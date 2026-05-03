Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"

21:50 12.05.2026

Доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракеты "Сармат" и заявление Президента в связи с успешным испытанием ракеты



Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года "Сармат" действительно будет поставлен на боевое дежурство.



