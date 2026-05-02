Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории

13:08 11.05.2026

Узбекистан в годы Второй мировой войны: цифры, ставшие частью истории

Архивные данные раскрывают вклад Узбекистана в годы Второй мировой войны: более 1,9 миллиона жителей ушли на фронт, республика приняла сотни тысяч эвакуированных, а предприятия снабжали армию техникой, боеприпасами и продовольствием.



ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Во время Второй мировой войны население Узбекистана составляло более 6,5 миллиона человек. Из них на фронт были мобилизованы около 1 миллиона 950 тысяч жителей республики. Домой вернулись чуть более 1 миллиона человек, тогда как свыше 538 тысяч человек числились пропавшими без вести, а почти 158 тысяч стали инвалидами войны.



Согласно архивным данным, ранения получили более 870 тысяч узбекистанцев. Более 150 тысяч человек подверглись нацистскому плену, а около 50 тысяч оказались в концентрационных лагерях.



Особое место в истории занимает гуманитарная миссия Узбекистана. В республику были эвакуированы около 1,5 миллиона человек, в том числе 250 тысяч детей. В 1943–1945 годах сюда также были депортированы более 750 тысяч человек из других регионов СССР.



"В годы Второй мировой войны из Узбекистана на фронт ушли почти 2 миллиона человек - это был огромный вклад республики в общую Победу. Более 214 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, а 301 человек удостоен звания Героя Советского Союза", - говорит в беседе с нами руководитель мемориального комплекса "Парк Победы" полковник Шухрат Юсупов.



Экономика республики была полностью перестроена под нужды фронта. За годы войны в Узбекистане построили десятки новых промышленных предприятий, а общая сумма средств, направленных в государственный бюджет СССР, превысила 7,7 миллиарда рублей. Население также активно участвовало в сборе средств для обороны: в фонд обороны были перечислены сотни миллионов рублей, а также драгоценные металлы и облигации.



Промышленность республики обеспечивала фронт вооружением и техникой. В Узбекистане были произведены:

- 2 090 самолетов Ли-2;

- почти 20 тысяч авиамоторов;

- более 18 тысяч минометов;

- свыше 22 миллионов мин;

- сотни тысяч снарядов и авиабомб.



Кроме того, республика поставила государству миллионы тонн хлопка, зерна, муки, мяса и другой продукции.



"Узбекистан стал не только фронтовым, но и тыловым оплотом: в республику были эвакуированы свыше 1,5 миллиона человек, включая 250 тысяч детей. За годы войны предприятия Узбекистана отправили на фронт тысячи самолетов, минометов, миллионов боеприпасов и более 4,6 миллиона тонн хлопка", - отмечает Юсупов Шухрат.



Высокую цену заплатили и медики. Только через эвакогоспитали Узбекистана прошли около 485 тысяч раненых и больных солдат. Более 470 тысяч из них были вылечены.



Узбекистан также стал одним из центров подготовки военных кадров. За годы войны были подготовлены около 110 тысяч военнослужащих, тысячи офицеров и специалистов.