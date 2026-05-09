Вторник, 12.05.2026
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
08:26 12.05.2026

ВСПОМНИТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

09 мая 2026


1.

Войны, тем более мировые, а к ним отнесены целых две и обе произошли в первой половине прошлого 20 века, занимают особое место в истории человечества, так или иначе, определившие дальнейший ход этой истории. И понятно, что человечество - это совокупность индивидуумов, а само человечество - это не безликая масса, а совокупность уникальных личностей. Это не просто сумма индивидуумов, а сложнейшая сеть взаимосвязей, где семья и род играют первостепенную роль в формировании личности. Именно через семейные связи мы обретаем корни, чувство принадлежности к некой общности близкородственных людей, далее через них с другими людьми, с обществом, с собственной страной, Родиной. С государством, в котором ты живешь вместе со своим народом, с представителями других народов... Война же в разрезе взаимоотношений государств, народов и наций - это состояние критического насильственного противоборства, в котором вооруженная борьба становится основным средством достижения тех или иных целей. Казахстан, будучи частью сначала Российской Империи, потом уже составной частью СССР, в годы Великой Отечественной войны (1941–1945), сыграл по ряду стратегических позиций решающую роль в ресурсном обеспечении Красной Армии. Казахстан максимально мобилизовал свои экономические и людские ресурсы для борьбы с нацистской Германией.

Война унесла жизни миллионов людей и оставила неразрушимые шрамы на душах тех, кто выжил. Уроки, которые мы получили из этого периода, заключаются в необходимости бороться за недопущение нетерпимости, ненависти, дискриминации. Холодная война, противостояние между двумя супердержавами - СССР и США, продолжавшееся с конца Второй мировой войны до конца 20 века, представляла собой глобальную идеологическую борьбу. Факторы, такие как ядерное оружие и гонка вооружений, усугубили напряженность. Однако уроки даже т.н. Холодной войны показали, что дипломатические переговоры и установление международных договоренностей могут способствовать сохранению мира и предотвращению крупномасштабных военных конфликтов. Никто не хотел повторения ужасов Второй Мировой...

Во многих казахстанских семьях знают и помнят, что среди старшего поколения были те, кто был вынужден столкнуться с сильным, беспощадным врагом, лицом к лицу, достойно выдержав эту "встречу". Поэтому 9 Мая одна из знаковых дат в году, когда мы можем поклониться душам ветеранским, выразить уважение и благодарность за то, что они сделали. В этот 9 Мая мы празднуем 81-годовщину победы в Великой Отечественной войне и 81 год со дня окончания Второй мировой войны... И в этот день есть повод вспомнить сквозь призму 9 Мая две судьбы, они не сгинули в вечности, о них помнят потомки, о них помнит страна, Республика Казахстан... Наши герои, в конечном счете, стали родственниками - хотя именно война не дала им познакомится друг с другом лично в последующей мирной жизни. Потому что один пал смертью храбрых на поле боя и ушел из жизни в медсанбате от ран несовместимых с жизнью в разгар войны совсем молодым человеком, не успевшим завести семью... А другой, кто был старше на целых 15 лет вернулся с войны с изуродованной рукой, носил осколки в своем теле до самой смерти, но вкусил мирной жизни, дожил до глубокой старости.

2.

Ушел ради живых, сам не успев пожить...

Родился он 23 февраля 1923 года в Алакольском районе Алма-Атинской области. Он приходится старшим сыном Биляла Сулеева (1893-1937). Того самого, который был деятелем Алаш-Орды, затем крупным организатором просвещения в постколониальном, советском Казахстане. Видный представитель первой плеяды казахской интеллигенции был арестован в Каракалпакии и расстрелян в 1937 году Ташкенте. Фатима, одна из самых просвещенных личностей своего времени, мать Джанибека и его младшей сестры и брата, вторым браком была замужем за Ильясом Джансугуровым, одним из создателей казахской профессиональной (современной) литературы. Он был поэтом и первым председателем правления Союза Писателей КазССР. Как и Билял, он тоже был расстрелян, но в Алма-Ате. Сам Джанибек, не нашедший общего языка с отчимом, попадал под аресты в Алма-Ате за хулиганство (бил стекла в здании, в котором находились правоохранительные органы). Пытался писать стихи. На русском языке (см.выше).

Джанибек со своей тетей Марзией

Много мотался по республике, от Алма-Аты до Семипалатинска, потом по Союзу - от Душанбе (бывал там у тетушки, сестры матери) до Соликамска. Откуда, в конце концов, и ушел добровольцем на фронт. История умалчивает, но учитывая что вокруг Соликамска существовала активная система лагерей и спецпоселений НКВД, вполне вероятно, что юноша казах оказался там не просто так... А на передовой оказался он в декабре 1942 года.

Боевой путь Джанибека Сулеева оказался недолгим, но ярким. Если можно так сказать о войне. Он прибыл на передовую и воевал около четырех месяцев. За свой короткий, но героический боевой путь, был награжден медалями "За отвагу"" и "За боевые заслуги". Именно в такой последовательности. Доктор исторических наук, профессор КазНУ им. Аль-Фараби, Казахстан (Алматы) Лайла Ахметова рассказывает: "В электронном банке документов "Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." мы можем прочитать выписку, что за номером 18 значится красноармеец-автоматчик Сулеев Джанибек. Он в боях за высоту Желтая 20-21 марта 1943 года выдвинулся вперед своего подразделения, взял у раненного снайпера его винтовку и с третьего выстрела "снял" немецкого снайпера, дав возможность продвинуться подразделению без потерь и взять высоту".

Это произошло в Смоленской области, возле живописного озера Дго, оставшегося в той местности еще с эпохи ледникового периода – "а 4 апреля он был представлен ко второй награде, приказом от имени Президиума Верховного совета СССР медалью "За боевые заслуги". Ни ту, ни другую награду он не получил. Мы предполагаем, что в начале апреля 1943 года он был ранен, доставлен в медсанбат, где он и скончался. Долгое время о его судьбе было неизвестно". История Джанибека Сулеева - это пример мужества и самопожертвования, характерный для многих молодых людей того времени, которые встали на защиту Родины.

Фатима Габитова с сыном Азатом Сулеевым

Его племянник, сын его младшего брата Азата, тоже Джанибек и тоже Сулеев, с своим сыном Арыном (киноператор), и, друзьями, Ельдесом Сейткемелом (диктор), Кенжебаем Тогубаевым (автор текста), Бейбутом Исаметовым (звукорежиссер), Эдуардом Полетаевым (аналитик-обозреватель) создали к маю месяцу 2020 года документально-публицистический фильм – "Советский солдат Джанибек Сулеев". Все эти люди помогли снять и отмонтировать эту скромную документалку совершенно бескорыстно, воодушевившись самой историей... Следует отметить, что в съемках фильма так же бескорыстно и основательно помогла российская сторона, взявшая на себя все транспортные расходы по маршруту Алматы-Москва-Смоленск и обратно для коинооператора и споровождающего осенью 2019 года. Расходы же киногруппы, в составе Джанибека и Арына, отправившейся в Россию на съемки, по сути, закрыла семья Ильфы Ильясовны Джандосовой-Джансугуровой (дочь И.Джансугурова)...

Старая мечеть (год постройки 1823 г.). Расположена в историческом центре татарской общины Замоскворечья на улице Большой Татарской, д. 28. Находится под руководством Духовного управления мусульман Российской Федерации.


2019 г. после съемок в Смоленске, в Москве прочли дуга (молитву памяти) семьи Сулеевых (Билялу, Джанибеку, Азату, Фариде, их материе - Фатиме) в старой Татарской мечети (кадр из фильма).

И вот в этом фильме (а он вышел в Интернете в апреле 2020 года) российский гражданин Владимир Седов, зампредседателя Совета ветеранов Смоленской области, поведал, что под деревней Шиши, у озера Дго была линия фронта и погибших хоронили прямо там же. После войны это село так и не восстановилось. К слову, на Смоленщине было уничтожено несколько тысяч больших и

мелких деревень, а 300 были уничтожены вместе со всеми жителями... А после окончания войны, в середине пятидесятых годов прошлого века останки из фронтовых захоронений с перечнем имен, с архивной сверкой были перевезены в пгт. Прежевальское, в той же Смоленской области, где открылись несколько воинских кладбищ. Но на каком точно, 4-ом или 6-ом, захоронили бойцов погибших у берегов Дго, зафиксировано ли было на плите имя красноармейца Джанибека Сулеева - он точно сказать не мог. Но обещал заняться этим вопросом. Однако потом случилась мировая ковидная эпидемия, и, вопрос с участием в фестивалях документального кино посвященных юбилейным датам, с уточнением фиксации ФИО на воинском кладбищах в Прежевальском – все эти вопросы повисли в воздухе. А спустя менее двух лет началась СВО.

Так или иначе, в год 80-летия Великой Победы, в 2025 году, родственники обратились в казахстанское Посольство РК в РФ. Те связались с российскими коллегами и МИД РФ дало счерпывающую информацию, о том, что имя красноармейца Д. Б. Сулеева нанесено таки на мемориальную плиту.

Поэтому близкие родственники павшего героя выражают глубокую признательность МИД РФ, и, соответственно, МИД РК в РФ, в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации Даурена Аскербековича АБАЕВА, и его коллег, советников Посольства и советников-посланников.

3.

Сын бая: фронтовик, учитель, директор детского дома и школы.

Не бывает жизни коротко или длинной – либо она есть, а человек доказал, что он не зря появился на свет, либо ее не случилось, не задалась... Если такие критерии предъявлять Абикену Боздакову, прожившему 89 лет и ушедшему из жизни в 1997 г. – то она была не только достаточно продолжительной, но и в какие-то периоды просто бурной, опасной, а по итогу, богатой на события. И события не частные, а которые задевали всех. Сам он оказался таким человеком, про которых говорят "соль земли нашей". Его родина это плато Ушконыр, находящееся в отрогах Заилийского Алатау в Алматинской области Казахстана. Это примерно 50 км к западу от Алматы. Это классическое жайляу (летнее пастбище), известное своей сочной травой, живописными видами и небольшим водоемом находится на высоте около 1 950 метров над уровнем моря, в аккурат между ущельями Чемолган и Узун-Каргалы. Его отцом был бай Бозтай Боздаков, который встретил катаклизмы антиколониального восстания 1916, затем установления советского ( социалистического) переустройства, докатившегося до окраин Российской Империи. Бозтай Боздаков часто упоминается в местных преданиях и исторических контекстах, связанных с благоустройством и использованием этого летнего пастбища Ушконыр. Он решил откочевать, как и многие, в Китай, но так и не добрался до границы, умер по дороге. Не добравшись до границы с Китаем, семья вернулась. Таким образом, его сын Абикен остался на своей Родине, закончил определенные курсы и всю жизнь работал на ниве просвещения. Чему ему стоило уцелеть, являясь "байским сыном", одному Аллаху известно.

Как и многие другие, он был на фронтах Великой Отечественной войны - воевал под Харьковом, под Сталинградом. С серьезным ранением руки, кавалер ордена Красной Звезды и медалей был комиссован еще до конца ВОВ. Долгое время учительствовал в школе совхоза Первомайский Чемолганского сельского округа Каскеленского района. Из-за нехватки определенных специалистов и др. причин учительство прерывались. То он председательствовал в колхозе, то директорством в детском доме.

Уже после войны, в 50-х закончил Казахский педагогический институт - исторический факультет. Это дало ему право стать директором местной школы в совхозе Первомайский. Какое-то время преподавал например, в местной школе, будущему первому президенту суверенного Казахстана (тоже уроженцу тех мест) Нурсултану Назарбаеву. Ныне Первомайский носит имя Бекболат Ашекеева (Ашекеулы) (1843/1848–1916) - одного из ключевых руководителей национально-освободительного восстания 1916 года против царской власти в разгар Первой Мировой войны. В конце прошлого года одну из улиц аула Бекболат назвали именем Абикена Боздакова. Одна из табличек была прикреплена к стене новой школы, которая своей территорией выходит на одну из центральных улиц аула...

Если молодой Джанибек погиб совсем юным, не успев завести семью, то Абикен Боздаков имел 9 детей (3 сыновей 6 дочерей), а некоторые из них родились во время войны. Он оставил разветвленное потомство. Одна из дочерей Зейнекан вышла замуж... за младшего брата Джанибека Сулеева – Азата. Есть некий символизм в этом союзе. Вместе с тем, в этом прослеживается и некая высшая логика. Юный Джанибек Сулеев, талантливый и дерзкий юноша, Абикен Боздаков, сын классового врага для Советской власти – а ведь они оба могли бы погибнуть еще до войны, имели к этому все "шансы" и "предпосылки".


Из документального фильма "Советский солдат Джанибек Сулеев", в котором в одном эпизоде фильма племянник вспоминает фронтовиков-победителей родного дядю, а в следующем кадре, своего деда, находясь на смоленской земле...

Таков был век. В огне второй мировой погиб солдатом Джанибек: за свою фамилию, за братишек и сестер. И речь тут не только за Азата, Умут, Булата, Ильфу. Речь идет о Мурате Ауэзове, самом младшим ребенке его матери, Фатимы Габитовой, которого он, в отличие от перечисленных, так и не увидел. Просто это уже было невозможно – у войны свои планы. Он погиб и за детей Абикена. И, в каком-то смысле, за него тоже, который оказался в мирное, послевоенное время их, Сулеевых, сватом. Сулеевы и Боздаковы породнились в начале 60-х. По-казахски – "куда болды" (куда - по-казахски "сват"). Абикен, в свою очередь, сражался в харьковском котле, в сталинградской сече - за всех оставшихся в тылу, за тех же сулеевых, джансугуровых, джандосовых - в принципе, за всех казахов и всю семью народов Советского Союза. Как и другие воины, воюя за своих, сражались с врагом не только за своих близких, а за свои народы, за свою страну, за свои республики... Они воевали вместе со всеми и каждый по отдельности за Свое, и за Все что им было дорого. За Победу... А по итогу - за будущий Казахстан. За сегодняшний...

Источник - Dialog.kz
