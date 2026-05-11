06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
02:11 12.05.2026

Право Афганистана на квоту воды трансграничной Аму-Дарьи вскоре могут признать официально

Андрей Захватов
11.05.2026

Известно, что проблема обеспеченности водой в Центральной Азии считается сложной (см. "НГ" от 01.02.26). Аму-Дарья и Сыр-Дарья не доходят до Аральского моря, большая его часть высохла, что принесло региону многочисленные бедствия. Население Центральной Азии растет, в регионе спорят за доступ к воде, и обострение соперничества угрожает вылиться в войну. Тем не менее дефицит воды не является неразрешимой проблемой, и в Центральной Азии начинают понимать, что проблема заключается в потерях воды (выше 50%), а также в неэффективном управления водными ресурсами. Ощутив на себе последствия войны в Иране, в регионе поняли, что рост экономики возможен только в мирных условиях и в совместном водопользовании. Но пока лишь президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заранее, в 2024 году, издал указ об экономии воды – бетонированием каналов и внедрением капельного орошения.

Ряд исследований в сфере водных ресурсов в свое время были неоспоримыми, но по поводу отдельных выводов сегодня можно спорить, а некоторые из них надо признать устаревшими. Касаясь проблем водопользования, стоит отметить, что в Центральной Азии до сих пор ведут дискуссии о праве Афганистана на свою квоту воды из трансграничной Аму-Дарьи. До настоящего времени в Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), которая распределяет водные ресурсы региона, работают лишь специалисты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, а Афганистана в МКВК нет.

Непонятно также, присоединился ли Таджикистан к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, еще в 2016 году признанной глобальной основой в области водного права. Политики ведут дискуссии, ссылаясь на нестабильный Афганистан, но угроза вооруженных конфликтов за воду от этого не уменьшилась. Поэтому пригласить Афганистан к работе комиссии давно пора, так как решать этот вопрос все равно придется. Хотя бы потому, что никто не знает, какой ценой будут урегулированы возможные конфликты с Афганистаном за воду, если они произойдут.

Время идет. Приближается начало водозабора воды Афганистаном из Аму-Дарьи в канал Кош-Тепа, вокруг которого также ведется полемика. Высказываются опасения, что водозабор резко ухудшит водообеспеченность Центральной Азии. К сторонникам этого вывода присоединились экологи, задавшие вопросы: что делать с высокоминерализованными дренажными водами, которые будут формироваться в зоне орошения Кош-Тепа и сбрасываться в Аму-Дарью? Не приведет ли это к катастрофическим последствиям для всего бассейна Аму-Дарьи? Однако, поднимая эти вопросы, экологи как-то "забывают", что в Центральной Азии сбросные "высокоминерализованные дренажные воды" после поверхностных поливов миллионов гектаров земель десятилетиями сбрасывались в бассейн Аму-Дарьи и ни к какой катастрофе это не привело.

Опасения экологов невнятны и в вопросе изменения гидрологического режима и транспортировки Аму-Дарьей взвешенных наносов, поскольку часть наносов осаждается в водохранилищах Таджикистана, и река Вахш несет в Пяндж чистую воду. Строго говоря, постановка экологами вопросов на первый взгляд логична. Но изменение режима стока – это предмет исследований, а не лишенные практического содержания предположения (см. "НГ" от 22.04.26). И слова о грядущей катастрофе в бассейне Аму-Дарьи из-за канала Кош-Тепа больше похожи на поиск причины отказа Афганистану в его праве на воду.

Есть и другой пример несостоятельности призывов ученых. В мире все уже поняли, что власть в Афганистане всерьез и надолго взяли талибы. Но среди них не только экстремисты с автоматами, и у них нет смысла нападать на Центральную Азию, где присутствуют сильные Россия и Китай. Говоря же о генерации электроэнергии в Центральной Азии, стоит упомянуть давно цитируемые слова ученых о том, что Таджикистан обладает фантастическими запасами гидроэнергоресурсов и занимает 1-е место в Центральной Азии и 8-е место в мире после Китая, России и других стран. Считая, что гидропотенциал Таджикистана в разы выше, чем потребление электроэнергии во всей Центральной Азии, более полувека назад ученые решили, что на трансграничном Пяндже возможно построить 13 (!) ГЭС. Крупнейшей из них называли Дашти-Джумскую ГЭС мощностью 4 тыс. МВт и объемом водохранилища 23 куб. км. Но дело в том, что при этом как-то "забыли", что выше по реке, на Памире, находится Сарезское озеро, где за Усойским завалом скопилось 17 куб. км воды. Оползни, подобные этому завалу на Сарезе, при землетрясении более 9 баллов могут произойти где угодно и в любое время, и в случае волны прорыва многие кубокилометры воды войдут в водохранилище, разрушат плотину, и начнется катастрофа, равной которой не будет в истории планеты. Но нести ответственность за это никто, конечно, не собирается.

Однако закончить разговоры о гидроэнергетическом потенциале – это еще не все. Гораздо важнее обратить внимание на рекомендации ученых властям, согласно которым "у Таджикистана нет никакой другой альтернативы в энергетике, кроме гидроэнергоресурсов". С этим можно спорить, но, по сути, такие рекомендации долгие годы ориентировали руководство Таджикистана на строительство ГЭС, игнорируя другие возможные способы выработки электроэнергии. Действительно, сила ветра в Центральной Азии не высока и ветроэнергетика не перспективна. Но развитие технологий на атомных и солнечных электростанциях уже требует пересмотра выводов ученых. Не случайно в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане на АЭС уже смотрят, как на приоритетные. Что же касается Таджикистана, то в начале 2026 года в республике планируют строительство двух солнечных электростанций суммарной мощностью 500 МВт. Если все будет проходить, как запланировано, их ввод состоится уже в текущем году.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778541060


