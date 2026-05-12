 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.05.2026
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
07:45 13.05.2026

Рассмотрены меры по сокращению бюрократии при оказании государственных услуг
12.05.2026

Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о мерах по сокращению бюрократии в сфере государственных услуг.

За последние годы в стране проведена широкомасштабная работа по повышению удобства, оперативности и прозрачности государственных услуг для населения и бизнеса. Охват госуслуг увеличился в 10 раз и превысил 61 миллион, 80 процентов услуг оказываются в онлайн формате. Только в 2025 году отменено более 2 тысяч обязательных требований в сфере предпринимательской деятельности.

Вместе с тем в этой сфере все еще сохраняются лишние процедуры, бумажная волокита и дублирующие требования. Сегодня в государственных органах насчитывается 5 650 функций, действует более 42 тысяч обязательных требований в сфере упорядочивания бизнеса, доступна 1 041 государственная услуга.

– Такое количество функций и требований может сделать систему неэффективной, дорогостоящей и порой несправедливой. Поэтому единственно верный путь – дерегулирование, цифровизация и упрощение, – отметил глава государства.

Для превращения Узбекистана в территорию, свободную от излишней бюрократии до 2030 года совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами запущена программа "Ликвидация бюрократии – 2030". При Агентстве стратегического развития и реформ создан отдельный проектный офис.

В рамках программы предусмотрено сократить на 30 процентов функции государственных органов, оптимизировать до 20 процентов требований к бизнесу и увеличить долю электронных госуслуг до более чем 90 процентов.

На презентации рассмотрены предложения по коренному совершенствованию системы государственных услуг на основе модели "сервисного государства". Основной акцент делается на том, чтобы предоставлять услуги быстро, прозрачно и удобно – не требуя ни одного лишнего документа.

В частности, предложено внедрить принцип "нулевой бюрократии" в 783 видах государственных услуг. Это позволит перевести 550 услуг в электронный формат и вдвое сократить этапы их предоставления. Еще 80 услуг планируется перевести в проактивный и композитный формат. В результате население сможет экономить до 35 миллиардов сумов в год на транспортных расходах, связанных с посещением различных ведомств.

Сроки оказания еще 80 услуг сократятся в 2-3 раза – в среднем с 13 дней до 6 дней. Десять услуг планируется полностью автоматизировать. Снижение платежей по 25 видам услуг позволит ежегодно оставлять в распоряжении населения до 851 миллиарда сумов.

Десять услуг намечено передать частному сектору, а 15 видов справок и документов – цифровизировать. Это позволит исключить необходимость повторного запроса информации и документов в более чем 270 услугах.

Отдельное внимание уделено пересмотру обязательных требований. Например, в 20 документах, касающихся рыночной деятельности, разрозненно применяются более 500 требований. Отмечалось, что их систематизация позволит оптимизировать свыше 30 процентов требований.

Указано и на возможность формирования через электронную систему акта соответствия санитарным требованиям и списка сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру. Это позволит ежегодно экономить 1 миллиард сумов бюджетных средств и направить 24 тысячи рабочих часов сотрудников на оперативную деятельность.

Согласно расчетам, сокращение административной нагрузки принесет экономике прямой эффект в размере 1,5 миллиарда долларов в год. Улучшение качества регулирования будет способствовать привлечению дополнительных 800 миллионов долларов иностранных инвестиций. Упрощение взаимодействия между государством и бизнесом будет повышать производительность труда на 750 миллионов долларов ежегодно. В целом меры по сокращению бюрократии позволят увеличить экономику страны дополнительно на 13 миллиардов долларов в 2026-2030 годах.

На презентации предложено вести реестры государственных функций, обязательных требований и государственных услуг на единой платформе reestr.gov.uz, внедрить систему по проведению оценки деятельности ведомств на основе системы "Bureaucracy radar" и анализу с использованием ИИ, расчету затрат предпринимателей через "Бизнес-калькулятор".

Президент нашей страны отметил, что государственные услуги напрямую связаны с обеспечением интересов человека, созданием комфортной среды для бизнеса и эффективностью государственного управления. Подчеркнуто, что каждому министерству и ведомству необходимо пересмотреть свои функции, отменить избыточные требования и документы, ускорить цифровизацию услуг.

Ответственным лицам поручено внести проект постановления по устранению бюрократии, определив в нем конкретные планы по цифровизации в разрезе каждого министерства и ведомства, упрощению государственных услуг и увеличению доли участия частного сектора.

Также даны указания по популяризации передового опыта и последовательному внедрению принципа "нулевой бюрократии" во всех государственных органах.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778647500


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 2026 года №1274
- "Двадцать лет на сцене – это путь от смелой идеи до признания на мировом уровне" – Маулен Ашимбаев поздравил театр "Sensitive" с юбилеем
- Исполнение поручений Президента по обеспечению продовольственной безопасности: в Правительстве рассмотрели ход проведения весенне-полевых работ
- Олжас Бектенов пригласил участников заседания Бернского союза к реализации в Казахстане стратегических международных инвестпроектов
- В Үкімет үйі обсуждено сотрудничество Правительства РК и Фонда ООН в области народонаселения
- Законы о президенте и парламенте: чего не хватает
- Три измерения казахстанской экологии. Второе – региональное…
- Айдарбек Сапаров: Казахстан готов стать ключевым продовольственным хабом Евразии
- Древний след степной цивилизации: в Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей
- МЗП до 150 тысяч: социальная мера или игра перед выборами
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  