ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 11.05.2026

Марат Быков



СВО



На Краснолиманском направлении русские войска создали угрозу логистике местной группировки ВСУ. Также части 20-й гвардейской ОА форсировали Северский Донец и завязали бои за Пришиб и Татьяновку – тем самым начав формировать "северную клешню" охвата Славянско-Краматорской агломерации. На Константиновском наши штурмовые подразделения вошли в юго-западные кварталы города, лишив противника возможности маневрировать значительными силами внутри городской черты. А на Запорожском направлении ВСУ потеряли значительную часть резервов в попытках вернуть контроль над Степногорском.



