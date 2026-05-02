 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.05.2026
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
13:08 11.05.2026

Узбекистан в годы Второй мировой войны: цифры, ставшие частью истории
Архивные данные раскрывают вклад Узбекистана в годы Второй мировой войны: более 1,9 миллиона жителей ушли на фронт, республика приняла сотни тысяч эвакуированных, а предприятия снабжали армию техникой, боеприпасами и продовольствием.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Во время Второй мировой войны население Узбекистана составляло более 6,5 миллиона человек. Из них на фронт были мобилизованы около 1 миллиона 950 тысяч жителей республики. Домой вернулись чуть более 1 миллиона человек, тогда как свыше 538 тысяч человек числились пропавшими без вести, а почти 158 тысяч стали инвалидами войны.

Согласно архивным данным, ранения получили более 870 тысяч узбекистанцев. Более 150 тысяч человек подверглись нацистскому плену, а около 50 тысяч оказались в концентрационных лагерях.

Особое место в истории занимает гуманитарная миссия Узбекистана. В республику были эвакуированы около 1,5 миллиона человек, в том числе 250 тысяч детей. В 1943–1945 годах сюда также были депортированы более 750 тысяч человек из других регионов СССР.

"В годы Второй мировой войны из Узбекистана на фронт ушли почти 2 миллиона человек - это был огромный вклад республики в общую Победу. Более 214 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, а 301 человек удостоен звания Героя Советского Союза", - говорит в беседе с нами руководитель мемориального комплекса "Парк Победы" полковник Шухрат Юсупов.

Экономика республики была полностью перестроена под нужды фронта. За годы войны в Узбекистане построили десятки новых промышленных предприятий, а общая сумма средств, направленных в государственный бюджет СССР, превысила 7,7 миллиарда рублей. Население также активно участвовало в сборе средств для обороны: в фонд обороны были перечислены сотни миллионов рублей, а также драгоценные металлы и облигации.

Промышленность республики обеспечивала фронт вооружением и техникой. В Узбекистане были произведены:
- 2 090 самолетов Ли-2;
- почти 20 тысяч авиамоторов;
- более 18 тысяч минометов;
- свыше 22 миллионов мин;
- сотни тысяч снарядов и авиабомб.

Кроме того, республика поставила государству миллионы тонн хлопка, зерна, муки, мяса и другой продукции.

"Узбекистан стал не только фронтовым, но и тыловым оплотом: в республику были эвакуированы свыше 1,5 миллиона человек, включая 250 тысяч детей. За годы войны предприятия Узбекистана отправили на фронт тысячи самолетов, минометов, миллионов боеприпасов и более 4,6 миллиона тонн хлопка", - отмечает Юсупов Шухрат.

Высокую цену заплатили и медики. Только через эвакогоспитали Узбекистана прошли около 485 тысяч раненых и больных солдат. Более 470 тысяч из них были вылечены.

Узбекистан также стал одним из центров подготовки военных кадров. За годы войны были подготовлены около 110 тысяч военнослужащих, тысячи офицеров и специалистов.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778494080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2026 года №1265
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2026 года №1268
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроекты об охране почв, по дорожной безопасности и охотничьей отрасли
- Явление "Адилета"
- Налоговые информсистемы, соцплатежи для самозанятых и единый платеж с ФОТ обсудили на Проектном офисе внедрения Налогового кодекса
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 апреля 2026 года
- Более 563 тыс. га сельхозземель возвращены в госсобственность
- Из Грузии экстрадирован подозреваемый за дачу взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  