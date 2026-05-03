Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень

Душанбе, 11 мая /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Китай с государственным визитом в период с 11 по 14 мая. Накануне визита Э. Рахмон в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа отметил, что в последние годы сотрудничество между Таджикистаном и Китаем в различных областях продолжает расширяться, двусторонние отношения непрерывно выходят на качественно новый уровень.



"Близкий сосед -- наш стратегический партнер. У нас сложились очень дружественные, доверительные отношения за более чем 30 лет, и за эти годы мы очень многое сделали для развития двустороннего сотрудничества", -- сказал президент. По его словам, два соседних государства последовательно укрепляют политическое доверие и взаимовыгодное сотрудничество в целях своевременного и эффективного реагирования на вызовы и угрозы региональной безопасности и устойчивого развития.



Э. Рахмон отметил, что отношения между Таджикистаном и Китаем за последние годы развиваются весьма динамично. Страны поддерживают активные контакты на всех уровнях, в частности, на высшем. "В этом контексте высоко оцениваем итоги государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Таджикистан в июле 2024 года. Этот визит открыл новую страницу в истории дружественных отношений между Таджикистаном и Китаем", -- подчеркнул он.



С подписанием Совместного заявления Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики о развитии отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху связи двух государств вышли на качественно новый уровень, отметил Э. Рахмон.



"Выражаю удовлетворение высоким уровнем доверия, открытым и конструктивным диалогом, который налажен между мной и моим другом, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Отмечаем эффективность работы действующих механизмов сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", -- подчеркнул президент.



Э. Рахмон заявил, что таджикистанская сторона подчеркивает свою твердую приверженность развитию отношений во всех сферах, дальнейшему укреплению добрососедства и содействию совместному процветанию.



Э. Рахмон дал положительную оценку плодотворным результатам совместного таджикско-китайского развития инициативы "Пояс и путь". По его словам, совместное строительство "Экономического пояса Шелкового пути" открыло новую страницу в истории таджикско-китайских отношений, наполнив их конкретным содержанием и масштабными практическими результатами. В рамках этой инициативы в Таджикистане успешно осуществляются крупные инфраструктурные проекты. "Строятся современные автомобильные магистрали, тоннели и энергетические объекты, которые не только соединяют регионы Таджикистана, но и формируют основу для превращения нашей страны в важный транзитный и логистический узел региона", -- отметил Э. Рахмон.



Он выразил уверенность, что реализация инициативы "Пояс и путь" станет мощным стимулом для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития промышленности и внедрения передовых технологий. "Все это служит достижению нашей основной стратегической цели -- обеспечения достойного уровня жизни народа Таджикистана", -- отметил глава государства.



Таджикистан готов в рамках реализации этой инициативы внести свой вклад в укрепление региональной стабильности, расширение экономических связей и обеспечение процветания народов, подчеркнул Э. Рахмон.



"Мы живем в эпоху противоречий и глубоких трансформационных процессов. Сегодня международное сообщество сталкивается с нарастанием глобальных конфликтов и системных вызовов, оказывающих существенное влияние на архитектуру мировой безопасности", -- заявил он.



"Усиление геополитической напряженности, рост недоверия и конкуренции, а также расширение спектра традиционных и новых вызовов формируют сложную и во многом непредсказуемую международную среду. На этом фоне продолжают усиливаться глобальная нестабильность и неопределенность, а государства, в том числе страны нашего региона, сталкиваются со множеством общих угроз, как в сфере безопасности, так и в части их социально-экономических составляющих", -- отметил Э. Рахмон.



По его словам, в этих условиях объективно возрастает значение согласованных действий, укрепления взаимного доверия и развития конструктивного диалога ради обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития. "Мы выступаем за мирное решение всех разногласий и конфликтов на основе действующего международного права, ставя во главу угла мир, стабильность и устойчивое развитие. Наш народ, переживший горький опыт навязанной гражданской войны, хорошо понимает эти ценности", -- подчеркнул президент.



По мнению главы государства, особое место занимает межкультурный диалог, который основан на толерантности, взаимном уважении и достойном представлении национальных ценностей народа Таджикистана на международной арене. "В этом контексте, безусловно, особую значимость приобретает концепция формирования сообщества единой судьбы человечества, последовательно продвигаемая Китайской Народной Республикой", -- сказал Э. Рахмон.



Президент также отметил, что Таджикистан придает приоритетное значение развитию гуманитарного сотрудничества с Китаем, рассматривая его как важнейшую основу укрепления традиционной дружбы и взаимопонимания между двумя народами. "Мы отмечаем растущий интерес таджикской молодежи к изучению китайского языка, в том числе в рамках деятельности Института Конфуция, которая играет значимую роль в сближении народов и формировании атмосферы взаимного доверия", -- заявил он.



Реализация таких проектов, как Мастерская Лу Баня и Китайско-таджикский центр традиционной китайской медицины, способствует подготовке высококвалифицированных кадров и распространению передовых знаний и технологий, подавая успешный пример гуманитарного взаимодействия, добавил глава государства.



"Хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время в Китае обучается около 6000 наших молодых людей. Это очень много за короткое время. Одновременно мы создали у себя условия для развития и изучения китайского языка и китайской культуры. Это очень помогает нашим студентам изучать китайский язык, культуру, историю и традиции Китая", -- заявил Э. Рахмон.



Президент выразил признательность китайской стороне за предоставление государственных стипендий и сказал, что рассчитывает на дальнейшее углубление взаимодействия, особенно в области инноваций и высоких технологий. "Мы также заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах науки, здравоохранения и туризма, что будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания, культурному обмену и формированию прочной социальной базы двусторонних отношений", -- заявил он.



В этом году исполняется 25 лет со дня создания Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/. Э. Рахмон сказал, что организация превратилась в одну из ключевых трансрегиональных структур и активного участника международных отношений. "Важно, что на пути своего эволюционного развития ШОС неустанно уделяет внимание укреплению "шанхайского духа", который олицетворяет новый подход к строительству международных отношений, отвечающий вызовам XXI века", -- подчеркнул он.



Э. Рахмон отметил, что за время своей деятельности ШОС достигла значительных результатов в различных сферах. Благодаря тесному и эффективному взаимодействию компетентных органов в сферах противодействия терроризму, экстремизму, сепаратизму, незаконному обороту наркотиков, транснациональной преступной деятельности и киберугрозам пространство ШОС отличается относительной стабильностью.



По его словам, ШОС представляет собой уникальную и перспективную платформу экономического взаимодействия. Товарооборот и привлечение инвестиций между государствами-членами имеет тенденцию ежегодного роста. Развиваются связи и сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, в том числе между специальными экономическими зонами. Государства-члены придают весьма важное значение сотрудничеству в сфере высоких технологий, включая цифровое и "зеленое" развитие.



Э. Рахмон сказал, что в рамках ШОС уделяется большое внимание взаимодействию в гуманитарном измерении в интересах укрепления дружбы и взаимопонимания, уважения многообразия культур. В этих целях реализовываются многосторонние культурные, образовательные, научные, спортивные, туристические программы и мероприятия.



"Последовательно повышается международный престиж организации, расширяется состав государств-членов, растет количество партнеров ШОС и других заинтересованных в сотрудничестве стран и организаций", -- добавил он.



Э. Рахмон отметил, что с момента создания Шанхайской организации сотрудничества Китай в качестве одного из государств-основателей играет ключевую роль в развитии ШОС и усилении ее позиций на международной арене.



"Таджикистан высоко оценивает инициативы китайской стороны, направленные на расширение многопрофильного сотрудничества в рамках ШОС. Значительную роль здесь продолжает играть неизменная поддержка председателем КНР Си Цзиньпином деятельности организации, направленная на укрепление добрососедства, конструктивное взаимодействие между государствами-членами и повышение роли Шанхайской организации сотрудничества в регионе и мире", -- заключил Э. Рахмон. Источник - Синьхуа

