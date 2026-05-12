Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне

06:51 13.05.2026
Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
12.05.2026
12 мая в рамках государственного визита Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона состоялись таджикско-китайские переговоры на высшем уровне.
Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель Китайской Народной Республики, уважаемый господин Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с участием официальных делегаций сторон и в узком формате, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и глубокого взаимного доверия, обсудили широкий круг вопросов сотрудничества двух стран в двустороннем и многостороннем форматах.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона своим дорогим другом и высоко оценил его личный вклад Лидера нации в укреплении основ государственности, а также в развитии и прогрессе Таджикистана: "Мой дорогой друг! Сегодня наша очередная встреча вызывает у меня весьма теплые чувства
В этом году исполнится 35-летие независимости Таджикистана.
Под Вашим руководством Таджикистан вышел на грандиозные свершения в деле государственного строительства, что не может не вызывать у нас искренней радости.
Как человек, стоящий у истоков китайско-таджикских отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху, Вы сегодня и удостоились звания Почетного профессора Пекинского университета. Это отражает то, что китайский народ питает глубокое уважение и дружеские чувства к Вам и ко всему таджикскому народу.
На фоне международной турбулентности современный мир далеко неспокоен, но вне зависимости от изменений внешней конъюктуры, Китай и Таджикистан остаются и останутся добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами в духе взаимопомощи, взаимодоверия и совместного развития.
Уважаемый господин Президент! Я готов вместе с Вами содействовать формированию еще более сплоченного сообщества единой судьбы Таджикистана и Китая на благо народов двух стран".
Состоялся подробный обмен мнениями по насущным вопросам международной и региональной повестки.
В начале беседы Президент нашей страны выразил признательность Председателю Китайской Народной Республики за приглашение совершить государственный визит, теплый прием и традиционное гостеприимство.
Глава нашего государства подчеркнул, что отношения двух государств сегодня плодотворно развиваются ускоренными темпами в русле всеобъемлющего стратегического партнерства.
"Этот процесс соответствует коренным интересам наших народов, которые связаны крепкими узами искренней дружбы и добрососедства", - отметил уважаемый Эмомали Рахмон.
С удовлетворением было отмечено, что экономические связи наших стран последовательно развиваются в сферах торговли, инвестиционного сотрудничества, промышленности и энергетики, в аграрном секторе и других направлениях, представляющих взаимный интерес.
В этом контексте было указано на неуклонный рост показателей взаимного товарооборота и объемов привлечения китайских инвестиций в экономику Таджикистана.
Следует отметить, что Китай по этим показателям занимает лидирующие позиции среди внешнеэкономических партнеров нашей страны и в настоящее время на территории Таджикистана функционирует более 700 предприятий с участием китайского капитала.
Глава нашего государства выразил удовлетворение ходом сотрудничества с Китайской Народной Республикой, поддержкой ее Правительства в реализации важных инфраструктурных проектов, в том числе таких как строительство шоссейных дорог стратегического значения. Была выражена надежда на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении.
В ходе встречи также были рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, областях "зеленой" экономики, цифровизации, современных технологий и внедрения искусственного интеллекта.
Важным было признано развитие сотрудничества в области энергетики, особенно в секторах гидроэнергетики и солнечной энергии, а также в агропромышленном комплексе.
Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон в этом контексте подчеркнул заинтересованность в участии китайских предприятий в создании на территории Таджикистана промышленных и сельскохозяйственных технологических парков.
В ходе переговоров также обсуждались вопросы расширения связей в сфере туризма и межчеловеческих контактов.
В этом контексте было отмечено, что налаживание регулярных полетов по авиамаршруту "Душанбе – Сиан" создает благоприятную основу для укрепления двухсторонних связей по этим направлениям.
Касаясь других аспектов культурно-гуманитарных отношений двух стран, Лидер нации указал на значение культурных и образовательных обменов.
Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сферах науки и образования. В этом контексте было заявлено о заинтересованности Таджикистана в увеличении количества образовательных квот Китая для таджикской молодежи по таким специальностям, как точные науки, инженерия, информационные и коммуникационные технологии.
Высокая оценка была дана деятельности центров Конфуция по преподаванию китайского языка и представления китайской культуры в Таджикистане.
Стороны, отметив тесное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, особенно ООН, ШОС и механизма "Центральная Азия-Китай", посчитали важным дальнейшее усиление сотрудничества и координации в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и киберпреступностью, незаконным оборотом всех видов наркотических веществ и другими проявлениями транснациональной организованной преступности.
При обсуждении актуальных вопросов международной и региональной повестки внимание было акцентировано на взрывоопасную ситуацию вокруг Ирана и проблему Афганистана.
Уважаемый Эмомали Рахмон вновь подчеркнул, что Таджикистан является твердым сторонником решения всех конфликтов и споров мирными путями с использованием политико-дипломатических средств.
В этой связи было отмечено значение инициативы Председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпина о "Глобальном управлении" посредством формирования справедливой международной системы, а также предложения китайской стороны о создании Международной посреднической организации.
В конце межгосударственных переговоров Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон пригласил Председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпина посетить Таджикистан с ответным визитом.