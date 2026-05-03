Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади

12:14 12.05.2026

Герой России, полковник Джумагалиев родом из Саратовской области.



Герой России, полковник Джумагалиев родом из Саратовской области. С декабря 2023 года по февраль 2024 года мотострелковый батальон под командованием Джумагалиева захватывал позиции в районе Авдеевки.



"Находясь на передовых позициях, офицер смело и решительно руководил боем, грамотно корректировал огонь артиллерии бригады, в результате чего было захвачено три опорных пункта противника и уничтожено более 200 неонацистов", - сообщало Минобороны России.



