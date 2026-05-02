Понедельник, 11.05.2026
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
    ЦентрАзия 
00:05 11.05.2026

Марат Быков

СВО

На Краснолиманском направлении русские войска создали угрозу логистике местной группировки ВСУ. Также части 20-й гвардейской ОА форсировали Северский Донец и завязали бои за Пришиб и Татьяновку – тем самым начав формировать "северную клешню" охвата Славянско-Краматорской агломерации. На Константиновском наши штурмовые подразделения вошли в юго-западные кварталы города, лишив противника возможности маневрировать значительными силами внутри городской черты. А на Запорожском направлении ВСУ потеряли значительную часть резервов в попытках вернуть контроль над Степногорском.



Краснолиманское направление

Части 25-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели добиться успеха в боях на подступах к логистическим артериям, снабжающим гарнизон ВСУ в Красном Лимане. Русским войскам удалось сблизиться с поселком Старый Караван, а Брусовка фактически находится в "серой зоне" – там время от времени появляются то наши, то украинские подразделения.

Вся жизнеспособность Краснолиманской группировки ВСУ держится на шоссе Т-05-14 и его "рукавах", контроль над которыми противник обеспечивает, опираясь на район Старого Каравана и прилегающие территории. ВС РФ создали для подразделений 33-й ОМБр ВСУ крайне тяжелую ситуацию: если русские штурмовики ворвутся в Старый Караван и установят прочный контроль над Брусовкой, полноценное снабжение Красного Лимана станет невозможным.

Альтернатива в виде наведенной переправы у села Маяки задачи не решит – пропускная способность мала, а сосредоточение средств поражения сделает ее "мертвой дорогой". Противник пытается отвлечь силы 25-й ОА, вводя рейдовые группы в тыл – через лесисто-болотистую местность у Дибровы в сторону Ямполя, а также через "ничейную территорию" у Дробышево в направлении Шандриголово. Расчет прост: заставить ВС РФ распылить силы и дать 33-й ОМБр возможность для контратак.

Константиновское направление

Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в боях к югу от Константиновки добились значительного прогресса. В селе Долгая Балка нашим штурмовым подразделениям удалось закрепиться и взять под контроль порядка трети населенного пункта, а также овладеть заброшенной войсковой частью в его окрестностях. ВСУ упустили момент, когда могли имеющимися силами восстановить полный контроль над населенным пунктом. Полная утрата Долгой Балки и Роскошного откроет для наших войск дорогу на север вдоль малых водохранилищ – именно по их дамбам противник снабжает гарнизон Константиновки сухопутными дронами.

Также подразделениям ВС РФ со стороны Ильиновки и тепличного комбината "Перспектива" удалось войти в южные и юго-западные микрорайоны Константиновки. Украинский гарнизон выстроил оборону в многоквартирных высотных домах по улице Громова и примыкающих кварталах. С перенесением боев на новые участки внутри города обороняющиеся постепенно утрачивают возможность концентрировать усилия: теперь весомая часть сил вынуждена выстраивать круговую оборону в кварталах многоквартирных домов, что исключает для украинского командования возможность маневрировать сколь-нибудь значительными соединениями.

Общая картина говорит о том, что ВС РФ нацелены на то, чтобы сломить сопротивление неприятеля сначала на юге города, а затем приступить к ликвидации его обороны на севере Константиновки.

Краснолиманское направление (Святогорск)

Подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ форсировали Северский Донец в районе сел Татьяновка и Пришиб и завязали бои за них – по некоторым данным, наши штурмовые подразделения уже заняли часть указанных населенных пунктов.

В глобальном плане это означает, что 20-я гв. ОА лихим рывком за водную преграду создала противнику целую массу критически опасных проблем – наши штурмовики способны сорвать планы ВСУ по созданию альтернативных переправ в районе Сидорово для снабжения группировки в Красном Лимане. Форсирование также открывает возможность быстро выбить противника из большой излучины Северского Донца и спасти Святогорскую лавру, находящуюся в полукилометре от Татьяновки. Кроме того, открывается дорога на Богородичное – через него ВСУ снабжают свой гарнизон в Святогорске и через него же будут отходить при деградации обстановки.

Состав обороны противника в излучине численно невелик: в Татьяновке расквартированы подразделения 3-й ОШБр, в районе Пришиба – части 60-й ОМБр, выполняющие роль сил прикрытия и резерва. Теперь противник использовать этот резерв на других участках не сможет. С осторожным оптимизмом можно констатировать: "северная клешня" охвата Славянско-Краматорской агломерации уже начала формироваться.

Запорожское направление

Сводная группировка ВСУ и Нацгвардии Украины продолжала давление на позиции 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ в западной части Запорожского направления. Задача противника – полностью занять Приморское, обойти Степногорск с юга и соединиться с подразделениями, наступающими южнее Павловки, создав тем самым угрозу окружения города и позиций у Таврического горно-обогатительного комбината.

Несмотря на задействование значительных сил и высокие потери, ВСУ не удалось взять Степногорск с ходу. Попытки альтернативного плана обхода, предпринимаемые со второй половины апреля, также не дали результата. Продвижению противника мешают русские подразделения в районах Степового, Щербаков, Малых Щербаков и Павловки; попытки наступления к югу от Павловки регулярно срываются контратаками русских десантников.

В южной части Приморского украинские силы также не могут развить успех из-за узкого коридора между Приморским и Степногорском. Ситуация для украинской стороны складывается тяжелее из-за истощения сил на ключевом этапе операции – большая часть резервов сожжена в безуспешных попытках решить задачу.

Источник - Readovka
