Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:32 12.05.2026

Резервы НБКР: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото

11 мая 2026

Tazabek - За четыре года и два месяца, с февраля 2021 по апрель 2026, Национальный банк провел самую глубокую перестройку структуры своих международных резервов за всю историю независимости.

Согласно данным НБКР, золото в активах НБКР выросло в 7,2 раза - с 84,8 до 608,8 млрд сомов. При этом иностранная валюта в активах за тот же период не выросла, а сократилась - со 132,4 до 114,1 млрд сомов.

Доля желтого металла в чистых международных резервах поднялась с 39 до 84%.

По сути, регулятор последовательно избавляется от долларовой ликвидности в пользу слитков, и делает это без формального изменения политики.

Чистые международные резервы - это "подушка безопасности" страны: запас, на который центральный банк может опереться, чтобы поддержать курс национальной валюты, оплатить критический импорт или обслужить внешний долг в случае кризиса. У большинства центральных банков мира эта подушка традиционно состоит из двух больших корзин: иностранной валюты (в основном долларовые и евровые казначейские бумаги) и золота. Соотношение между ними - индикатор того, какой риск считает наиболее опасным сам регулятор. Чем выше доля валюты - тем больше доверия к глобальной финансовой системе. Чем выше доля золота - тем больше регулятор готовится к ее сбоям.

Четыре фазы трансформации

Фаза I. Распродажа золота (февраль 2021 - июнь 2022). Период начинается с провала: между маем и сентябрем 2021 года балансовая стоимость золота в активах НБКР рухнула с 99 до 29 млрд сомов. В ту же неделю валютные активы росли - со 112 до 207 млрд. Хронология совпадает с разгаром конфликта вокруг рудника Кумтор: в мае 2021 года парламент Кыргызстана принял закон о возможности национализации, в июле во главе предприятия встал внешний управляющий, к концу года Centerra Gold фактически ушла из страны. Параллельный обвал золота на балансе НБКР означает, что регулятор использовал имевшийся запас для рыночных интервенций - либо погашал внешние обязательства, номинированные в металле.

Фаза II. Тихие закупки (июль 2022 - сентябрь 2023). После урегулирования судьбы рудника и стабилизации цены на золото на мировом рынке регулятор начал систематически восстанавливать запас. За 14 месяцев золото выросло с 47 до 97 млрд сомов, валютные активы за тот же период сократились со 145 до 102 млрд. Это первое явное свидетельство замещения: не общее наращивание резервов, а перекладывание из одной корзины в другую.

Фаза III. Точка перекреста (октябрь 2023 - октябрь 2024). В октябре 2023 года произошло историческое событие: впервые в новейшей истории НБКР балансовая стоимость золота превысила балансовую стоимость иностранной валюты - 112,1 против 96,7 млрд сомов. С этого момента траектории расходятся окончательно. К декабрю 2024 года золото утроилось до 265,8 млрд. Прирост за один календарный год - 134 млрд сомов, эквивалент примерно полутора миллиардов долларов.

Фаза IV. Аккумуляция вопреки коррекциям (ноябрь 2024 - апрель 2026). Золото удваивается еще раз и достигает пиковых 687,1 млрд сомов в марте 2026 года. Валютные активы при этом колеблются в коридоре 114–186 млрд, не показывая никакого устойчивого тренда. В апреле 2026 года происходит первая значимая коррекция золота - минус 11 процентов за месяц до 608,8 млрд, но даже на этом уровне золото остается в 7,2 раза выше старта периода и в 5,3 раза превышает текущий объем валютных активов.

Подробнее: www.tazabek.kg/news:2464235

Источник - Tazabek
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778556720


