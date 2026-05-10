TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев

15:31 10.05.2026

TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран

10.05.2026 | Алексей БАЛИЕВ



Правящие круги Армении все чаще в последнее время разъясняют политическую суть и, скажем так, подлинную географию пресловутого "коридора Трампа" (ТRIPP: Trump Route for International Peace and Prosperity), нацеленного на обеспечение не только американского, но и турецко-американского контроля за критическими ресурсами и транзитной инфраструктурой Закавказья.



"Армения рассматривает TRIPP не только как связь между основной частью Азербайджана и Нахичеваном (через граничащую с Ираном южную Армению. – Ред.), а как более масштабный стратегический проект, для понимания обязательства (похоже, обязательства Армении перед США? – Ред.) соединить Центральную Азию с Европой" – такова оценка сего прожекта замминистром иностранных дел РА Вааном Костаняном.



Замглавы МИД Армении также пояснил, что реализация проекта позволит "связать южную часть Армении (то есть анклав Мегри-Агарак. – Ред.) с северной с использованием Нахичеванской железной дороги". То есть речь идет о западном секторе "Транссиба Закавказья", выходящего в Турцию (через северо-запад Армении) и бесперебойно работавшего почти 90 лет, до 1990-го включительно. В этой связи дается понять, что в настоящее время не является приоритетным давний проект Южно-Кавказской железной дороги РФ – концессионера ж/д Армении (с 2008 г.) по соединению южной и северной Армении через ее центральный регион.



Прежние проекты (2010-х – начала 2020-х) развития ж/д сети Армении поныне не реализованы



При этом г-н Костанян уверен, что с проектом Трампа вкупе с налаживаемым ж/д сообщением между Азербайджаном и Арменией "мы получим возможность соединить не только Восток с Западом, но и Персидский залив с Черным морем. Что станет огромным изменением для всего региона". Замглавы МИД имеет в виду транзит Армении через Азербайджан-Иран к Персидскому заливу и обратно, а недавно забытый в Ереване армяно-иранский ж/д проект Мегри-Меренд (примерно 250 км), напрямую и по кратчайшему пути выводящий Армению в Иран, к иранским и иракским портам Персидского залива.



Неоднократно отмечается в США и Закавказье, что TRIPP-маршрут – составная часть Транскаспийского (Срединного) коридора, нацеленного на заключительный грузотранзит через Турцию в Европу (с частичным использованием портов Грузии). Соответственно, весь этот коридор, давно инициируемый Вашингтоном и Анкарой, предусматривает его подконтрольность США, а первичный здесь этап контроля – это означенный TRIPP.



Отметим также, что Срединный коридор лоббируется и Всемирным банком и всецело поддерживается Анкарой. Где под ТRIPP-маршрутом, подчеркнем, подразумевается весь транзитный ареал Закавказье, включая его паромно-портовую сеть Турцию.



Ареал Срединного коридора



В этой связи характерно и то, что вышеупомянутые тезисы замглавы МИД Армении совпали по времени с заявлением Д. Трампа о стратегическом партнерстве США с Арменией: "...моя администрация укрепляет наше стратегическое партнерство, обеспечивая армянскому народу существенные (якобы. – Ред.) благоприятные возможности и продвигая прочную стабильность во всем регионе Южного Кавказа". Более того: оказывается, "США и Армения продолжат работать над строительством более защищенного и процветающего мира". В связи с этим США поддерживают ускоренное восстановление прямого ж/д сообщения Турция – Армения, прерванного Анкарой в 1993 г. По имеющейся информации, оно будет возобновлено в апробационном режиме не позже 3-го квартала с. г., а в полном регулярном объеме – до конца текущего года.



Официально приветствует такой сценарий и Евросоюз. Там железную дорогу Армения – Турция рассматривают не только как важнейший сегмент общерегиональной транспортной инфраструктуры, но и как дополнительную политэкономическую "связку" Армении, да и Турции с ЕС. Потому неудивительно, что периодически появляется информация о возможном, по крайней мере частичном, финансировании технического восстановления этой артерии в рамках TRIPP-проекта и со стороны Брюсселя.



Кстати, Нарек Карапетян, один из руководителей оппозиционной партии "Сильная Армения" и возглавляющий ее избирательный список, заявил на днях, что в случае разблокирования границ Армения "посредством Турции может выйти на европейский рынок". Странное дело: разве Армения не выходит на тот же рынок по коммуникациям через порты Грузии и трансчерноморский паром Грузи – РФ (Батуми – Новороссийск), или через грузинско-российский погранпереход Казбеги – Верхний Ларс? Разумеется, выходит. Но, скорее всего, здесь косвенная просьба насчет более низких грузотранзитных тарифов в Турции для Армении, чем по упомянутым "внетурецким" артериям.



Кроме того, "маршрут Трампа", сопредельный с ирано-армянской границей, подразумевает, по всей видимости, максимально жесткий контроль этой границы со стороны Армении и косвенно со стороны США. Поскольку во второй половине апреля с. г. группа работников погран- и таможенной служб Армении ознакомилась с контролем США за обширной сухопутной границей с Мексикой – 3150 км (включая границу по рекам). По данным американских источников, "в рамках программы экспортного контроля и пограничной безопасности США делегация побывала в Вашингтоне, а также Эль-Пасо и Артиже, где ознакомилась с деятельностью таможенно-пограничной службы на границе с Мексикой. Гостей также приняли в Академии пограничной службы США".



Те же источники напоминают, что сотрудничество в этой сфере "закреплено в одном из подписанных в августе 2025 г. в Вашингтоне меморандумов с Арменией". Документ нацеливает на "повышение эффективности таможенного контроля, включая борьбу с контрабандой и незаконным пересечением границы".



Словом, немало новых подтверждений, что взаимодействие Вашингтона и Еревана, официально сконцентрированное в рамках транзитного коридора через южную Армению, фактически выходит далеко за эти рамки и не только географически, но и политико-экономически.