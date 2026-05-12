Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах

07:45 13.05.2026

Рассмотрены меры по сокращению бюрократии при оказании государственных услуг

12.05.2026



Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о мерах по сокращению бюрократии в сфере государственных услуг.



За последние годы в стране проведена широкомасштабная работа по повышению удобства, оперативности и прозрачности государственных услуг для населения и бизнеса. Охват госуслуг увеличился в 10 раз и превысил 61 миллион, 80 процентов услуг оказываются в онлайн формате. Только в 2025 году отменено более 2 тысяч обязательных требований в сфере предпринимательской деятельности.



Вместе с тем в этой сфере все еще сохраняются лишние процедуры, бумажная волокита и дублирующие требования. Сегодня в государственных органах насчитывается 5 650 функций, действует более 42 тысяч обязательных требований в сфере упорядочивания бизнеса, доступна 1 041 государственная услуга.



– Такое количество функций и требований может сделать систему неэффективной, дорогостоящей и порой несправедливой. Поэтому единственно верный путь – дерегулирование, цифровизация и упрощение, – отметил глава государства.



Для превращения Узбекистана в территорию, свободную от излишней бюрократии до 2030 года совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами запущена программа "Ликвидация бюрократии – 2030". При Агентстве стратегического развития и реформ создан отдельный проектный офис.



В рамках программы предусмотрено сократить на 30 процентов функции государственных органов, оптимизировать до 20 процентов требований к бизнесу и увеличить долю электронных госуслуг до более чем 90 процентов.



На презентации рассмотрены предложения по коренному совершенствованию системы государственных услуг на основе модели "сервисного государства". Основной акцент делается на том, чтобы предоставлять услуги быстро, прозрачно и удобно – не требуя ни одного лишнего документа.



В частности, предложено внедрить принцип "нулевой бюрократии" в 783 видах государственных услуг. Это позволит перевести 550 услуг в электронный формат и вдвое сократить этапы их предоставления. Еще 80 услуг планируется перевести в проактивный и композитный формат. В результате население сможет экономить до 35 миллиардов сумов в год на транспортных расходах, связанных с посещением различных ведомств.



Сроки оказания еще 80 услуг сократятся в 2-3 раза – в среднем с 13 дней до 6 дней. Десять услуг планируется полностью автоматизировать. Снижение платежей по 25 видам услуг позволит ежегодно оставлять в распоряжении населения до 851 миллиарда сумов.



Десять услуг намечено передать частному сектору, а 15 видов справок и документов – цифровизировать. Это позволит исключить необходимость повторного запроса информации и документов в более чем 270 услугах.



Отдельное внимание уделено пересмотру обязательных требований. Например, в 20 документах, касающихся рыночной деятельности, разрозненно применяются более 500 требований. Отмечалось, что их систематизация позволит оптимизировать свыше 30 процентов требований.



Указано и на возможность формирования через электронную систему акта соответствия санитарным требованиям и списка сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру. Это позволит ежегодно экономить 1 миллиард сумов бюджетных средств и направить 24 тысячи рабочих часов сотрудников на оперативную деятельность.



Согласно расчетам, сокращение административной нагрузки принесет экономике прямой эффект в размере 1,5 миллиарда долларов в год. Улучшение качества регулирования будет способствовать привлечению дополнительных 800 миллионов долларов иностранных инвестиций. Упрощение взаимодействия между государством и бизнесом будет повышать производительность труда на 750 миллионов долларов ежегодно. В целом меры по сокращению бюрократии позволят увеличить экономику страны дополнительно на 13 миллиардов долларов в 2026-2030 годах.



На презентации предложено вести реестры государственных функций, обязательных требований и государственных услуг на единой платформе reestr.gov.uz, внедрить систему по проведению оценки деятельности ведомств на основе системы "Bureaucracy radar" и анализу с использованием ИИ, расчету затрат предпринимателей через "Бизнес-калькулятор".



Президент нашей страны отметил, что государственные услуги напрямую связаны с обеспечением интересов человека, созданием комфортной среды для бизнеса и эффективностью государственного управления. Подчеркнуто, что каждому министерству и ведомству необходимо пересмотреть свои функции, отменить избыточные требования и документы, ускорить цифровизацию услуг.



Ответственным лицам поручено внести проект постановления по устранению бюрократии, определив в нем конкретные планы по цифровизации в разрезе каждого министерства и ведомства, упрощению государственных услуг и увеличению доли участия частного сектора.



Также даны указания по популяризации передового опыта и последовательному внедрению принципа "нулевой бюрократии" во всех государственных органах.