00:05 13.05.2026 ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 12 мая в разрезе СВО. Русские войска возобновили боевые действия после окончания режима прекращения огня и добились успеха в боях за Константиновку. Против Зеленского началась масштабная кампания по дискредитации. Редакция Readovka рассмотрела разведывательные признаки подготовки ВСУ к рывку через измельчавший Днепр в направлении Энергодара со стороны Никополя.







Возвращение к привычному ритму



Трехсуточное перемирие закончилось в 0 часов 12 мая. Русские войска на всем протяжении линии фронта возобновили активные боевые действия. В качестве итога "шумного режима прекращения огня" стоит сказать следующее. Противник активно пытался восстановить свои силы, заводил подкрепления и доставлял грузы на тяжелые с точки зрения снабжения и ротации личного состава позиции. Одновременно ВСУ стремились ослабить наш передний край постоянными атаками и применением артиллерии, однако неприятельская активность подавлялась ответным огнем. Кроме того, были отмечены попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп в оперативный тыл ВС РФ. Но и тут незалежной успех не сопутствовал, личный состав ВСУ уничтожался или брался в плен. В итоге противник в свойственной ему манере предложенную гуманитарную инициативу де-факто игнорировал.



С возобновлением активных боев русские войска добились успеха на ряде участков. Самым перспективным с точки зрения результата является Константиновка. Передовым штурмовым группам из состава частей 8-й гвардейской ОА в первые часы после окончания режима прекращения огня удалось войти в кварталы многоквартирных домов по улице Громова. Движение вглубь обороны противника по микрорайонам с высотной застройкой продолжается.



Штурмовики ВС РФ также активизировались в промышленном районе города и начали движение навстречу дружественным силам, прорывавшимся в многоквартирную застройку по улице Громова. Нетрудно догадаться, что цель наших штурмовиков – окружение украинских подразделений в южных микрорайонах города. В случае успеха ВС РФ оборона ВСУ в Константиновке по южному берегу реки Кривой Торец будет расчленена.



Севернее города русские войска активно давят на неприятеля в районе села Молочарка и одноименного водохранилища. Перед ними стоит задача вынудить украинский гарнизон, обороняющий северную половину Константиновки, растянуть силы в надежде не допустить прорыва ВС РФ в городскую черту со стороны Молочарки и Новодмитровки. Ситуация для противника в самом городе и окрестностях стремительно деградирует.



Загнобить Зеленского



Началась масштабная кампания против лидера незалежной. Она выразилась в ряде ключевых событий. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что бывшему главе ОП, ближайшему соратнику Зеленского и фактически "серому кардиналу" украинской политики Ермаку предъявлено обвинение в коррупции и "отмывании" денег, добытых преступным путем. Вчера были опубликованы новые материалы, полученные в рамках операции "Мидас", которую проводило НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). В свежей публикации перехвата телефонных переговоров псевдонимы R2 (Ермак), R3 (Миндич, друг Зеленского) и R4 (экс-вице-премьер Чернышов) обсуждают вопросы строительства элитной недвижимости под Киевом. При строительстве этих объектов и "отмывались" преступные деньги. Важно отметить, что в переговорах есть некто R1. Если под номером 2 с аналогичной литерой стоит тот, кто был фактически вторым человеком в незалежной, – экс-глава ОП Ермак, а номер 3 – это личный друг Зеленского, то можно предположить, кто этот пресловутый R1. Но данный фигурант материалов операции "Мидас" официально пока ни с кем не отождествлен.



Сильнейший удар по Зеленскому также нанесла и его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, которая дала большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она поведала о своем бывшем начальнике многое. Самым важным из ее слов об украинском лидере является даже не то, что он страдает от наркотической зависимости. А то, какую манеру информационной работы он избрал. В интервью Мендель прямо обвинила Зеленского в том, что ему наплевать на реальное достижение заявленных целей.



"Нет, если 1 тыс экспертов скажут, что это так, значит, это действительно так", – привела слова украинского президента его бывший пресс-секретарь.



В беседе с Такером Карлсоном Мендель нанесла удар не просто по своему бывшему шефу, а по всей стратегии работы, которую выбрала Банковая. То есть планы Киева подразумевают активное использование "выгодных спикеров", которые будут транслировать тысячей голосов ложь, стремясь создать впечатление чистой правды. Экс-пресс-секретарь также указала на то, что Зеленский прямо сказал: "мне нужна геббельсовская пропаганда". Любителям читать и смотреть украинские источники, доверяя им как "объективным", как говорится, большой привет.



Вышеприведенные, причем синхронные удары по Зеленскому – это еще не конец. Весьма вероятно, что НАБУ не остановится и расскажет, кто же такой R1, тормозить уже нет смысла. Но пока Зеленский президент – у него есть иммунитет от уголовного преследования. Но важное уточнение: срок его полномочий истек уже 2 года назад, а Конституция Украины не устанавливает запрет на проведение выборов даже в условиях военного положения. Таким образом, Зеленский по всем признакам является узурпатором власти, который держится лишь на штыках преданных ему "охранников" из СБУ. Когда произойдет его долгожданное отстранение от президентской должности, загадывать нельзя. Но стоит указать, что Зеленский едва ли когда-либо был в столь уязвимом положении.



Разведывательные признаки



На Украине объявлена обязательная эвакуация гражданского населения из части Никопольского района Днепропетровской области. Данное решение мотивировано ростом угроз обстрелов и активностью дронов ВС РФ.



Русские войска не стреляют просто так, "в пустоту". Вся стрельба ведется по выявленным целям. Объявление Днепропетровской военной областной администрации Украины об эвакуации свидетельствует о том, что ВСУ либо уже нарастили свое присутствие в районе Никополя и Марганца, либо планируют в скором времени концентрироваться там.



Эта история повторяет события конца весны 2023 года, когда под предлогом усиливающихся обстрелов жители ряда районов Сумской области были эвакуированы, а оставленные приграничные населенные пункты затем использовались для размещения украинских войск, атаковавших Курскую область. Известно, что ВСУ предпринимают атаки на ЗАЭС при помощи БПЛА и артиллерии с 2022 года. ВС РФ систематически уничтожали все цели, что обнаруживали себя, ведя обстрел ядерного объекта. Но не в 2022 году, ни в последующие периоды именно принудительная эвакуация на контролируемом берегу Днепра украинскими властями не проводилась. Сейчас местное руководство намерено эвакуировать население одной из улиц города Марганец и порядка 100 улиц в Никополе, а также жителей сел в округе.



Эти действия являются полноценными разведывательными признаками подготовки территории к насыщению ее войсками. После подрыва ВСУ дамбы Каховского водохранилища в 2023 году Днепр в тех местах сильно измельчал, а русло реки, по берегам которой друг напротив друга стоят Энергодар, Никополь и Марганец, представляют собой заросли камыша. Там уже давно отмечалась активность неприятельских разведгрупп, которые могли оценивать степень проходимости местности для техники. Дистанция от Никополя до Энергодара, окрестных сел и непосредственно ЗАЭС варьируется от 5,5 до 9 км. Источник - Readovka

