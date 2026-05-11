Вторник, 12.05.2026
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
06:15 12.05.2026

Хуситы "Ансар Аллах" готовы стиснуть горло мировой экономики в любой момент

Виталий Орлов
11 мая 2026

"Сумма всех страхов" мировой экономики - именно так сегодня можно назвать Баб-эль-Мандебский пролив, грозящий трансформироваться в новый фронт.

На фоне роста эскалации американо-израильско-иранского конфликта и продолжающегося блокирования Ормузского пролива, мир с тревогой смотрит в сторону другой, не менее, а может быть и более важной торговой морской артерии, каковой, собственно, и является пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом.

Представители военного экспертно-аналитического сообщества с замиранием сердца ожидают, что поддерживаемое Тегераном движение "Ансар Аллах" активизирует свои действия, не только фактически открыв второй фронт, но и спровоцировав глобальный мировой энергетический кризис.

И несмотря на то, что в акватории Красного моря в рамках эскортной военно-морской операции "Aspides" до сих пор находятся оперативные группы европейских ВМС, ситуация не просто неопределенная, она стремительно приближается к критической.

Двойная блокада - путь к экономическому коллапсу

Главный страх экспертов в области энергетики сегодня связан с существующей у Ирана возможностью одновременной блокировки двух ключевых транспортных артерий, без которых планета останется практически без нефти.

Добавив к фактически перекрытому сегодня Ормузского проливу боевые действия йеменских хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива, Тегеран создаст для мирового энергетического рынка эффект, называемый "суммой всех страхов". Блокада этого узкого водного коридора между Джибути и Йеменом наглухо перекроет восточное направление экспорта саудовской нефти.

После того, как Исламская Республика перекрыла нефтяной трафик через Ормуз, Королевство Саудовская Аравия достаточно оперативно перенаправила значительную (порядка пяти миллионов баррелей в сутки) часть добываемой им сырой нефти в порт Янбу на берегу Красного моря, увеличив таким образом объем транспортируемой через Баб-эль-Мандебский пролив сырой нефти на 21% (!). Что позволило КСА временно компенсировать возникший на рынке дефицит, вызванный блокадой Ормузского пролива.

Тем более, что по мнению профильных экспертов, даже временные трудности с транзитом через Красное море и Аденский залив практически гарантированно спровоцируют резкий скачок котировок на рынке энергоносителей, фактически запуская цепную реакцию мировых финансовых потрясений.

Однако вернемся в акваторию Красного моря, где объединенные европейские ВМС готовятся выполнить свой мандат в рамках эскортной операции "EUNAVFOR Aspides".

По заявлению представителей командования этого непонятного военного объединения, в нем поддерживается "высочайший уровень ситуационной осведомленности и готовность к внесению оперативных корректировок в случае возобновления боевых действий со стороны "Ансар Аллах".

Главной целью операции "Аспидес" провозглашена защита гражданского судоходства в акватории Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива именно от агрессивных действий йеменских хуситов.

Кораблям европейских ВМС разрешено сопровождение торговых судов и отражение ракетных и дроновых атак, но запрещено нанесение ударов по наземным целям на территории Йемена.

В состав эскортного ордера включены итальянские многоцелевые фрегаты типа FREMM, греческий фрегат класса "Hydra", германские фрегаты противовоздушной обороны типа "Sachsen", многоцелевые фрегаты ВМС Франции, а также военные корабли Нидерландов и Бельгии.

Не стоит абсолютно никаких усилий, для того чтобы вспомнить, что еще год назад была прекращена аналогичная операция ВМС США под пафосным названием "Страж процветания", а ее функции были переданы DESRON 50 (50-я эскадра эсминцев).

В настоящее время CENTCOM (Центральное командование США) предпочитает воздерживаться от комментариев на тему подготовки DESRON 50 к возможной эскалации ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе, явно пытаясь подчеркнуть этим всю сложность настоящего момента: громко о намерениях "Ансар Аллах" никто не говорит, но данные разведки свидетельствуют о готовности хуситов к решительным действиям.

"Ансар Аллах" - где интересы Тегерана, а где собственные

Ключевым вопросом, стоящим сегодня перед большинством военно-политических аналитиков, является степень контроля Тегерана над действиями йеменских хуситов, которые традиционно позиционируются в качестве самого независимого иррегулярного формирования в составе "оси сопротивления" Ирана.

С одной стороны, Исламская Республика, противостоящая Соединенным Штатам на Ближнем Востоке, заинтересована в начале активных боевых действий в Красном море, поскольку это серьезно отвлекло бы американские силы.

Более того, анонсированные руководителем военного крыла движения "Ансар Аллах" Яхья Сари ракетные удары по территории Израиля уже превратились в повседневную реальность, что свидетельствует о тесной координации действий хуситов с Тегераном.

С другой же стороны, в руководящих кругах Брюсселя (на которые ссылается Bloomberg) разгоняется нарратив о том, что официальный Тегеран недвусмысленно подталкивает "парней в шлепках" к активной подготовке к возобновлению боевых действий, направленных против свободы судоходства в Красном море, в случае эскалации в зоне Персидского залива.

Вместе с тем ослабление существующих позиций Ирана в текущем конфликте способно вызвать обратный эффект: потерю управляемости представителями "Ансар Аллах" и переходу последних к действиям, основанным на личной логике, не всегда предсказуемой.

Цена эскалации: логистика и ресурсы

Очевидно, что возвращение к широкомасштабной военной кампании в акваторию Красного моря потребует от "гегемона" и его союзников колоссального напряжения ресурсов. А поскольку значительная часть американской ресурсной базы уже задействована в "Эпической ярости" и "Свободе", открытие хуситами второго фронта скорее всего станет критической перегрузкой военной и логистической системы Пентагона.

Туманные перспективы

Сегодняшнюю ситуацию в акватории Красного моря и Аденского залива можно охарактеризовать как состояние "туманного ожидания". Движение "Ансар Аллах" ударами по территории Израиля наглядно продемонстрировало свою готовность к применению силы, однако, пока подчиненные Яхья Сари воздерживаются от атак на торговые суда, то есть от тотальной блокады пролива.

Несмотря на декларируемую европейскими участниками эскортной операции "Аспидес" готовность к защите ключевого торгового маршрута, любое, даже не очень интенсивное, возобновление боевых действий не только грозит катастрофическими последствиями для мировой экономики, но и потребует экстренного перераспределения ресурсов от США и их союзников.

Очевидно, что в условиях, когда принятие решения об эскалации или прекращении огня целиком зависит от баланса сил между Вашингтоном, Тегераном и непредсказуемыми действиями "Ансар Аллах", акватория Красного моря и Аденского залива становится потенциальным эпицентром новой фазы ближневосточного кризиса.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778555700


