Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне

06:51 13.05.2026

12.05.2026



Китай



12 мая в рамках государственного визита Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона состоялись таджикско-китайские переговоры на высшем уровне.



Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель Китайской Народной Республики, уважаемый господин Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с участием официальных делегаций сторон и в узком формате, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и глубокого взаимного доверия, обсудили широкий круг вопросов сотрудничества двух стран в двустороннем и многостороннем форматах.



Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона своим дорогим другом и высоко оценил его личный вклад Лидера нации в укреплении основ государственности, а также в развитии и прогрессе Таджикистана: "Мой дорогой друг! Сегодня наша очередная встреча вызывает у меня весьма теплые чувства



В этом году исполнится 35-летие независимости Таджикистана.



Под Вашим руководством Таджикистан вышел на грандиозные свершения в деле государственного строительства, что не может не вызывать у нас искренней радости.



Как человек, стоящий у истоков китайско-таджикских отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху, Вы сегодня и удостоились звания Почетного профессора Пекинского университета. Это отражает то, что китайский народ питает глубокое уважение и дружеские чувства к Вам и ко всему таджикскому народу.



На фоне международной турбулентности современный мир далеко неспокоен, но вне зависимости от изменений внешней конъюктуры, Китай и Таджикистан остаются и останутся добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами в духе взаимопомощи, взаимодоверия и совместного развития.



Уважаемый господин Президент! Я готов вместе с Вами содействовать формированию еще более сплоченного сообщества единой судьбы Таджикистана и Китая на благо народов двух стран".



Состоялся подробный обмен мнениями по насущным вопросам международной и региональной повестки.



В начале беседы Президент нашей страны выразил признательность Председателю Китайской Народной Республики за приглашение совершить государственный визит, теплый прием и традиционное гостеприимство.



Глава нашего государства подчеркнул, что отношения двух государств сегодня плодотворно развиваются ускоренными темпами в русле всеобъемлющего стратегического партнерства.



"Этот процесс соответствует коренным интересам наших народов, которые связаны крепкими узами искренней дружбы и добрососедства", - отметил уважаемый Эмомали Рахмон.



С удовлетворением было отмечено, что экономические связи наших стран последовательно развиваются в сферах торговли, инвестиционного сотрудничества, промышленности и энергетики, в аграрном секторе и других направлениях, представляющих взаимный интерес.



В этом контексте было указано на неуклонный рост показателей взаимного товарооборота и объемов привлечения китайских инвестиций в экономику Таджикистана.



Следует отметить, что Китай по этим показателям занимает лидирующие позиции среди внешнеэкономических партнеров нашей страны и в настоящее время на территории Таджикистана функционирует более 700 предприятий с участием китайского капитала.



Глава нашего государства выразил удовлетворение ходом сотрудничества с Китайской Народной Республикой, поддержкой ее Правительства в реализации важных инфраструктурных проектов, в том числе таких как строительство шоссейных дорог стратегического значения. Была выражена надежда на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении.



В ходе встречи также были рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, областях "зеленой" экономики, цифровизации, современных технологий и внедрения искусственного интеллекта.



Важным было признано развитие сотрудничества в области энергетики, особенно в секторах гидроэнергетики и солнечной энергии, а также в агропромышленном комплексе.



Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон в этом контексте подчеркнул заинтересованность в участии китайских предприятий в создании на территории Таджикистана промышленных и сельскохозяйственных технологических парков.



В ходе переговоров также обсуждались вопросы расширения связей в сфере туризма и межчеловеческих контактов.



В этом контексте было отмечено, что налаживание регулярных полетов по авиамаршруту "Душанбе – Сиан" создает благоприятную основу для укрепления двухсторонних связей по этим направлениям.



Касаясь других аспектов культурно-гуманитарных отношений двух стран, Лидер нации указал на значение культурных и образовательных обменов.



Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сферах науки и образования. В этом контексте было заявлено о заинтересованности Таджикистана в увеличении количества образовательных квот Китая для таджикской молодежи по таким специальностям, как точные науки, инженерия, информационные и коммуникационные технологии.



Высокая оценка была дана деятельности центров Конфуция по преподаванию китайского языка и представления китайской культуры в Таджикистане.



Стороны, отметив тесное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, особенно ООН, ШОС и механизма "Центральная Азия-Китай", посчитали важным дальнейшее усиление сотрудничества и координации в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и киберпреступностью, незаконным оборотом всех видов наркотических веществ и другими проявлениями транснациональной организованной преступности.



При обсуждении актуальных вопросов международной и региональной повестки внимание было акцентировано на взрывоопасную ситуацию вокруг Ирана и проблему Афганистана.



Уважаемый Эмомали Рахмон вновь подчеркнул, что Таджикистан является твердым сторонником решения всех конфликтов и споров мирными путями с использованием политико-дипломатических средств.



В этой связи было отмечено значение инициативы Председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпина о "Глобальном управлении" посредством формирования справедливой международной системы, а также предложения китайской стороны о создании Международной посреднической организации.



В конце межгосударственных переговоров Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон пригласил Председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпина посетить Таджикистан с ответным визитом.