06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
04:39 12.05.2026

Душанбе, 11 мая /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Китай с государственным визитом в период с 11 по 14 мая. Накануне визита Э. Рахмон в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа отметил, что в последние годы сотрудничество между Таджикистаном и Китаем в различных областях продолжает расширяться, двусторонние отношения непрерывно выходят на качественно новый уровень.

"Близкий сосед -- наш стратегический партнер. У нас сложились очень дружественные, доверительные отношения за более чем 30 лет, и за эти годы мы очень многое сделали для развития двустороннего сотрудничества", -- сказал президент. По его словам, два соседних государства последовательно укрепляют политическое доверие и взаимовыгодное сотрудничество в целях своевременного и эффективного реагирования на вызовы и угрозы региональной безопасности и устойчивого развития.

Э. Рахмон отметил, что отношения между Таджикистаном и Китаем за последние годы развиваются весьма динамично. Страны поддерживают активные контакты на всех уровнях, в частности, на высшем. "В этом контексте высоко оцениваем итоги государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Таджикистан в июле 2024 года. Этот визит открыл новую страницу в истории дружественных отношений между Таджикистаном и Китаем", -- подчеркнул он.

С подписанием Совместного заявления Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики о развитии отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху связи двух государств вышли на качественно новый уровень, отметил Э. Рахмон.

"Выражаю удовлетворение высоким уровнем доверия, открытым и конструктивным диалогом, который налажен между мной и моим другом, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Отмечаем эффективность работы действующих механизмов сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", -- подчеркнул президент.

Э. Рахмон заявил, что таджикистанская сторона подчеркивает свою твердую приверженность развитию отношений во всех сферах, дальнейшему укреплению добрососедства и содействию совместному процветанию.

Э. Рахмон дал положительную оценку плодотворным результатам совместного таджикско-китайского развития инициативы "Пояс и путь". По его словам, совместное строительство "Экономического пояса Шелкового пути" открыло новую страницу в истории таджикско-китайских отношений, наполнив их конкретным содержанием и масштабными практическими результатами. В рамках этой инициативы в Таджикистане успешно осуществляются крупные инфраструктурные проекты. "Строятся современные автомобильные магистрали, тоннели и энергетические объекты, которые не только соединяют регионы Таджикистана, но и формируют основу для превращения нашей страны в важный транзитный и логистический узел региона", -- отметил Э. Рахмон.

Он выразил уверенность, что реализация инициативы "Пояс и путь" станет мощным стимулом для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития промышленности и внедрения передовых технологий. "Все это служит достижению нашей основной стратегической цели -- обеспечения достойного уровня жизни народа Таджикистана", -- отметил глава государства.

Таджикистан готов в рамках реализации этой инициативы внести свой вклад в укрепление региональной стабильности, расширение экономических связей и обеспечение процветания народов, подчеркнул Э. Рахмон.

"Мы живем в эпоху противоречий и глубоких трансформационных процессов. Сегодня международное сообщество сталкивается с нарастанием глобальных конфликтов и системных вызовов, оказывающих существенное влияние на архитектуру мировой безопасности", -- заявил он.

"Усиление геополитической напряженности, рост недоверия и конкуренции, а также расширение спектра традиционных и новых вызовов формируют сложную и во многом непредсказуемую международную среду. На этом фоне продолжают усиливаться глобальная нестабильность и неопределенность, а государства, в том числе страны нашего региона, сталкиваются со множеством общих угроз, как в сфере безопасности, так и в части их социально-экономических составляющих", -- отметил Э. Рахмон.

По его словам, в этих условиях объективно возрастает значение согласованных действий, укрепления взаимного доверия и развития конструктивного диалога ради обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития. "Мы выступаем за мирное решение всех разногласий и конфликтов на основе действующего международного права, ставя во главу угла мир, стабильность и устойчивое развитие. Наш народ, переживший горький опыт навязанной гражданской войны, хорошо понимает эти ценности", -- подчеркнул президент.

По мнению главы государства, особое место занимает межкультурный диалог, который основан на толерантности, взаимном уважении и достойном представлении национальных ценностей народа Таджикистана на международной арене. "В этом контексте, безусловно, особую значимость приобретает концепция формирования сообщества единой судьбы человечества, последовательно продвигаемая Китайской Народной Республикой", -- сказал Э. Рахмон.

Президент также отметил, что Таджикистан придает приоритетное значение развитию гуманитарного сотрудничества с Китаем, рассматривая его как важнейшую основу укрепления традиционной дружбы и взаимопонимания между двумя народами. "Мы отмечаем растущий интерес таджикской молодежи к изучению китайского языка, в том числе в рамках деятельности Института Конфуция, которая играет значимую роль в сближении народов и формировании атмосферы взаимного доверия", -- заявил он.

Реализация таких проектов, как Мастерская Лу Баня и Китайско-таджикский центр традиционной китайской медицины, способствует подготовке высококвалифицированных кадров и распространению передовых знаний и технологий, подавая успешный пример гуманитарного взаимодействия, добавил глава государства.

"Хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время в Китае обучается около 6000 наших молодых людей. Это очень много за короткое время. Одновременно мы создали у себя условия для развития и изучения китайского языка и китайской культуры. Это очень помогает нашим студентам изучать китайский язык, культуру, историю и традиции Китая", -- заявил Э. Рахмон.

Президент выразил признательность китайской стороне за предоставление государственных стипендий и сказал, что рассчитывает на дальнейшее углубление взаимодействия, особенно в области инноваций и высоких технологий. "Мы также заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах науки, здравоохранения и туризма, что будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания, культурному обмену и формированию прочной социальной базы двусторонних отношений", -- заявил он.

В этом году исполняется 25 лет со дня создания Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/. Э. Рахмон сказал, что организация превратилась в одну из ключевых трансрегиональных структур и активного участника международных отношений. "Важно, что на пути своего эволюционного развития ШОС неустанно уделяет внимание укреплению "шанхайского духа", который олицетворяет новый подход к строительству международных отношений, отвечающий вызовам XXI века", -- подчеркнул он.

Э. Рахмон отметил, что за время своей деятельности ШОС достигла значительных результатов в различных сферах. Благодаря тесному и эффективному взаимодействию компетентных органов в сферах противодействия терроризму, экстремизму, сепаратизму, незаконному обороту наркотиков, транснациональной преступной деятельности и киберугрозам пространство ШОС отличается относительной стабильностью.

По его словам, ШОС представляет собой уникальную и перспективную платформу экономического взаимодействия. Товарооборот и привлечение инвестиций между государствами-членами имеет тенденцию ежегодного роста. Развиваются связи и сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, в том числе между специальными экономическими зонами. Государства-члены придают весьма важное значение сотрудничеству в сфере высоких технологий, включая цифровое и "зеленое" развитие.

Э. Рахмон сказал, что в рамках ШОС уделяется большое внимание взаимодействию в гуманитарном измерении в интересах укрепления дружбы и взаимопонимания, уважения многообразия культур. В этих целях реализовываются многосторонние культурные, образовательные, научные, спортивные, туристические программы и мероприятия.

"Последовательно повышается международный престиж организации, расширяется состав государств-членов, растет количество партнеров ШОС и других заинтересованных в сотрудничестве стран и организаций", -- добавил он.

Э. Рахмон отметил, что с момента создания Шанхайской организации сотрудничества Китай в качестве одного из государств-основателей играет ключевую роль в развитии ШОС и усилении ее позиций на международной арене.

"Таджикистан высоко оценивает инициативы китайской стороны, направленные на расширение многопрофильного сотрудничества в рамках ШОС. Значительную роль здесь продолжает играть неизменная поддержка председателем КНР Си Цзиньпином деятельности организации, направленная на укрепление добрососедства, конструктивное взаимодействие между государствами-членами и повышение роли Шанхайской организации сотрудничества в регионе и мире", -- заключил Э. Рахмон.

Источник - Синьхуа
