00:05 11.05.2026
ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Марат Быков
СВО
На Краснолиманском направлении русские войска создали угрозу логистике местной группировки ВСУ. Также части 20-й гвардейской ОА форсировали Северский Донец и завязали бои за Пришиб и Татьяновку – тем самым начав формировать "северную клешню" охвата Славянско-Краматорской агломерации. На Константиновском наши штурмовые подразделения вошли в юго-западные кварталы города, лишив противника возможности маневрировать значительными силами внутри городской черты. А на Запорожском направлении ВСУ потеряли значительную часть резервов в попытках вернуть контроль над Степногорском.
Краснолиманское направление
Части 25-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели добиться успеха в боях на подступах к логистическим артериям, снабжающим гарнизон ВСУ в Красном Лимане. Русским войскам удалось сблизиться с поселком Старый Караван, а Брусовка фактически находится в "серой зоне" – там время от времени появляются то наши, то украинские подразделения.
Вся жизнеспособность Краснолиманской группировки ВСУ держится на шоссе Т-05-14 и его "рукавах", контроль над которыми противник обеспечивает, опираясь на район Старого Каравана и прилегающие территории. ВС РФ создали для подразделений 33-й ОМБр ВСУ крайне тяжелую ситуацию: если русские штурмовики ворвутся в Старый Караван и установят прочный контроль над Брусовкой, полноценное снабжение Красного Лимана станет невозможным.
Альтернатива в виде наведенной переправы у села Маяки задачи не решит – пропускная способность мала, а сосредоточение средств поражения сделает ее "мертвой дорогой". Противник пытается отвлечь силы 25-й ОА, вводя рейдовые группы в тыл – через лесисто-болотистую местность у Дибровы в сторону Ямполя, а также через "ничейную территорию" у Дробышево в направлении Шандриголово. Расчет прост: заставить ВС РФ распылить силы и дать 33-й ОМБр возможность для контратак.
Константиновское направление
Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в боях к югу от Константиновки добились значительного прогресса. В селе Долгая Балка нашим штурмовым подразделениям удалось закрепиться и взять под контроль порядка трети населенного пункта, а также овладеть заброшенной войсковой частью в его окрестностях. ВСУ упустили момент, когда могли имеющимися силами восстановить полный контроль над населенным пунктом. Полная утрата Долгой Балки и Роскошного откроет для наших войск дорогу на север вдоль малых водохранилищ – именно по их дамбам противник снабжает гарнизон Константиновки сухопутными дронами.
Также подразделениям ВС РФ со стороны Ильиновки и тепличного комбината "Перспектива" удалось войти в южные и юго-западные микрорайоны Константиновки. Украинский гарнизон выстроил оборону в многоквартирных высотных домах по улице Громова и примыкающих кварталах. С перенесением боев на новые участки внутри города обороняющиеся постепенно утрачивают возможность концентрировать усилия: теперь весомая часть сил вынуждена выстраивать круговую оборону в кварталах многоквартирных домов, что исключает для украинского командования возможность маневрировать сколь-нибудь значительными соединениями.
Общая картина говорит о том, что ВС РФ нацелены на то, чтобы сломить сопротивление неприятеля сначала на юге города, а затем приступить к ликвидации его обороны на севере Константиновки.
Краснолиманское направление (Святогорск)
Подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ форсировали Северский Донец в районе сел Татьяновка и Пришиб и завязали бои за них – по некоторым данным, наши штурмовые подразделения уже заняли часть указанных населенных пунктов.
В глобальном плане это означает, что 20-я гв. ОА лихим рывком за водную преграду создала противнику целую массу критически опасных проблем – наши штурмовики способны сорвать планы ВСУ по созданию альтернативных переправ в районе Сидорово для снабжения группировки в Красном Лимане. Форсирование также открывает возможность быстро выбить противника из большой излучины Северского Донца и спасти Святогорскую лавру, находящуюся в полукилометре от Татьяновки. Кроме того, открывается дорога на Богородичное – через него ВСУ снабжают свой гарнизон в Святогорске и через него же будут отходить при деградации обстановки.
Состав обороны противника в излучине численно невелик: в Татьяновке расквартированы подразделения 3-й ОШБр, в районе Пришиба – части 60-й ОМБр, выполняющие роль сил прикрытия и резерва. Теперь противник использовать этот резерв на других участках не сможет. С осторожным оптимизмом можно констатировать: "северная клешня" охвата Славянско-Краматорской агломерации уже начала формироваться.
Запорожское направление
Сводная группировка ВСУ и Нацгвардии Украины продолжала давление на позиции 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ в западной части Запорожского направления. Задача противника – полностью занять Приморское, обойти Степногорск с юга и соединиться с подразделениями, наступающими южнее Павловки, создав тем самым угрозу окружения города и позиций у Таврического горно-обогатительного комбината.
Несмотря на задействование значительных сил и высокие потери, ВСУ не удалось взять Степногорск с ходу. Попытки альтернативного плана обхода, предпринимаемые со второй половины апреля, также не дали результата. Продвижению противника мешают русские подразделения в районах Степового, Щербаков, Малых Щербаков и Павловки; попытки наступления к югу от Павловки регулярно срываются контратаками русских десантников.
В южной части Приморского украинские силы также не могут развить успех из-за узкого коридора между Приморским и Степногорском. Ситуация для украинской стороны складывается тяжелее из-за истощения сил на ключевом этапе операции – большая часть резервов сожжена в безуспешных попытках решить задачу.