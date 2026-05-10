11:41 11.05.2026

Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают, мутное место, суда идут скрытно"

Долгое время недооцениваемое море становится стратегически важным торговым путем между Москвой и Тегераном - New York Times



Александр Уральский

10 мая 2026



10 мая Тегеран сообщил, что отправил в Вашингтон свои предложения о переговорах по прекращению войны. Что в них конкретно содержится стороны пока не раскрывают. Известно лишь, что "текущий этап переговоров с Соединенными Штатами сосредоточен исключительно на прекращении боевых действий".



В районе Персидского залива, несмотря на периодические столкновения на море, сохраняется хрупкое перемирие.



Ормузский пролив по-прежнему блокирован. Более того, появились сообщения, что Иран намерен сохранить контроль не только над узким транспортным коридором, через который идет 20% всей мировой нефти, но и над подводными кабелями, проложенными по дну пролива.



Теперь иностранным операторам за них тоже придется платить. Понятно, что такие новости, спокойствия не добавляют.



Никто сейчас не знает, сколько продлится введенная американцами морская блокада. Иран не форсирует события и ждет реакции США.



Уверенности Тегерану добавляет тот факт, что полностью блокировать Иран невозможно чисто географически, это не остров Куба. Север страны - это побережье Каспийского моря, через которое можно получать все необходимое как из России, так и через порты Казахстана из Китая.



Раньше американцы рассматривали Каспий исключительно как район, богатый нефтью. Теперь же, в контексте вооруженного противостояния между США и Ираном, он приобрел огромное транспортное значение. Судя по всему, американцы этого опасаются. Подтверждением тому - воскресная публикация в New York Times.



Каспийское море, которое обычно остается без внимания, приобрело новое значение как торговый путь, связывающий Россию и Иран.



Для двух союзников, вовлеченных в боевые действия и сталкивающихся с более жесткими западными санкциями, чем любая другая страна, водный путь служит каналом как для открытой, так и для тайной торговли - поставок, которые помогли Ирану оставаться противником Соединенных Штатов, несмотря на подавляющее военное превосходство США.



По словам американских чиновников, Россия поставлять Ирану как военную помощь, так и товары, которые обычно проходят через Ормузский пролив, ныне блокированный ВМС США.



Иранские официальные лица заявили, что усилия по открытию альтернативных торговых маршрутов быстро продвигаются: четыре иранских порта на Каспийском море работают круглосуточно, доставляя пшеницу, кукурузу, корма для животных, подсолнечное масло и другие товары.



Мохаммед Реза Мортазави, глава Ассоциации пищевой промышленности Ирана, заявил государственному телеканалу IRIB, что Иран активно перенаправляет основные импортные поставки продовольствия через Каспийское море.



Российские торговые чиновники и портовая статистика также указывают на резкий рост каспийских перевозок в последние месяцы.



Два миллиона тонн российской пшеницы, которые раньше ежегодно отправлялись в Иран через Черное море - теперь под угрозой украинских атак - перевозятся через Каспийское море, заявил Виталий Чернов, руководитель аналитического отдела медиагруппы PortNews, отслеживающей российскую морскую отрасль. "На фоне нестабильности на Ближнем Востоке каспийские маршруты в Иран выглядят гораздо привлекательнее", - сказал он.



Александр Шаров, глава компании RusIranExpo, которая помогает российским экспортерам находить иранских покупателей, в интервью предположил, что грузооборот через Каспийское море в этом году может удвоиться. Хотя западные санкции заставили некоторые крупные компании опасаться перевозок через Каспийское море, Ормузский кризис может помочь преодолеть это, добавил он.



Каспийское море, по размерам превосходящее Японию, считается крупнейшим озером в мире. Большая часть торговли, проходящей через него, непрозрачна. Его сложно контролировать издалека, не в последнюю очередь потому, что суда, курсирующие между российскими и иранскими портами, обычно отключают транспондеры, позволяющие отслеживать движение спутников, как сообщают морские слежения.



В отличие от Персидского залива, Соединенные Штаты не могут перехватывать суда на Каспийском море, поскольку доступ к нему имеют только пять граничащих с ним стран.



"Если вы думаете об идеальном месте для обхода санкций и переброски войск, то это Каспийское море", - сказала Николь Граевски, профессор, специализирующаяся на Иране и России в парижском Институте политических исследований Sciences Po.



Хотя и Россия, и Иран открыто говорят о торговле такими товарами, как пшеница и масло, торговля системами вооружений - это совсем другой вопрос.



Поставки беспилотников свидетельствуют о тесном оборонном партнерстве между Москвой и Тегераном. Хотя маловероятно, что российские комплектующие сыграют решающую роль в войне Ирана с США и Израилем, они могут помочь укрепить арсенал беспилотников Тегерана, заявили американские официальные лица.



По словам чиновников, в прошлые годы торговля осуществлялась в обоих направлениях. Однако потребность в поставках из Ирана уменьшилась после июля 2023 года, когда Россия начала производство собственной модели беспилотника "Шахед" на заводе в Татарстане…



Для России и Ирана стратегическое значение Каспийского моря давно очевидно. В течение двух десятилетий они разрабатывали планы по созданию торгового коридора от Балтийского моря до Индийского океана, протяженностью 7200 километров (4500 миль), проходящего через западную Россию, а затем через Каспийский бассейн, чтобы избежать западных торговых путей.



Эти амбиции существуют в основном на бумаге, но включают в себя замену обветшавшего флота, строительство новых портовых сооружений и новой железнодорожной линии.



Торговля с Каспийским морем представляет собой сложную задачу для президента России Владимира Путина. В условиях сокращения числа союзников на Ближнем Востоке Россия хочет поддержать Иран, но открытая военная помощь рискует вызвать недовольство президента Трампа, а также арабских союзников, важных для российской энергетической торговли.



Каспийское море по-прежнему представляет собой серьезную проблему для Соединенных Штатов, отчасти потому, что это дипломатическая "слепая зона". "Для американских политиков Каспийское море - это геополитическая черная дыра; как будто его и не существует", - сказал Люк Коффи, старший научный сотрудник Института Хадсона.



Г-н Коффи отметил, что страны, граничащие с Каспийским морем, буквально находятся на линиях разлома для американских военных планировщиков: Европейское командование отвечает за Азербайджан и Россию, а Центральное командование - за Иран, а также Туркменистан и Казахстан. В Госдепартаменте эти пять стран курируют три отдельных бюро.



Потенциальная важность Каспийского моря стала более очевидной для планировщиков в Соединенных Штатах и Западной Европе после начала военной операции России на Украине в 2022 году.



Русские вновь использовала корабли в Каспийском море для запуска ракет по целям на Украине, как это было и в Сирии.



В январе 2025 года Россия и Иран подписали всеобъемлющий договор о сотрудничестве. Европейские официальные лица заявили, что Иран и Россия продолжают обмениваться технологиями и тактикой.



В ходе военной операции на Украине Россия усовершенствовала конструкцию и характеристики иранских беспилотников и, по мнению экспертов, могла поделиться своими достижениями с Ираном.



"Россия и Иран нашли способы обойти санкционный режим, - сказала Анна Борщевская, эксперт по ближневосточной политике России из Вашингтонского института. - И именно поэтому израильтяне бомбили иранский порт на Каспии в самом начале войны. Они поняли, что через этот небольшой, но очень важный торговый маршрут Россия может оказать Ирану большую помощь".