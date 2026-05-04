 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.05.2026
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
00:05 13.05.2026

ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 12 мая в разрезе СВО. Русские войска возобновили боевые действия после окончания режима прекращения огня и добились успеха в боях за Константиновку. Против Зеленского началась масштабная кампания по дискредитации. Редакция Readovka рассмотрела разведывательные признаки подготовки ВСУ к рывку через измельчавший Днепр в направлении Энергодара со стороны Никополя.



Возвращение к привычному ритму

Трехсуточное перемирие закончилось в 0 часов 12 мая. Русские войска на всем протяжении линии фронта возобновили активные боевые действия. В качестве итога "шумного режима прекращения огня" стоит сказать следующее. Противник активно пытался восстановить свои силы, заводил подкрепления и доставлял грузы на тяжелые с точки зрения снабжения и ротации личного состава позиции. Одновременно ВСУ стремились ослабить наш передний край постоянными атаками и применением артиллерии, однако неприятельская активность подавлялась ответным огнем. Кроме того, были отмечены попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп в оперативный тыл ВС РФ. Но и тут незалежной успех не сопутствовал, личный состав ВСУ уничтожался или брался в плен. В итоге противник в свойственной ему манере предложенную гуманитарную инициативу де-факто игнорировал.

С возобновлением активных боев русские войска добились успеха на ряде участков. Самым перспективным с точки зрения результата является Константиновка. Передовым штурмовым группам из состава частей 8-й гвардейской ОА в первые часы после окончания режима прекращения огня удалось войти в кварталы многоквартирных домов по улице Громова. Движение вглубь обороны противника по микрорайонам с высотной застройкой продолжается.

Штурмовики ВС РФ также активизировались в промышленном районе города и начали движение навстречу дружественным силам, прорывавшимся в многоквартирную застройку по улице Громова. Нетрудно догадаться, что цель наших штурмовиков – окружение украинских подразделений в южных микрорайонах города. В случае успеха ВС РФ оборона ВСУ в Константиновке по южному берегу реки Кривой Торец будет расчленена.

Севернее города русские войска активно давят на неприятеля в районе села Молочарка и одноименного водохранилища. Перед ними стоит задача вынудить украинский гарнизон, обороняющий северную половину Константиновки, растянуть силы в надежде не допустить прорыва ВС РФ в городскую черту со стороны Молочарки и Новодмитровки. Ситуация для противника в самом городе и окрестностях стремительно деградирует.

Загнобить Зеленского

Началась масштабная кампания против лидера незалежной. Она выразилась в ряде ключевых событий. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что бывшему главе ОП, ближайшему соратнику Зеленского и фактически "серому кардиналу" украинской политики Ермаку предъявлено обвинение в коррупции и "отмывании" денег, добытых преступным путем. Вчера были опубликованы новые материалы, полученные в рамках операции "Мидас", которую проводило НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). В свежей публикации перехвата телефонных переговоров псевдонимы R2 (Ермак), R3 (Миндич, друг Зеленского) и R4 (экс-вице-премьер Чернышов) обсуждают вопросы строительства элитной недвижимости под Киевом. При строительстве этих объектов и "отмывались" преступные деньги. Важно отметить, что в переговорах есть некто R1. Если под номером 2 с аналогичной литерой стоит тот, кто был фактически вторым человеком в незалежной, – экс-глава ОП Ермак, а номер 3 – это личный друг Зеленского, то можно предположить, кто этот пресловутый R1. Но данный фигурант материалов операции "Мидас" официально пока ни с кем не отождествлен.

Сильнейший удар по Зеленскому также нанесла и его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, которая дала большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она поведала о своем бывшем начальнике многое. Самым важным из ее слов об украинском лидере является даже не то, что он страдает от наркотической зависимости. А то, какую манеру информационной работы он избрал. В интервью Мендель прямо обвинила Зеленского в том, что ему наплевать на реальное достижение заявленных целей.

"Нет, если 1 тыс экспертов скажут, что это так, значит, это действительно так", – привела слова украинского президента его бывший пресс-секретарь.

В беседе с Такером Карлсоном Мендель нанесла удар не просто по своему бывшему шефу, а по всей стратегии работы, которую выбрала Банковая. То есть планы Киева подразумевают активное использование "выгодных спикеров", которые будут транслировать тысячей голосов ложь, стремясь создать впечатление чистой правды. Экс-пресс-секретарь также указала на то, что Зеленский прямо сказал: "мне нужна геббельсовская пропаганда". Любителям читать и смотреть украинские источники, доверяя им как "объективным", как говорится, большой привет.

Вышеприведенные, причем синхронные удары по Зеленскому – это еще не конец. Весьма вероятно, что НАБУ не остановится и расскажет, кто же такой R1, тормозить уже нет смысла. Но пока Зеленский президент – у него есть иммунитет от уголовного преследования. Но важное уточнение: срок его полномочий истек уже 2 года назад, а Конституция Украины не устанавливает запрет на проведение выборов даже в условиях военного положения. Таким образом, Зеленский по всем признакам является узурпатором власти, который держится лишь на штыках преданных ему "охранников" из СБУ. Когда произойдет его долгожданное отстранение от президентской должности, загадывать нельзя. Но стоит указать, что Зеленский едва ли когда-либо был в столь уязвимом положении.

Разведывательные признаки

На Украине объявлена обязательная эвакуация гражданского населения из части Никопольского района Днепропетровской области. Данное решение мотивировано ростом угроз обстрелов и активностью дронов ВС РФ.

Русские войска не стреляют просто так, "в пустоту". Вся стрельба ведется по выявленным целям. Объявление Днепропетровской военной областной администрации Украины об эвакуации свидетельствует о том, что ВСУ либо уже нарастили свое присутствие в районе Никополя и Марганца, либо планируют в скором времени концентрироваться там.

Эта история повторяет события конца весны 2023 года, когда под предлогом усиливающихся обстрелов жители ряда районов Сумской области были эвакуированы, а оставленные приграничные населенные пункты затем использовались для размещения украинских войск, атаковавших Курскую область. Известно, что ВСУ предпринимают атаки на ЗАЭС при помощи БПЛА и артиллерии с 2022 года. ВС РФ систематически уничтожали все цели, что обнаруживали себя, ведя обстрел ядерного объекта. Но не в 2022 году, ни в последующие периоды именно принудительная эвакуация на контролируемом берегу Днепра украинскими властями не проводилась. Сейчас местное руководство намерено эвакуировать население одной из улиц города Марганец и порядка 100 улиц в Никополе, а также жителей сел в округе.

Эти действия являются полноценными разведывательными признаками подготовки территории к насыщению ее войсками. После подрыва ВСУ дамбы Каховского водохранилища в 2023 году Днепр в тех местах сильно измельчал, а русло реки, по берегам которой друг напротив друга стоят Энергодар, Никополь и Марганец, представляют собой заросли камыша. Там уже давно отмечалась активность неприятельских разведгрупп, которые могли оценивать степень проходимости местности для техники. Дистанция от Никополя до Энергодара, окрестных сел и непосредственно ЗАЭС варьируется от 5,5 до 9 км.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778619900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Конституционные законы о Президенте, о Курултае и о выборах рассмотрели депутаты на совместном заседании Палат Парламента
- Олжас Бектенов, Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов почтили память погибших в годы войны
- День Победы и Казахстан
- Кадровые перестановки
- Олжас Бектенов обсудил с Министром-координатором по экономическим делам Индонезии Аирланггой Хартарто развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества
- Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить – политолог
- В Казахстане усиливают цифровизацию системы здравоохранения
- Структурирование партийного поля
- Вспомнить победителей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  