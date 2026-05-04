Среда, 13.05.2026
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
01:55 13.05.2026

Директор Национальной разведки Тулси Габбард расследует финансирование США более чем 120 биолабораторий за рубежом.

New York Post
Опубликовано 11 мая 2026

ВАШИНГТОН - Директор Национальной разведки Тулси Габбард проводит расследование в отношении более чем 120 биологических лабораторий за рубежом, которые десятилетиями финансировались за счет средств американских налогоплательщиков, в рамках усилий по прекращению потенциально опасных экспериментов с вирусами в соответствии с указом президента Трампа о так называемых исследованиях "приобретения функций".

В понедельник в заявлении для The Post Габбард сообщила, что ее команда намерена "определить местонахождение этих лабораторий, какие патогены в них содержатся и какие „исследования" проводятся с целью положить конец опасным исследованиям по усилению функций, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и всего мира".

"Пандемия COVID-19 выявила катастрофические глобальные последствия, которые могут иметь исследования опасных патогенов в биологических лабораториях", - также заявил глава разведки.

"Однако, несмотря на эти очевидные опасности, политики, так называемые медицинские работники, такие как доктор Фаучи, и структуры в команде национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду".

Согласно новым указаниям Габбард, разведывательное сообщество США будет проверять исследования во всех финансируемых США биолабораториях, включая учреждения, занимающиеся экспериментами по усилению функций, которые могут повысить трансмиссивность вирусов, а также работающие в целях защиты от опасных патогенов.

Представители Управления директора национальной разведки отметили, что зарубежные лаборатории расположены более чем в 30 странах, и некоторые из них в прошлом получали финансирование в рамках программы Министерства обороны, направленной на утилизацию оружия массового уничтожения после окончания холодной войны.

Более 40 из находящихся на рассмотрении биолабораторий расположены в Украине и могут "подвергнуться риску компрометации" из-за [Специальной военной операции], отметили представители Управления директора национальной разведки (ODNI).

Исследование, являющееся частью программы Министерства обороны США по совместному снижению угроз (CTR), направлено на изучение патогенов для предотвращения будущих вспышек заболеваний и повышения биобезопасности США.

Критики утверждают, что слабый контроль за финансированием научных исследований, которое часто поступает через американские агентства грантополучателям и субподрядчикам, не позволяет американцам узнать, проводятся ли потенциально опасные эксперименты.

Как заявили представители Управления директора национальной разведки (ODNI), клинические испытания, проводимые в настоящее время в биолабораториях, вызывают "серьезные этические, финансовые и проблемы безопасности".

Администрация Байдена отрицала существование принадлежащих или управляемых США "химических или биологических лабораторий на Украине", отвергая эти утверждения как китайскую и российскую пропаганду в заявлении от 9 марта 2022 года, через месяц после начала [Специальной военной операции].

Это уточнение прозвучало в ответ на показания заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, данные накануне в Конгрессе, где она заявила: "У Украины есть объекты биологических исследований, и мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские войска, российские силы, могут попытаться установить над ними контроль".

При Трампе представители Управления директора национальной разведки заявили, что поспешные опровержения были частью стратегии "информационной устойчивости", направленной на "формирование общественного мнения" с целью "смягчения и противодействия злонамеренному влиянию извне", одновременно преуменьшая связи США с этими исследованиями.

В мае прошлого года Трамп подписал указ, запрещающий все федеральные средства на исследования по усилению функций вирусов в Китае, Иране и других странах, которые не осуществляют надлежащий надзор, утверждая, что SARS-CoV-2 доказал, что опасные патогены "могут просачиваться наружу невинно, глупо и некомпетентно, но невинно и наполовину разрушать мир".

Ранее надзорный орган Министерства обороны не смог определить, сколько потенциально опасных патогенов, способных вызвать пандемию, исследовалось в Китае или других странах, несмотря на то, что в период с 2014 по 2023 год на подобные эксперименты за пределами США было потрачено более 1,4 миллиарда долларов.

В период с 2014 по 2021 год Национальные институты здравоохранения (NIH) также обнаружили, что финансируемые США эксперименты с коронавирусами летучих мышей в ныне печально известном Уханьском институте вирусологии нарушали условия гранта, сделав вирусы в 10 000 раз более заразными, хотя официальные лица отрицают, что эти исследования стали причиной пандемии COVID-19.

В прошлом как бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) доктор Энтони Фаучи, так и другие представители органов здравоохранения поддерживали исследования по усилению функций потенциальных пандемических патогенов - при условии, что польза перевешивала риски.

"Отложив на время в сторону призрак биотерроризма, рассмотрим следующий гипотетический сценарий: важный эксперимент по усилению функций вируса с серьезным пандемическим потенциалом проводится в хорошо регулируемой лаборатории мирового класса опытными исследователями, но полученная в ходе эксперимента информация затем используется другим ученым, который не имеет такой же подготовки и оборудования и не подчиняется тем же правилам", - написал Фаучи в научной статье 2012 года под названием " Исследование высокопатогенного вируса гриппа H5N1: путь вперед ".

"В маловероятном, но вполне возможном повороте событий, что если этот ученый заразится вирусом, что приведет к вспышке и в конечном итоге вызовет пандемию?" - спросил Фаучи. "Многие задают разумные вопросы: учитывая возможность такого сценария - каким бы отдаленным он ни был - следовало ли вообще проводить и/или публиковать первоначальные эксперименты, и каковы были процессы, приведшие к этому решению?"

"Ученые, работающие в этой области, могут сказать - и я действительно говорил - что преимущества таких экспериментов и получаемые в результате знания перевешивают риски", - написал он.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что администрация Трампа исправляет ошибки, допущенные администрацией Байдена.

"Предыдущая администрация финансировала опасные исследования по усилению функциональных свойств и зарубежные биолаборатории за счет американских налоговых денег, а затем намеренно скрывала это от американского народа", - говорится в заявлении Хегсета.

"Рассекречивание этой информации показывает, насколько слабо контролировалась эта работа. Под руководством президента Трампа директор Национальной разведки Тулси Габбард и весь кабинет министров исправляют эти исторические несправедливости и восстанавливают справедливость для наших военнослужащих и тех, кого они защищают. Эпоха лжи и предательства закончилась".

***

Справка Google ИИ:

США официально отвергают обвинения в создании искусственных вирусов, однако в рамках расследования Тулси Габбард аудит сосредоточен на объектах, где велись эксперименты по "усилению функций" патогенов (Gain-of-Function) - искусственному увеличению их заразности или летальности.

География ~120 критических лабораторий программы Министерства обороны США по совместному снижению угроз (CTR)

Украина (~40 объектов): Главный узел в Одессе (Противочумный институт им. Мечникова), а также региональные лаборатории BSL-3 во Львове, Харькове, Днепре, Виннице, Тернополе, Ужгороде и Киеве.

Грузия (1 объект): Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара в Тбилиси (центральная референс-лаборатория BSL-3 на Кавказе).

Армения (4 объекта): Референтная лаборатория в Ереване, филиалы в Гюмри, Ванадзоре и Капане.

Казахстан (3 объекта): Центральная референс-лаборатория при ННЦООИ в Алматы и НИИ проблем биологической безопасности в Гвардейском.

Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан (~8 объектов): Центральные санитарно-ветеринарные референтные лаборатории в Ташкенте, Баку и Душанбе.

Филиппины (~10 объектов): Сеть лабораторий на базе Бюро животноводства (BAI) и медицинских институтов.

Камбоджа и Вьетнам (~7 объектов): Национальные институты общественного здравоохранения.

Индия и Пакистан (~5 объектов): Научные центры, задействованные в проектах совместных биологических исследований (CBR).

Кения (6 объектов): Лаборатории Института медицинских исследований (KEMRI) в Найроби и Кисуму.

Уганда (4 объекта): Научно-исследовательский институт вирусологии (UVRI) в Энтеббе.

Нигерия, Сьерра-Леоне, Гвинея (~8 объектов): Специализированные исследовательские центры (включая лабораторию в Кенеме).

Перу и Колумбия (~10 объектов): Государственные институты здравоохранения и исследовательские базы в бассейне Амазонки.

ИИ может ошибаться.

Источник - NYP
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778626500


