для всего - от резины, пластика, краски и синтетических волокон до самого топлива.

Как пищат японские СМИ, "Япония столкнулась со структурным энергетическим кризисом", который почему-то никак не разруливается политическими заявлениями. Оказывается, до сего момента 94 процента сырой нефти Япония закупала на Ближнем Востоке, а 90 процентов этого объема шло через Ормузский пролив, который теперь наглухо запер разорванный на клочки Иран.

Японии пришлось даже впервые с 1978 года раскупорить государственные стратегический нефтяные резервы, но быстро выяснилось, что пустеющие бочки сами собой заполняться обратно не хотят. И еще пришли вести, что блокада Ормуза может длиться весьма долго.

И тут к японскому правительству на черных лимузинах подъехали серьезные дяди в хороших костюмах (из тех самых компаний, которые едут в Москву, и не только) и на хорошем и понятном японском языке объяснили, что к чему. И тут же правительственные чиновники достали из шкафчика до времени хранившуюся там арктическую стратегию Японии, где - о чудо! - черным по белому написано, что "альтернативой ближневосточным поставкам являются российские арктические энергоресурсы", а маршрут из Японии в Европу короче на 40 процентов через Северный морской путь (СМП). Да что вы говорите!

Вывод стратегии: "в центре всех расчетов Японии по Арктике стоит Россия". Которую никак нельзя обогнуть, обойти и снести - какая жалость.

Как написало издание The Diplomat, ситуация с Ормузом резко усилила и ускорила российскую стратегию "разворота в Азию", где главные мировые энергоимпортеры - Китай и Индия - уже на десятилетия вперед формируют новую энергетическую реальность, с которой будут считаться все: "Хотя эпицентр геополитического риска находится в Персидском заливе, самые глубокие сдвиги в энергетических отношениях происходят за тысячи километров к востоку".

Как пишет издание Asia Times, "великий географический разлом в азиатском энергетическом будущем проходит не между союзниками и несоюзниками, не между демократиями и автократиями, а между государствами, имеющими операционное присутствие в северном энергетическом театре, и теми, у кого его нет". И вообще: "энергетическая безопасность Азии все больше проходит через Сахалин, Мурманск, Ямал и Берингов пролив".

Как констатируют эксперты, Россия парадоксально становится "энергетической осью Азии" не из‑за политического потепления, а потому, что она обладает географией, "которая создает новый энергетический ландшафт".

Россия всегда была, есть и будет костью в горле для всего коллективного Запада из-за того, что у нас есть все. И если мы захотим, сможем обойтись вообще без них - а они без нас не смогут, что и демонстрируют последние конвульсии Японии.

Ситуация предельно простая: Япония не может одновременно занимать конфронтационную позицию по отношению к Москве и при этом расширять участие в российских ресурсных проектах.

Какую маску (грустную или веселую) в итоге выберут актеры театра Кабуки и какую цену они готовы заплатить за российский билет - выяснится очень скоро.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778411820


