СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру

06:15 12.05.2026

Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру

Хуситы "Ансар Аллах" готовы стиснуть горло мировой экономики в любой момент



Виталий Орлов

11 мая 2026



"Сумма всех страхов" мировой экономики - именно так сегодня можно назвать Баб-эль-Мандебский пролив, грозящий трансформироваться в новый фронт.



На фоне роста эскалации американо-израильско-иранского конфликта и продолжающегося блокирования Ормузского пролива, мир с тревогой смотрит в сторону другой, не менее, а может быть и более важной торговой морской артерии, каковой, собственно, и является пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом.



Представители военного экспертно-аналитического сообщества с замиранием сердца ожидают, что поддерживаемое Тегераном движение "Ансар Аллах" активизирует свои действия, не только фактически открыв второй фронт, но и спровоцировав глобальный мировой энергетический кризис.



И несмотря на то, что в акватории Красного моря в рамках эскортной военно-морской операции "Aspides" до сих пор находятся оперативные группы европейских ВМС, ситуация не просто неопределенная, она стремительно приближается к критической.



Двойная блокада - путь к экономическому коллапсу



Главный страх экспертов в области энергетики сегодня связан с существующей у Ирана возможностью одновременной блокировки двух ключевых транспортных артерий, без которых планета останется практически без нефти.



Добавив к фактически перекрытому сегодня Ормузского проливу боевые действия йеменских хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива, Тегеран создаст для мирового энергетического рынка эффект, называемый "суммой всех страхов". Блокада этого узкого водного коридора между Джибути и Йеменом наглухо перекроет восточное направление экспорта саудовской нефти.



После того, как Исламская Республика перекрыла нефтяной трафик через Ормуз, Королевство Саудовская Аравия достаточно оперативно перенаправила значительную (порядка пяти миллионов баррелей в сутки) часть добываемой им сырой нефти в порт Янбу на берегу Красного моря, увеличив таким образом объем транспортируемой через Баб-эль-Мандебский пролив сырой нефти на 21% (!). Что позволило КСА временно компенсировать возникший на рынке дефицит, вызванный блокадой Ормузского пролива.



Тем более, что по мнению профильных экспертов, даже временные трудности с транзитом через Красное море и Аденский залив практически гарантированно спровоцируют резкий скачок котировок на рынке энергоносителей, фактически запуская цепную реакцию мировых финансовых потрясений.



Однако вернемся в акваторию Красного моря, где объединенные европейские ВМС готовятся выполнить свой мандат в рамках эскортной операции "EUNAVFOR Aspides".



По заявлению представителей командования этого непонятного военного объединения, в нем поддерживается "высочайший уровень ситуационной осведомленности и готовность к внесению оперативных корректировок в случае возобновления боевых действий со стороны "Ансар Аллах".



Главной целью операции "Аспидес" провозглашена защита гражданского судоходства в акватории Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива именно от агрессивных действий йеменских хуситов.



Кораблям европейских ВМС разрешено сопровождение торговых судов и отражение ракетных и дроновых атак, но запрещено нанесение ударов по наземным целям на территории Йемена.



В состав эскортного ордера включены итальянские многоцелевые фрегаты типа FREMM, греческий фрегат класса "Hydra", германские фрегаты противовоздушной обороны типа "Sachsen", многоцелевые фрегаты ВМС Франции, а также военные корабли Нидерландов и Бельгии.



Не стоит абсолютно никаких усилий, для того чтобы вспомнить, что еще год назад была прекращена аналогичная операция ВМС США под пафосным названием "Страж процветания", а ее функции были переданы DESRON 50 (50-я эскадра эсминцев).



В настоящее время CENTCOM (Центральное командование США) предпочитает воздерживаться от комментариев на тему подготовки DESRON 50 к возможной эскалации ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе, явно пытаясь подчеркнуть этим всю сложность настоящего момента: громко о намерениях "Ансар Аллах" никто не говорит, но данные разведки свидетельствуют о готовности хуситов к решительным действиям.



"Ансар Аллах" - где интересы Тегерана, а где собственные



Ключевым вопросом, стоящим сегодня перед большинством военно-политических аналитиков, является степень контроля Тегерана над действиями йеменских хуситов, которые традиционно позиционируются в качестве самого независимого иррегулярного формирования в составе "оси сопротивления" Ирана.



С одной стороны, Исламская Республика, противостоящая Соединенным Штатам на Ближнем Востоке, заинтересована в начале активных боевых действий в Красном море, поскольку это серьезно отвлекло бы американские силы.



Более того, анонсированные руководителем военного крыла движения "Ансар Аллах" Яхья Сари ракетные удары по территории Израиля уже превратились в повседневную реальность, что свидетельствует о тесной координации действий хуситов с Тегераном.



С другой же стороны, в руководящих кругах Брюсселя (на которые ссылается Bloomberg) разгоняется нарратив о том, что официальный Тегеран недвусмысленно подталкивает "парней в шлепках" к активной подготовке к возобновлению боевых действий, направленных против свободы судоходства в Красном море, в случае эскалации в зоне Персидского залива.



Вместе с тем ослабление существующих позиций Ирана в текущем конфликте способно вызвать обратный эффект: потерю управляемости представителями "Ансар Аллах" и переходу последних к действиям, основанным на личной логике, не всегда предсказуемой.



Цена эскалации: логистика и ресурсы



Очевидно, что возвращение к широкомасштабной военной кампании в акваторию Красного моря потребует от "гегемона" и его союзников колоссального напряжения ресурсов. А поскольку значительная часть американской ресурсной базы уже задействована в "Эпической ярости" и "Свободе", открытие хуситами второго фронта скорее всего станет критической перегрузкой военной и логистической системы Пентагона.



Туманные перспективы



Сегодняшнюю ситуацию в акватории Красного моря и Аденского залива можно охарактеризовать как состояние "туманного ожидания". Движение "Ансар Аллах" ударами по территории Израиля наглядно продемонстрировало свою готовность к применению силы, однако, пока подчиненные Яхья Сари воздерживаются от атак на торговые суда, то есть от тотальной блокады пролива.



Несмотря на декларируемую европейскими участниками эскортной операции "Аспидес" готовность к защите ключевого торгового маршрута, любое, даже не очень интенсивное, возобновление боевых действий не только грозит катастрофическими последствиями для мировой экономики, но и потребует экстренного перераспределения ресурсов от США и их союзников.



Очевидно, что в условиях, когда принятие решения об эскалации или прекращении огня целиком зависит от баланса сил между Вашингтоном, Тегераном и непредсказуемыми действиями "Ансар Аллах", акватория Красного моря и Аденского залива становится потенциальным эпицентром новой фазы ближневосточного кризиса.